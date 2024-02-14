Daha Verimli Çalışmak İsteyenler, İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’a Hoş Geldiniz!

Workinton 2012 yılından bu yana çalışma kültüründeki dönüşüme modern ofis alanları ile liderlik ediyor. Türkiye’de önde gelen ofis hizmetleri sağlayıcısı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Katar’da bulunan şubeleriyle 40.000 + m2’de, 35.000’den fazla bireysel üye ve 2.000’den fazla kurumsal müşterisinin ihtiyacına yönelik esnek ofis çözümleri ile yanında.

Gelin; Kurumsal şirketlere, KOBİ’lere, girişimcilere, freelancerlara ve daha verimli çalışmak isteyen herkesin ihtiyacına yönelik esnek çözümler sağlayan İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’da sizi neler bekliyormuş, bir bakalım...