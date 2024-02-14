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Daha Verimli Çalışmak İsteyenler, İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’a Hoş Geldiniz!

Daha Verimli Çalışmak İsteyenler, İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’a Hoş Geldiniz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
14.02.2024 - 11:28

Günümüzde yaptığı iş ve çalışma şekli ne olursa olsun; verimli bir şekilde çalışabilmek için ilham veren ve motive eden bir çalışma ortamına sahip olmak, kimsenin hayır diyemeyeceği bir fikir.

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Workinton 2012 yılından bu yana çalışma kültüründeki dönüşüme modern ofis alanları ile liderlik ediyor. Türkiye’de önde gelen ofis hizmetleri sağlayıcısı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Katar’da bulunan şubeleriyle 40.000 + m2’de, 35.000’den fazla bireysel üye ve 2.000’den fazla kurumsal müşterisinin ihtiyacına yönelik esnek ofis çözümleri ile yanında.

Gelin; Kurumsal şirketlere, KOBİ’lere, girişimcilere, freelancerlara ve daha verimli çalışmak isteyen herkesin ihtiyacına yönelik esnek çözümler sağlayan İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’da sizi neler bekliyormuş, bir bakalım...

Hazır Ofis: Yeni Nesil Ofisiniz, Şehrin Merkezinde Sizi Bekliyor!

Hazır Ofis: Yeni Nesil Ofisiniz, Şehrin Merkezinde Sizi Bekliyor!

Yeni bir ofis açmak, genellikle uzun süren uğraşları yüksek maliyetleri beraberinde getirebilir. İşte tam da bu noktada, Workinton’ın esnek hazır ofis çözümleri devreye giriyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde prestijli lokasyonlarda, uygun maliyetli ofis bulma süreçleri oldukça kolaylaşıyor.

İyi Çalışanlar Ülkesi’nin esnek hazır ofis çözümleri ile dilediğiniz noktada, hemen taşınıp çalışmaya başlayabileceğiniz tam donanımlı, gün ışığı alan, konforlu bir ofise sahip olabilirsiniz. Bu sayede, geleneksel bir ofis açma sürecinde sizi bekleyen uygun yer arama, demirbaş ve malzeme satın alımı, tadilat süreçleri, temizlik, altyapı maliyetleri gibi detaylar ile uğraşmanıza hiç gerek kalmadan, yalnızca ofisinize gidip, bilgisayarınızı açıp çalışmaya başlayabilirsiniz. Gün boyu süren sınırsız ikramlar,  temizlik, güvenlik, kargo karşılama, çağrı yanıtlama, otopark gibi ihtiyaçlarınız eksiksiz karşılanırken, her şey için yalnızca tek fatura ödersiniz.

Coworking: Ne Zaman, Nerede İsterseniz Orada Çalışın!

Coworking: Ne Zaman, Nerede İsterseniz Orada Çalışın!

Dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde, tüm ihtiyaçlarınızı her an elinizin altında bulabileceğiniz, farklı sektörlerden profesyoneller ile sayısız networking imkânının sizleri beklediği bir ortamda çalışabilme düşüncesi kulağa nasıl geliyor?

Dünyada Coworking olarak bilinen paylaşımlı ofis sektörünün Türkiye’deki öncüsü Workinton’da iyi ve verimli çalışmak isteyen herkes için yer var. Workinton’ın ortak çalışma alanı ya da açık ofis olarak da bilinen coworking alanlarında çalışma alışkanlıklarınıza göre tek bir noktaya bağlı kalmadan çalışabileceğiniz üyelik modellerinden dilediğinizi seçerek çalışmaya başlayabilirsiniz.

Modern, konforlu, motive edici ve yaratıcılığı arttıran coworking alanlarında verimli çalışmaya başlayabilir, maliyet avantajından yararlanarak, esnek çalışma saatlerinin keyfini dilediğiniz gibi çıkarabilirsiniz.

İhtiyacınıza göre, saatlik, günlük, aylık ve özel masa üyelik seçenekleriyle ortak çalışma alanlarında çalışırken farklı sektörlerden profesyonellerle network imkanı, yüksek hızlı internet, konforlu dinlenme alanları ve sınırsız ikramlardan faydalanabilirsiniz.

Sanal Ofis: Prestijli Bir Şirket Adresi, İtibarlı Bir Kartvizit

Sanal Ofis: Prestijli Bir Şirket Adresi, İtibarlı Bir Kartvizit

Eğer işlerinizi yürütmek için fiziksel bir ofise ihtiyacınız yoksa, tüm resmi işlemleriniz için prestijli bir iş adresine sahip olabilirsiniz. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’in en seçkin noktalarından birini tercih ederek yasal adresinizi gösterebilir ve maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz. İyi Çalışanlar Ülkesi Workinton’ın sunduğu ayrıcalıklardan da faydalanarak işinizin büyümesine odaklanabilirsiniz.

Sanal Ofis üyeliğiyle, bu ayrıcalıklar neler mi?

  • Çağrılarınız, şirket isminiz kullanılarak İngilizce ve Türkçe karşılanır,

  • Şirketinize gelen evrak ve kargolar sizin adınıza teslim alınır,

  • İhtiyacınız olduğunda Workinton’ın toplantı odalarından ve coworking alanlarından faydalanabilirsiniz.

Daha Verimli Toplantılar İçin Modern Toplantı Odaları

Daha Verimli Toplantılar İçin Modern Toplantı Odaları

Toplantılar, birçok kişi ve kurum için iş hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, hemen herkesin hemfikir olduğu gibi, toplantının gerçekleştirileceği mekan, toplantının ne kadar verimli geçeceğini doğrudan etkileyen bir faktördür.

Workinton’ın 2 kişiden 300 kişiye kadar misafir ağırlanabilecek farklı kapasitelerdeki modern toplantı odaları; eğitim, seminer, etkinlik, lansman, hackathon, iş görüşmesi gibi bir çok farklı organizasyonun verimli şekilde geçmesi için, her detay düşünülerek özel olarak tasarlandı. Projeksiyon, TV, flipchart, ses sistemi gibi ekipmanlar ile donatılmış olan, ideal ışıklandırmaya sahip bu ferah toplantı odaları konforlu bir deneyim sunuyor. Workinton toplantı odalarında farklı ihtiyaçlara yönelik olarak Board Düzeni, Grup Düzeni, Sınıf Düzeni, U Düzeni ve Tiyatro Düzeni gibi alternatifler sizlere sunuluyor. Workinton’ın toplantı odaları; gün boyu süren ikramlar eşliğinde verimli ve konforlu bir şekilde toplantılarınızı planlayabilmeniz için sizi bekliyor.

Eğer siz de verimli ve iyi çalışmaya başlamak istiyorsanız, Workinton’ın web sitesini ziyaret edebilir, İyi Çalışanlar Ülkesi’ne adım atabilirsiniz!

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