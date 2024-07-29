Daha Önce İzlemediyseniz Bir Şans Verin: Yemek Yapmanın İnceliklerini Anlayacağınız 10 Dizi-Film

Max ve Caroline aslında bir restoranda garson. Bu diziyi listeye almamızı sağlayan ise Max'in yaptığı ve ekrandan bile enfes gözüken cupcakeler. Kendilerine bir dükkan açma hayali kuran bu ikiliyi restoranda yemek yaparken görmesek de cupcake yaparken zaman zaman izliyoruz. Bir işletme kurmanın zor yanlarına odaklanılan dizide yemek yapmak da sıklıkla işleniyor.