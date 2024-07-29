Daha Önce İzlemediyseniz Bir Şans Verin: Yemek Yapmanın İnceliklerini Anlayacağınız 10 Dizi-Film
Daha Önce İzlemediyseniz Bir Şans Verin: Yemek Yapmanın İnceliklerini Anlayacağınız 10 Dizi-Film
Yemek konulu dizi ve filmlerde birçok yemek tüyosu bulmak mümkün. Sizin için yemek yapmanın inceliklerini gösteren dizi ve filmleri derledik. Gelin bu dizi ve filmlere birlikte bakalım...
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1. The Bear
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2. Şeflerin Aşkı
3. Abe
4. Julie & Julia
5. 2 Broke Girls
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