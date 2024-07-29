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Daha Önce İzlemediyseniz Bir Şans Verin: Yemek Yapmanın İnceliklerini Anlayacağınız 10 Dizi-Film

etiket Daha Önce İzlemediyseniz Bir Şans Verin: Yemek Yapmanın İnceliklerini Anlayacağınız 10 Dizi-Film

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 19:01

Yemek konulu dizi ve filmlerde birçok yemek tüyosu bulmak mümkün. Sizin için yemek yapmanın inceliklerini gösteren dizi ve filmleri derledik. Gelin bu dizi ve filmlere birlikte bakalım...

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1. The Bear

Genç bir şef olan Carmy, aile restoranını yönetmek için kendi işini bırakıyor. Basit bir sandviç restoranını kaliteli bir restorana döndüren Carmy, elbette bu süreçte birçok zorluk yaşıyor. The Bear, mutfakta yemek yapmanın inceliklerini ve restoran işletmenin zorluklarını ele alan bir dizi. Mutfakta yemek yapmanın zorluklarına da değinen dizide lezzetli bir makarna tarifi bile var!

2. Şeflerin Aşkı

Dodin Bouffant ve aşçısı Eugénie'nin aşkının anlatıldığı filmde iki taraf da şef olunca ortaya elbette bir ziyafet çıkıyor. Birlikte çalışarak lezzetli yemekler yapan ikilinin yaptıkları adeta bir sanat. Fransız mutfağının inceliklerinin anlatıldığı filmde görsel bir şölen sizi bekliyor.

3. Abe

3. Abe

12 yaşında olmasına rağmen yemek yapmanın birçok inceliğine hâkim Abe, ailesinin kültürel çatışmalarından kaçmak ve onları bir araya getirmek için yemek yapıyor. Yemek yaparak rahatlayan Abe, ailesine kurduğu lezzetli sofralarla onları barıştırmaya çalışıyor. Yemek yaparken küçük tüyolar veren filmi yemek yapmayı sevenlerin mutlaka izlemesi gerekiyor.

4. Julie & Julia

Julia Child'ı bilmeyen yoktur. Bu filmde Child'ın 1940'larda yaşadıkları anlatılırken paralel olarak 2002 yılında New York'ta Julia Child hayranı Julie'nin hayatı gösteriliyor. Julie tam bir yemek tutkunu, Child'ın ünlü yemek kitabındaki tarifleri 1 yıl içinde yapmayı hedefleniyor. İki farklı zamanda yaşayan bu yemek aşığı iki kadını izledikten sonra kendinizi mutfağa atacaksınız.

5. 2 Broke Girls

5. 2 Broke Girls

Max ve Caroline aslında bir restoranda garson. Bu diziyi listeye almamızı sağlayan ise Max'in yaptığı ve ekrandan bile enfes gözüken cupcakeler. Kendilerine bir dükkan açma hayali kuran bu ikiliyi restoranda yemek yaparken görmesek de cupcake yaparken zaman zaman izliyoruz. Bir işletme kurmanın zor yanlarına odaklanılan dizide yemek yapmak da sıklıkla işleniyor.

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6. Şef

6. Şef

Ünlü bir şef olan Carl Casper, bir anlaşmazlık yaşadıktan sonra işini bırakıyor ve kendi işini kuruyor. Bir kamyonda yemek yaparak satmaya başlayan Casper'ın yemek yapma tutkusuna film boyunca şahit oluyoruz. Carl'ın yaratıcı ve mücadeleci tarafını izlediğimiz dizi gatronomik olarak da oldukça tatmin edici!

7. Julia

7. Julia

Dizide Julia Child'ın kariyeri işleniyor. Yemek programıyla Amerikalılara Fransız mutfağını tanıtan Child, evde yemek yapmanın eğlenceli taraflarını herkese gösteriyor. Child'ın yemek yapma tutkusunun asıl olarak işlendiği dizide yemek tariflerinin detayları gibi birçok incelik yer alıyor.

8. Burnt

Ünlü bir şef olan Adam Jones'ın kariyerinin anlatıldığı film, yemek tutkunlarının izlemesi gereken filmlerden biri. En iyi restoranlarda çalışmış olan Jones, kendi restoranını açmak istiyor. Mutfaktaki yoğunluğa ve yaratıcı süreçlere dikkat çeken Burnt filmde restoranda yaşanan rekabetler film boyunca anlatılıyor.

9. Emily in Paris

Chicago'dan Paris'e taşınan Emily, pazarlama şirketinde çalışıyor. Paris'e gelince bu kültürü yakından tanımak istiyor. Kültürü tanımanın en iyi yolu tabii ki yemeklerini denemek. Emily de bunu en iyi şekilde deneyimliyor. Dizi yemekle ilgili olmasa da Emily'nin her bölüm denediği lezzetler ve komşusunun bir şef olması dizinin listede yer almasını sağlıyor.

10. Ratatouille

Ratatouille filmini bu listeye koymasak olmazdı. Remy, yemek yapmayı çok seven bir fare. Ailesi sadece doymak için yemek yese de o hep lezzeti arıyor. Paris'te ünlü bir restoranda yemek yapma şansı yakalayan Remy'i izlerken yemek yapmanın inceliklerini göreceksiniz.

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