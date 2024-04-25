Daha Önce 2.2 Milyon Dolara Satılmıştı: Ticaret Bakanlığı, Jordan İmzalı Ayakkabıları Satışa Çıkardı!
ABD'li efsane basketbolcu Michael Jordan imzaladığı 3 çift ayakkabı, işlemleri tamamlanamadığı için gümrükte terk edildi. Ticaret Bakanlığı 15 Nisan'da ayakkabıları 5 milyon liraya satışa çıkardı.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane basketbolcusu Michael Jordan'ın imzaladığı 3 çift spor ayakkabı e-ihale ile satışa çıkarıldı. Koleksiyonluk spor malzemeleri’ olarak listelenen ayakkabılar büyük dikkat çekti.
İhale 19 Nisan’da sona erdi. Ancak ayakkabılar için ihale süresince herhangi bir teklif verilmedi. Bunun üzerine Bakanlık, ayakkabıları aynı gün yeniden ihaleye çıkarttı. Başvuru süreci devam eden 100 bin lira teminat bedeli istenen ihalede ayakkabılara henüz teklif veren olmadı.
Ticaret Bakanlığı ayakkabılaran gerçek veya tüzel kişiler tarafından gümrüğe getirildiğini, yasal işlemler usulüne göre tamamlanmadığı için ambarda bekletildiğini, asal süre sonunda da tasfiye sürecine başlatılıp, satış için ihaleye çıkartıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: '3 adet Michael Jordan imzalı basketbol ayakkabısı. Eşyalar beklemiş vaziyettedir. Eşya mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Sistemde yer alan eşyaya ait bilgiler, bilgi niteliğindedir. Sistemde teklif veren istekliler e-ihalesi yapılan eşyayı mevcut haliyle görmüş, incelemiş ve e-ihaleye sunulduğu haliyle kabul etmiş sayılır. Eşyanın/Aracın alıcıya tesliminden sonra eşyanın/aracın piyasaya arzı, kullanımı veya tescili için alınması gereken her türlü izin veya belgenin alınması, kayıt, tescil veya bildirim işlemlerinin alıcı tarafından yerine getirilecek ve bunlara ilişkin her türlü mali yük ve yükümlülükler alıcı tarafından karşılanacaktır.'
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