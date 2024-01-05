Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonun Düşeceği Zamanı Açıkladı!

'Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz, sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor. 85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum.'