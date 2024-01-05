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Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonun Düşeceği Zamanı Açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonun Düşeceği Zamanı Açıkladı!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 17:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda ekonomik hakkında konuşarak, önemli gelişmeleri paylaştı. Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelere sahne olacak' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Erdoğan, asgari ücret, enflasyon, ihracat ve yatırımcı destekleri gibi konularda önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Erdoğan, asgari ücret, enflasyon, ihracat ve yatırımcı destekleri gibi konularda önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, enflasyondaki düşüşün hızlandığını belirtti ve bu durumun etkilerinin yılın ikinci yarısında daha belirgin olacağını, önümüzdeki yıl ise herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelerin beklenmekte olduğunu ifade etti.

Erdoğan, enflasyondaki düşüşün hızlandığını belirtti ve bu durumun etkilerinin yılın ikinci yarısında daha belirgin olacağını, önümüzdeki yıl ise herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelerin beklenmekte olduğunu ifade etti.

Erdoğan, asgari ücretin enflasyon altında ezilmediğini söyledi. İşverenin yükünü hafifletmek için gelir ve damga vergilerini kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkarttıklarını da ekledi.

Erdoğan, asgari ücretin enflasyon altında ezilmediğini söyledi. İşverenin yükünü hafifletmek için gelir ve damga vergilerini kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkarttıklarını da ekledi.

'Yeni asgari ücretle çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olduk. İşverenin yükünü hafifletmek, işçinin gelirini artırmak amacıyla asgari ücretten gelir ve damga vergilerini kaldırmıştık. Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkararak biz de elimizi taşın altına koyduğumuzu gösterdik.'

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle tüm tüm vatandaşların fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, 28 Şubat dönemimdeki zararlı yaklaşımları kabul etmediklerini söyledi. Ana hedeflerinin, yatırımcıları desteklemek ve işçi, işveren ve kamuyla birlikte ülkemizi güçlendirmek olduğunu da dile getirdi.

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle tüm tüm vatandaşların fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, 28 Şubat dönemimdeki zararlı yaklaşımları kabul etmediklerini söyledi. Ana hedeflerinin, yatırımcıları desteklemek ve işçi, işveren ve kamuyla birlikte ülkemizi güçlendirmek olduğunu da dile getirdi.

'Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir. 28 Şubat dönemindeki sermayeyi renklere bölen anlayış başta olmak üzere, ülkemiz ekonomisine zarar verecek hiçbir yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Yatırımcıya destek olmak asli görevimizdir. İşçi, işveren ve kamu olarak omuz omuza vererek ülkemizi güçlendirme çalışmamızı zafere ulaştıracağız.'

Erdoğan, ülkemizin bulunduğu konuma rağmen ihracatta kırdığımız rekorun çok değerli olduğunu söyledi. 85 milyonun Türkiye Yüzyılı için bir araya gelerek birleşeceğini ve hiç bir engel tanımayacağını söyledi.

Erdoğan, ülkemizin bulunduğu konuma rağmen ihracatta kırdığımız rekorun çok değerli olduğunu söyledi. 85 milyonun Türkiye Yüzyılı için bir araya gelerek birleşeceğini ve hiç bir engel tanımayacağını söyledi.

'Bölgemizde yaşanan krizlere ve küresel ekonomideki belirsizliğe rağmen ihracatta kırdığımız rekor değerli. Tam bağımsız Türkiye ülkümüz, sadece bir söylem olmaktan çıkıp Allah'a hamdolsun adım adım gerçeğe dönüşüyor. 85 milyon hep beraber Türkiye Yüzyılı için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum.'

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Erdoğan, ekonomi yönetiminde bulunanlara çok güvendiğini belirterek kendilerine ve politikalarına güveninin tam olduğunu söyledi.

Erdoğan, ekonomi yönetiminde bulunanlara çok güvendiğini belirterek kendilerine ve politikalarına güveninin tam olduğunu söyledi.

Ani kur hareketleri azaldığını belirten Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervleri 145,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Ani kur hareketleri azaldığını belirten Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervleri 145,5 milyar doları bulduğunu söyledi.

Erdoğan, "Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelere sahne olacak." dedi.

Erdoğan, "Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelere sahne olacak." dedi.
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