Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonun Düşeceği Zamanı Açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Enflasyonun Düşeceği Zamanı Açıkladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda ekonomik hakkında konuşarak, önemli gelişmeleri paylaştı. Erdoğan, 'Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelere sahne olacak' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Palace Kempinski'de Ortak Paylaşım Forumu'nda konuştu. Erdoğan, asgari ücret, enflasyon, ihracat ve yatırımcı destekleri gibi konularda önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, enflasyondaki düşüşün hızlandığını belirtti ve bu durumun etkilerinin yılın ikinci yarısında daha belirgin olacağını, önümüzdeki yıl ise herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelerin beklenmekte olduğunu ifade etti.
Erdoğan, asgari ücretin enflasyon altında ezilmediğini söyledi. İşverenin yükünü hafifletmek için gelir ve damga vergilerini kaldırdıklarını hatırlatan Erdoğan, Sigorta prim desteğini 700 liraya çıkarttıklarını da ekledi.
Türkiye ekonomisinin büyümesiyle tüm tüm vatandaşların fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, 28 Şubat dönemimdeki zararlı yaklaşımları kabul etmediklerini söyledi. Ana hedeflerinin, yatırımcıları desteklemek ve işçi, işveren ve kamuyla birlikte ülkemizi güçlendirmek olduğunu da dile getirdi.
Erdoğan, ülkemizin bulunduğu konuma rağmen ihracatta kırdığımız rekorun çok değerli olduğunu söyledi. 85 milyonun Türkiye Yüzyılı için bir araya gelerek birleşeceğini ve hiç bir engel tanımayacağını söyledi.
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Erdoğan, ekonomi yönetiminde bulunanlara çok güvendiğini belirterek kendilerine ve politikalarına güveninin tam olduğunu söyledi.
Ani kur hareketleri azaldığını belirten Erdoğan, Merkez Bankası'nın rezervleri 145,5 milyar doları bulduğunu söyledi.
Erdoğan, "Enflasyondaki ivme kaybının etkileri, özellikle yılın ikinci yarısında daha net hissedilecektir. Önümüzdeki yıl herkesi şaşırtacak olumlu gelişmelere sahne olacak." dedi.
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