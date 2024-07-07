Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yabancı Futbolcu Sayısı Açıklaması: "Futbolumuz İçin Doğru Bulmuyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Melih Demiral’a verilen ceza ile ilgili “Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır” dedi.

Son dönemde Suriye ile ilgili yaşananlar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız” dedi.