Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yabancı Futbolcu Sayısı Açıklaması: "Futbolumuz İçin Doğru Bulmuyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yabancı Futbolcu Sayısı Açıklaması: "Futbolumuz İçin Doğru Bulmuyorum"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Melih Demiral’a verilen ceza ile ilgili “Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır” dedi.
Son dönemde Suriye ile ilgili yaşananlar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a dönüşte gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Milli takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler. Sadece takımımız değil millilerimizi destekleyen taraftarımız da taşkınlığa prim vermeden Türkiye’nin ne kadar vakur bir ülke olduğunu, Türk milletinin de ne denli şerefli bir millet olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Rabbim hepsinden razı olsun. Bu vesileyle Hollanda milli takımını da başarıları için ayrıca tebrik ediyorum. Güzel ve heyecan seviyesi yüksek bir atmosferde oynanan maç öncesinde ve sırasında Hollandalı taraftarlar da centilmence davrandılar. Kendilerini burada özellikle kutluyorum, teşekkür ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili şu yorumda bulundu:
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