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Çorbaların Lezzetine Lezzet Katan Kıtır Kıtır Özel Baharat Karışımlı Kruton Nasıl Yapılır?

etiket Çorbaların Lezzetine Lezzet Katan Kıtır Kıtır Özel Baharat Karışımlı Kruton Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 19:31

Çorbanın üstüne kruton eklenince lezzetinin anında binlerce kat artması... Ağzımızın sularının akmasına neden olan özel baharatlı kruton tarifi için sizi içeriğe alalım! 🤤

İçeriğin Devamı Aşağıda

Özel Baharat Karışımlı Kruton Nasıl Yapılır?

Özel Baharat Karışımlı Kruton Nasıl Yapılır?

Pişirme süresi: 10-12 dakika

Pişirme derecesi: 175 derece 

Malzemeler:

  • 1 somun ekmek

Sos için;

  • 2-3 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

  • 1 tutam tuz

  • 1 tatlı kaşığı kekik

1. Ekmekleri küp küp doğrayın. Sos için malzemeleri karıştırın ve ekmekleri bu sos ile kaplayın. 

2. Airfryer sepetine ekmekleri koyun. 175 derecede 10-12 dakika kontrollü  pişirin. Kızarınca alın. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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