Coğrafya Haritalarıyla Barışmanı Sağlayacak 11 Eğlenceli Coğrafya Bilgisi
Her ne kadar hayatın çok içinde olsa da coğrafya herkesin sevdiği bir ders değildir nedense. Ama aslında içine girince çok eğlenceli. Hayatın içinden coğrafi bilgilerle coğrafya dersini artık sevebileceksin. Her ortamda satabileceğin coğrafi bilgiler neler, merak ediyorsan seni içeriğe alalım!
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1. Dünyanın en büyük adası Grönland!
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2. Dünyanın en uzun kıyısı Kanada'da!
3. En uzun sınırda da Kanada'nın adı geçiyor.
4. Bir bilgi de Türkiye'den gelsin mi?
5. Rusya'da 11 ayrı saat dilimi olduğunu biliyor musun?
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6. Dünyanın en büyük gölü Hazar.
7. Dünyada bu kadar uzun isimli bir yer varmış.
8. Amerika'da 4 eyaletin birleştiği bir nokta var.
9. Dünyadaki en soğuk yerleşim yerlerinin birinden bahsedelim şimdi.
10. Antartika, aslında bir çöl.
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11. Sahra da en büyük sıcak çöl.
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