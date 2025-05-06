Coğrafya Haritalarıyla Barışmanı Sağlayacak 11 Eğlenceli Coğrafya Bilgisi

Dünyada birçok ada var doğru ama bunların arasında Grönland devasalığıyla öne çıkıyor. Dev gibi bir ada olarak nitelendirebileceğimiz Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı. Bu ada, 2,1 milyon km² büyüklüğünde. Yani bu ada, dünyadaki birçok ülkeden daha büyük! Gerçi haritaya bakınca ne kadar büyük olduğu görünüyor, öyle değil mi? Ama yine de bir adanın bu kadar büyük olması ilginç.