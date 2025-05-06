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Coğrafya Haritalarıyla Barışmanı Sağlayacak 11 Eğlenceli Coğrafya Bilgisi

etiket Coğrafya Haritalarıyla Barışmanı Sağlayacak 11 Eğlenceli Coğrafya Bilgisi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.05.2025 - 12:01

Her ne kadar hayatın çok içinde olsa da coğrafya herkesin sevdiği bir ders değildir nedense. Ama aslında içine girince çok eğlenceli. Hayatın içinden coğrafi bilgilerle coğrafya dersini artık sevebileceksin. Her ortamda satabileceğin coğrafi bilgiler neler, merak ediyorsan seni içeriğe alalım!

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1. Dünyanın en büyük adası Grönland!

1. Dünyanın en büyük adası Grönland!

Dünyada birçok ada var doğru ama bunların arasında Grönland devasalığıyla öne çıkıyor. Dev gibi bir ada olarak nitelendirebileceğimiz Grönland, Danimarka Krallığı'na bağlı. Bu ada, 2,1 milyon km² büyüklüğünde. Yani bu ada, dünyadaki birçok ülkeden daha büyük! Gerçi haritaya bakınca ne kadar büyük olduğu görünüyor, öyle değil mi? Ama yine de bir adanın bu kadar büyük olması ilginç.

2. Dünyanın en uzun kıyısı Kanada'da!

2. Dünyanın en uzun kıyısı Kanada'da!

Bu hiç beklemediğin bir gerçek olabilir ama dünyadaki en uzun kıyı Kanada'nın. Haritaya baktığında uzun kıyılar gözüküyor ama yine de dünyanın en uzunu olduğunu kimse tahmin etmezdi herhalde. Peki kıyısı kaç km sence? Sen tahmin etmeden biz söyleyelim, Kanada'nın ortalama 202 bin km kıyısı var.

3. En uzun sınırda da Kanada'nın adı geçiyor.

3. En uzun sınırda da Kanada'nın adı geçiyor.

Kanada, listemize en uzun kıyısı ile girdi. Ama Kanada'nın başka bir özelliği daha var. Kanada-ABD sınırı dünyadaki ülkeler arasındaki en uzun sınır. Kanada ve ABD arasındaki sınır tam 8.891 km. Yani neredeyse 9 bin km. Bu sınırı insanın aklı, hayali almıyor öyle değil mi?

4. Bir bilgi de Türkiye'den gelsin mi?

4. Bir bilgi de Türkiye'den gelsin mi?

Alıştığımız için bize belki şaşırtıcı gelmiyor ama İstanbul hem Avrupa hem Asya kıtasında yer alan bir şehir. Dünyadaki en farklı örneklerden biri olan İstanbul'un iki farklı ayağı var. Birbirine köprüyle bağlanan İstanbul'da gün içinde kendini bir Asya kıtasında bir Avrupa kıtasında bulabiliyorsun.

5. Rusya'da 11 ayrı saat dilimi olduğunu biliyor musun?

5. Rusya'da 11 ayrı saat dilimi olduğunu biliyor musun?

Bunun neden 'wow' bir bilgi olduğunu anlamamış olabilirsin. Sana şöyle söyleyelim, Türkiye'nin tek zaman dilimi var. Rusya'da ise 11 saat diimi var. Yani mesela Rusya'da bir yerde sabahken diğer yerde akşam olabiliyor. Rusya'da farklı yerlerde yaşayanlar için durum oldukça ilginç anlayacağın!

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6. Dünyanın en büyük gölü Hazar.

6. Dünyanın en büyük gölü Hazar.

Hazar Denizi desek de aslında burası bir göl ve dünyanın en büyük gölü. 371 bin km² alanı olan Hazar Denizi senin anlayacağın kocaman bir alan. Hatta kafanda iyice oturması için şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz; Japonya 377.974 km². Yani neredeyse Japonya kadar büyük bir alan!

7. Dünyada bu kadar uzun isimli bir yer varmış.

7. Dünyada bu kadar uzun isimli bir yer varmış.

Bu nasıl bir isim diye düşündüğüne eminiz. Burası Galler'de bulunan bir yer. Tam adı 'Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch'. Bu yerin adında 58 harf var. Bunu okumayı zaten bizim başarmamız imkansız. Orada yaşayanlar da nasıl okuyor, bilemeyiz. Belki orada yaşayanlar için sorun değildir ama buraya turist olarak gittiğimizi düşünemiyoruz.

8. Amerika'da 4 eyaletin birleştiği bir nokta var.

8. Amerika'da 4 eyaletin birleştiği bir nokta var.

Arizona, Utah, Colorado ve New Mexico eyaletlerinin birleştiği bir nokta var. Hatta bu nokta belirlenmiş ve turistlerin de ilgisini çeken bir yer olmuş. Yani bu noktaya geldiğinde bir ayağın New Mexio'da, diğeri Arizona'da olabiliyor. Resmen tek noktada 4 eyalet gezmiş gibi oluyorsun diyebiliriz.

9. Dünyadaki en soğuk yerleşim yerlerinin birinden bahsedelim şimdi.

9. Dünyadaki en soğuk yerleşim yerlerinin birinden bahsedelim şimdi.

Kışın çoğu yer soğuk oluyor doğru ama hiçbiri Oymyakon köyü kadar değil. Oymyakon, Rusya'da bir köy. Bu köyde dünyadaki en soğuk dereceler ölçülüyor. Burada hava -52 ile -71 derece arasında değişiyor. Ve garip bir şekilde burada insanlar yaşıyor. O kadar soğukta nasıl yaşanır bilmiyoruz ama oranın halkı buna alışmış olmalı.

10. Antartika, aslında bir çöl.

10. Antartika, aslında bir çöl.

Tabii burası buz çölü. Yani çöl denilince aslında ilk aklımıza gelen kum çölleri ama buzullar da çöl sayılıyor. İşte bu sebeple Antartika bir çöl ve dünyanın en büyük çölü. 14 milyon km² alanı olan Antartika en büyük olmasının hakkını veriyor diyebiliriz herhalde!

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11. Sahra da en büyük sıcak çöl.

11. Sahra da en büyük sıcak çöl.

Antartika'yı söyledik, peki en büyük sıcak çöl hangisi? Afrika kıtasında bulunan Sahra Çölü. 9,2 milyon km² büyüklüğündeki Sahra Çölünün sıcaklığı ortalama 30 derece. En yüksek sıcaklık ise 58 derece. Bu çöl birçok ülkeyi içine alıyor.

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