Coğrafya Bilgilerini Ne Kadar Hatırlıyorsun?

Merhaba! 🌎 Bu test, coğrafya bilgini ölçmek ve dünya üzerindeki çeşitli coğrafi konular hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla hazırlandı. Dünya üzerindeki farklı coğrafi bölgeler, dağlar, nehirler, iklimler ve ülkeler hakkında genel bir bakış sağlayacak olan bu test, coğrafya hakkındaki temel bilgilere dayanmaktadır.

Hazırlarsan başlayalım!