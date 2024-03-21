Coğrafya Bilgilerini Ne Kadar Hatırlıyorsun?
Coğrafya Bilgilerini Ne Kadar Hatırlıyorsun?
Merhaba! 🌎 Bu test, coğrafya bilgini ölçmek ve dünya üzerindeki çeşitli coğrafi konular hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla hazırlandı. Dünya üzerindeki farklı coğrafi bölgeler, dağlar, nehirler, iklimler ve ülkeler hakkında genel bir bakış sağlayacak olan bu test, coğrafya hakkındaki temel bilgilere dayanmaktadır.
Hazırlarsan başlayalım!
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1. İlk sorumuzla başlayalım; dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
2. Dünyanın en yüksek dağı hangisidir?
3. Amazon Nehri hangi kıtada yer alır?
4. "Dünyanın akciğeri" olarak bilinen bölge hangisidir?
5. Dünya üzerinde kaç kıta bulunmaktadır?
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6. İklim çeşitliliği en fazla olan kıta hangisidir?
7. Akdeniz iklimiyle tanınan ülkelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
8. Kilimanjaro Dağı hangi ülkede yer alır?
9. "Üçüncü Dünya" olarak adlandırılan kavram hangi ülkeleri kapsar?
10. Aşağıdaki denizlerden hangisi bir kapalı denizdir?
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11. Son olarak söyle bakalım; "Üçgenin Cenneti" olarak da adlandırılan ülke hangisidir?
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