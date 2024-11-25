Çocuklar İçin Terapi Neden Önemli? 10 Maddede Ruh Sağlığını Güçlendiren Uygulamaları Anlatıyoruz!
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Çocuklar İçin Terapi Neden Önemli? 10 Maddede Ruh Sağlığını Güçlendiren Uygulamaları Anlatıyoruz!
Terapi her yaşta önemli ama çocuklar için tabii ki ekstra bir önemi var. Terapi, çocukların psikolojik gelişimine ve duygusal gelişimine yardımcı oluyor. Madde madde terapinin çocuklara neler kattığına birlikte bakalım mı?
İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.
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1. Terapi öncelikle duygusal farkındalığı geliştiriyor.
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2. Çocuklarda stres çok tehlikeli olabilir.
3. Çocuklarda davranış bozuklukları çok görülüyor.
4. Terapinin çocuklar için en önemli etkisi özgüveni artırması.
5. Travmalar çocuklar için baş etmesi zor olaylar.
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