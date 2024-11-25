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Çocuklar İçin Terapi Neden Önemli? 10 Maddede Ruh Sağlığını Güçlendiren Uygulamaları Anlatıyoruz!

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etiket Çocuklar İçin Terapi Neden Önemli? 10 Maddede Ruh Sağlığını Güçlendiren Uygulamaları Anlatıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 18:01

Terapi her yaşta önemli ama çocuklar için tabii ki ekstra bir önemi var. Terapi, çocukların psikolojik gelişimine ve duygusal gelişimine yardımcı oluyor. Madde madde terapinin çocuklara neler kattığına birlikte bakalım mı?

İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız. 

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1. Terapi öncelikle duygusal farkındalığı geliştiriyor.

Yetişkinlerin bile duygusal farkındalığı yeterince gelişmemişken çocuklardan bunu beklemek doğru olmaz. Duygularını anlamlandıramayan çocuklarda terapi, bu duygusal farkındalığın gelişmesini sağlıyor. Ee tabi duygusunu anlayan çocuğunun onları ifade etmesi daha da kolaylaşıyor. Bunun için çeşitli terapi çeşitleri var elbette. Oyun terapisi gibi terapi çeşitleri çocukların bu yönünü geliştirmeye yardımcı oluyor.

2. Çocuklarda stres çok tehlikeli olabilir.

Çocukların stres olması gayet normal. Özellikle günümüzde bu çok daha muhtemel. Ders baskıları, arkadaşlarıyla yaşadıkları, evde yaşananların hepsi çocuklar için bir stres nedeni. Yaşadıkları stresi anlatamayan çocuklarda bu baskı başka sorunlara neden olabiliyor. Bu yüzden çocuklar için terapi gerekli. Terapide çocuklar stresle baş etmeyi öğrenebiliyor.

3. Çocuklarda davranış bozuklukları çok görülüyor.

Çocuklarda çeşitli davranış bozuklukları görmek mümkün. Bu davranış bozukluklarını çözmek için de terapi öneriliyor. Çocukluk döneminde görülen öfke patlamaları, dikkat eksikliği ya da içine kapanıklık gibi davranış sorunlarında terapinin etkilerini görmek mümkün. Çocukların yaşadıkları zorlukların dışa vurumu olan bu tarz davranışları gösteren çocuklar terapiyle duygularını anlamaya ve onları daha doğru şekilde ifade etmeye başlıyorlar.

4. Terapinin çocuklar için en önemli etkisi özgüveni artırması.

Çocukluk dönemi özgüvenin gelişmesi için önemli bir dönem. Kendine güvenen çocukların hayatlarının daha başarılı olabileceğini söylemek mümkün. Özgüveni yeterince yüksek olmayan çocuklar kendilerini yetersiz hissedebiliyorlar ve bu okul başarılarını ve arkadaşlık ilişkilerini etkileyebiliyor. Terapi ise çocukların özgüvenlerini artırmasına yardımcı oluyor.

5. Travmalar çocuklar için baş etmesi zor olaylar.

Kayıplar ya da başka travmatik olaylar çocukları derinden etkiliyor ve bununla baş edebilmeleri için terapi görmeleri gerekiyor. Birçok travmaya maruz kalan çocuklar terapi ile bu deneyimlerinin olumsuz etkilerini azaltmaya çalışıyorlar. Travma sonrası bozukluklar için de terapi yardımcı oluyor. Terapi gören çocuklar bu yaşadıkları travmaları anlamlandırmaya çalışıyorlar. Ayrıca duygusal olarak da iyileşmeye çalışıyorlar.

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6. Terapi aile için de gerekli!

Çocuğun gördüğü terapi sadece çocuğa iyi gelmiyor elbette. Çocuğun yanında aile içindeki ilişkileri de güçlendirmeye yarıyor. Aile içinde yaşanan sorunların çocuk üzerindeki etkileri terapide konuşuluyor ve çocuk yaşadıklarını anlama ve anlatma konusunda daha iyi oluyor. Bu da çocuk ve ebeveynler arasındaki ilişkinin iyileşmesini sağlıyor. Çocukların terapi sürecine zaman zaman ebeveynler de dahil oluyor ve aile içindeki sorunlar konuşulabiliyor.

7. Terapi sayesinde çocukların okul başarısı destekleniyor.

Duygusal sorunlar çocukların okul başarılarını etkiliyor. Terapi gören çocuklar ise bu sorunları çözümleyebiliyor ve derslere daha iyi odaklanabiliyorlar. Kaygı, dikkat dağınıklığı ya da özgüven eksikliği yaşayan çocukların okulda düşen başarısı terapi sayesinde düzelebiliyor. Bu sorunları yaşayan çocuklar okula odaklanmada zorluklar yaşayabiliyor.Terapi ise çocukların okulda odaklanmasına yardımcı oluyor.

8. Özellikle sosyal yönden zayıf çocuklar için terapi çok yardımcı oluyor.

Terapi çocukların sosyal becerilerinin gelişmesine yardımcı oluyor. Bu yüzden sosyal yönden zorlanan çocuklar için terapi oldukça önemli. Terapide çocuklar sosyal ortamlarda daha rahat davranmayı öğrenerek bu yönlerini geliştiriyorlar. Bu sayede sosyal çevrelerinde daha rahat ve özgüvenli hareket edebiliyorlar.

9. Çocuklarda anksiyete ve depresyon oldukça yaygın!

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Çocuklar da yetişkinler gibi anksiyete ya da depresyonla mücadele edebiliyorlar. Bu zor süreçleri yaşarken destek almaları şart. Bunları göz ardı etmek ya da terapi ile desteklememek çocukların ileriki yaşlarda çok daha zorlanmasına neden olabiliyor. Terapi sayesinde bu rahatsızlıkların belirtileri çok erken fark edilebiliyor ve sorunla başa çıkmak için çocuğa destek olunabiliyor.

10. Çocuklar terapi ile zorluklarla sağlıklı şekilde baş etmeyi öğreniyor.

waitingforbabybird.com

Yaşanılanlarla sağlıklı baş etmeyi öğrenmek yetişkinlerin bile yapmakta zorlandıkları şeylerden. O yüzden çocukların baş etmeyi küçük yaşlarda öğrenmesi gerekiyor. Zor durumlarla sağlıklı başa çıkmayı öğrenen çocuklar kendilerini çok daha iyi ifade edebiliyor. Çocukların yaşadıkları duyguları anlamlandırmayı ve konuşarak ifade edebilmeyi öğrenmesi için terapi görmesi çok yardımcı oluyor.

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
Onedio Üyesi
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