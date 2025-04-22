Çocuklar İçin 23 Nisan Bilgi Testi: Sen Ne Kadar Bilgilisin?

Bugün günlerden 23 Nisan! Neşeyle doluyor insan. Peki bizim en özel günümüz hakkında neler biliyorsun? Mesela Atatürk'ün bu günün neden biz çocuklara hediye ettiğini ya da bayramın neyi temsil ettiğini biliyor musun? Eğer biliyorsan harika. Bilmiyorsan da sorun yok. Çünkü bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ve bu testi çözerek neyi bilip neyi bilmediğini hemen anlayabilirsin.

İşte başlıyoruz! 🎉🇹🇷

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.