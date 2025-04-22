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Çocuklar İçin 23 Nisan Bilgi Testi: Sen Ne Kadar Bilgilisin?

Çocuklar İçin 23 Nisan Bilgi Testi: Sen Ne Kadar Bilgilisin?

Ali Rüzgar
Ali Rüzgar - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:12

Bugün günlerden 23 Nisan! Neşeyle doluyor insan. Peki bizim en özel günümüz hakkında neler biliyorsun? Mesela Atatürk'ün bu günün neden biz çocuklara hediye ettiğini ya da bayramın neyi temsil ettiğini biliyor musun? Eğer biliyorsan harika. Bilmiyorsan da sorun yok. Çünkü bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Ve bu testi çözerek neyi bilip neyi bilmediğini hemen anlayabilirsin.

İşte başlıyoruz! 🎉🇹🇷

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. 23 Nisan ilk kez hangi yıl "Hakimiyet-i Milliye Bayramı" adıyla resmi olarak kutlandı?

1. 23 Nisan ilk kez hangi yıl "Hakimiyet-i Milliye Bayramı" adıyla resmi olarak kutlandı?

2. 23 Nisan hangi tarihsel olayla ilişkilendirilir?

2. 23 Nisan hangi tarihsel olayla ilişkilendirilir?

3. 23 Nisan hangi iki anlamı taşır?

3. 23 Nisan hangi iki anlamı taşır?

4. 23 Nisan, nerede ve ne zaman ilan edildi?

4. 23 Nisan, nerede ve ne zaman ilan edildi?

5. Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti?

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6. 23 Nisan'ın ilk kutlanması hangi belge ile oldu?

6. 23 Nisan'ın ilk kutlanması hangi belge ile oldu?

7. 23 Nisan'ın dünya çapında tanınmasına yönelik ilk girişim hangi kurum tarafından yapıldı?

7. 23 Nisan'ın dünya çapında tanınmasına yönelik ilk girişim hangi kurum tarafından yapıldı?

8. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuklara yönelik önemi nedir?

8. 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuklara yönelik önemi nedir?

9. 23 Nisan’da Türkiye’ye hangi ülkelerden çocuklar gelir?

9. 23 Nisan’da Türkiye’ye hangi ülkelerden çocuklar gelir?

10. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram mıdır?

10. 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram mıdır?
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11. 23 Nisan’ı en anlamlı nasıl kutlarsın?

11. 23 Nisan’ı en anlamlı nasıl kutlarsın?

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Ali Rüzgar
Ali Rüzgar
Onedio Üyesi
Adım Ali Rüzgar ama ben daha çok Rüzgar'ı kullanıyorum. 15 yaşındayım. Bilgisayar oyunlarını ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
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