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Çocuğunuz İçin En İyi Dizüstü Bilgisayar veya Tableti Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

etiket Çocuğunuz İçin En İyi Dizüstü Bilgisayar veya Tableti Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 17:01

Günümüzün eğitim anlayışında teknolojiden yoğun bir şekilde faydalanıyoruz. Öğretmenler; öğrencilere dijital ortamdan ödev verebiliyor, içerik sağlayabiliyor. Kısacası artık eğitim yüz yüzeyken bile hibrit olarak yapılıyor, teknolojik cihazlar okul deneyiminin olmazsa olmazı.

Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler ise bu konuda ilk akla gelen seçenekler. Peki okul için en iyi dizüstü bilgisayar veya tableti nasıl seçebilirsiniz, nelere göz atmalısınız?

Haydi öğrenelim!

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Tablet mi, Laptop mu?

Hem tabletin hem de laptopun kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunuyor. En uygun kararı verirken çocuğunuzun cihazı nasıl kullanacağını göz önünde bulundurmalısınız.

Önce çocuğunuzun cihazda ne yapacağını anlamalısınız.Çünkü bilgisayarların desteklediği bazı uygulamaları tabletler desteklemeyebilir. 

Bununla birlikte tabletlerin çok daha rahat bir şekilde taşınabildiğini de belirtmeden geçmeyelim. Her ne kadar hafif bilgisayarlar bulunsa da tabletler şarj açısından da bilgisayarlardan daha rahat olacaktır.

Kullanım kolaylığı da bu seçimde değerlendirmeniz gereken bir faktör. Bu noktada çocuğunuzun yaşı çok önemli, çünkü küçük çocuklar için tablet kullanmak çok daha kolayken dizüstü bilgisayarlar daha büyük çocukların gereksinimlerini daha iyi karşılayabiliyor. 

Kısacası çocuklar için bilgisayar veya tablet seçerken öncelikle çocuğunuzun yaşını ve cihazla yapacaklarını dikkate almalısınız.

Tablet alırken nelere dikkat edilmeli?

Eğitim amaçlı bir tablet alırken bazı konuları önceden araştırarak işinizi çok daha rahat bir hâle getirebilirsiniz. 

Örneğin bir tablet çocuğunuzun işini görecekse fakat çocuğunuz yine de kullanım zorluğu yaşıyorsa aksesuarlara göz atabilirsiniz. Birçok tablete, fare, klavye bağlayabiliyorsunuz, bunun için uygun cihazları araştırabilirsiniz. 

Bununla birlikte bir tablet kalemi almayı da düşünebilirsiniz. Not almak için kullanmanın yanı sıra, çizime ilgi duyan çocuklar için güzel fırsat olacaktır.

Tabletin bataryası da oldukça önemli bir faktör, fakat buna çok dikkat etmenize gerek kalmayacaktır. Çünkü en azından ilk aşamada bütün tabletlerin şarjı 1-2 gün boyunca rahatlıkla yeter.

Laptop alırken nelere dikkat edilmeli?

Öncelikle dizüstü bilgisayarın performansını dikkate almalısınız. Bunun için ekran kartı ve RAM’e dikkat etmeniz gerekiyor.

Fakat performans yükseldikçe genelde bilgisayarın taşınabilirliği de azalıyor. Bu sebeple daha hafif seçenekler de taşınabilirlik için tercih ediliyor. Çocuklar için bilgisayar alırken bu ikilemi çocuğunuzun ihtiyaçlarına göre çözmelisiniz.

Bazı dizüstü bilgisayarlar işletim sistemi kurulu hâlde gelirken diğerleri ise işletim sistemsiz olarak kullanıcıya sunuluyor. Eğer işletim sistemi kurmayı biliyorsanız problem yok, fakat bu konuda bilginiz yoksa Windows’u hazır olarak kurulmuş cihazlara göz atmanızı öneririz.

Uzaktan eğitim için internet bağlantısı çok önemli!

Gerek en iyi dizüstü bilgisayar olsun gerekse de tablet, çocuğunuz bu cihazlar üzerinde ders çalışırken internete ihtiyaç duyacak.

Alacağınız çocuk bilgisayarının veya tabletin Wi-Fi özelliğinin detaylarına göz atmayı unutmayın. Stabil bir internet bağlantısı olmazsa olmaz!

Çocuk bilgisayarlarında dayanıklığı da unutmamak gerek!

Dayanıklılık her türlü teknolojik cihazda çok kıymetli, fakat çocuk bilgisayarlarında ve tabletlerinde ekstra bir önem arz ediyor. Çocuklar cihazları bazen yetişkinler kadar dikkatli kullanamadığı için bu konuda problemler yaşanması çok olası.

Bu sebeple özellikle çocuklar için tasarlanmış dayanıklı cihazları tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Eğer bu mümkün değilse cihaza bir kılıf alarak ekstra koruma sağlamanız mümkün.

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Eğitim uygulamaları...

Alacağınız cihaz ister bir tablet olsun isterse de dizüstü bilgisayar, en önemli şey çocuğunuzun kullanacağı uygulamalarla uyumlu olması. Günümüzde birçok platform ve uygulama internet üzerinden de kullanıldığı için bu konuda bir problem yaşamanız çok olası değil, fakat yine de her şeyi önceden kontrol etmenizde fayda var.

Çocuğunuzun kullanacağı not alma uygulamasının, canlı ders yazılımının, okulunun kullandığı eğitim platformunun alacağınız cihazla uyumlu olduğuna emin olun. Cihazı almadan önce bu konudaki araştırmanızı yaparsanız cihazı aldıktan sonra da gereken hâle getirmeniz, kurmanız çok daha rahat olacaktır.

En önemlisi ise İngilizce eğitimi!

En önemlisi ise İngilizce eğitimi!

Günümüz dünyasında bir yetişkin olarak bile eğer bilmiyorsak pek çok fırsatı kaçırdığımız, öğrenmekte ise zaman zaman güçlük çektiğimiz bir konu. Evet, İngilizce!

Çocuğumuza erken yaşta İngilizce eğitimi sağlamak ona ve geleceğine yapacağımız en büyük yatırımlardan biri olcaktır.Eğer çocuğunuz için bir online İngilizce kursu arıyorsanız Novakid’i deneyin. Çünkü Novakid'de interaktif, sohbet dolu derslerle çocuklara İngilizceyi eğlenceyle öğretiyorlar. Üstelik ilk deneme dersi ücretsiz!

En güvenilir bilgisayar ve tablet markaları neler?

Alacağınız cihazı seçerken güvenilir bir markayı tercih ederek sonrasında yaşayabileceğiniz problemlerde daha rahat edebilirsiniz. Bu sebeple en çok tercih edilen, en güvenilen çocuk bilgisayar ve tablet markalarından bazılarını, artılarını ve eksilerini sizler için derledik.

Monster

Monster Notebook, performansıyla öne çıkan; oyunda, teknik çizimde, video kurgusunda kullanılan dizüstü bilgisayarlar üretiyor. Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken Monster’ın ürünleri her ne kadar yüksek performanslı olsa da ağırlık ve büyüklükten dolayı çok da rahat taşınamıyor.

Apple

Tüketicilerin en güvendiği markalardan biri olan Apple’ın tablet serisi iPad, birçok öğrencinin ilk tercihi oluyor. Bir tablet kalemiyle not alma tableti hâline gelebilen iPad, hem rahat taşınabiliyor hem de rahatlıkla kullanılabiliyor. 

Apple’ın öğrenciler için sunduğu bir diğer seçenek ise MacBook serisi. Oldukça hafif ve uzun pil ömürlü olan MacBook bilgisayarlar aynı zamanda işlemci ve veri işleme hızı bakımından üst düzeyde. MacBook’un eksisi ise grafik işlemcisi – bu bilgisayarlarda oyun oynamak oldukça zor. Kısacası tam bir iş / okul bilgisayarı.

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Samsung

Telefonlarıyla bildiğimiz teknoloji devi Samsung, her ne kadar dizüstü bilgisayar üretmese de öğrencilerin hayatını kolaylaştıran tabletlere sahip. iPad yerine daha ucuz ama yine de kaliteli bir alternatif arıyorsanız Samsung’un tabletlerine de göz atabilirsiniz, üstelik bu modellere klavye ve kalem bulmanız daha rahat bile olabilir.

Lenovo

Lenovo, farklı amaçlara yönelik farklı dizüstü bilgisayarlar sunuyor. Bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyan oyun meraklıları için oyun bilgisayarları mevcut, bunun yanında taşınabilirlik ve pratikliğe önem verenler için dokunmatik ekranlı dizüstü bilgisayarları da bulunuyor. Aradığınız cihazın özellikleri ne olursa olsun, Lenovo bu alanda kendine yer edinmiş güvenilir markalardan bir tanesi.

Dell

Dell de isteğe ve bütçeye uygun çözümleriyle dikkat çeken bir bilgisayar markası. İsterseniz çocuğunuz için tamamen çalışmaya yönelik, hafif ve taşınabilir bir bilgisayarı tercih edin, isterseniz de hem çalışıp hem oyun oynamasını sağlayabilecek güçlü bir bilgisayarı.

Piyasada bu saydığımız markalar gibi onlarca farklı bilgisayar ve tablet üreticisi bulunuyor. Bu üreticilerin her biri farklı cihazlarla farklı kitlelere hizmet sunuyor. Siz de ihtiyacınız olan cihazı bütçenize ve ihtiyaçlarınıza göre belirledikten sonra çocuğunuza uygun olan tableti veya bilgisayarı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun!

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