Çocuğunuz İçin En İyi Dizüstü Bilgisayar veya Tableti Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Çocuğunuz İçin En İyi Dizüstü Bilgisayar veya Tableti Seçerken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Günümüzün eğitim anlayışında teknolojiden yoğun bir şekilde faydalanıyoruz. Öğretmenler; öğrencilere dijital ortamdan ödev verebiliyor, içerik sağlayabiliyor. Kısacası artık eğitim yüz yüzeyken bile hibrit olarak yapılıyor, teknolojik cihazlar okul deneyiminin olmazsa olmazı.
Dizüstü bilgisayarlar ve tabletler ise bu konuda ilk akla gelen seçenekler. Peki okul için en iyi dizüstü bilgisayar veya tableti nasıl seçebilirsiniz, nelere göz atmalısınız?
Haydi öğrenelim!
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