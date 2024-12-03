Cinselliği Dilediğimiz Gibi Açıkça Konuşabilmek Neden Zor? Bunu Aşabilmenin 10 Yolu
Cinselliği Dilediğimiz Gibi Açıkça Konuşabilmek Neden Zor? Bunu Aşabilmenin 10 Yolu
Öncelikle baştan söyleyelim, seks hakkında konuşmak her zaman kolay değildir. Ancak bir partnerin isteklerinize ve fantezilerinize katılmasına izin vermek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Dirty talk veya herhangi başka bir fantezi eğer aranızdaki bağın kuvvetlenmesini sağlayacak cinselliği konuşmaktan kesinlikle çekinmeyin deriz! :)
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'Harika seksin' neye benzediğine dair fikirlerle dolup taşıyoruz.
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Ancak bir ilişki içinde olan herkesin çok iyi bildiği gibi, romantik filmler ve pornografik videolar, insanların bir başkasıyla cinsel aktiviteye giriştiklerinde tipik olarak deneyimledikleri deneyimlerden çok farklıdır.
1. Arzularınızı keşfetmeye zaman ayırın.
2. Cinselliğinizi yargılamayı bırakın.
3. Cinsel düşüncelerinizin altında yatan anlam(lar)ı düşünün.
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4. Bazı fantezilerin sadece size göre olduğunu kabul edin.
5. Her seferinde bir adım atın.
6. Bir oyun yapmayı deneyin.
7. Monolog değil, sohbete hazırlanın.
8. Daha fazla tartışma için kapıyı açık bırakın.
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9. Seks hakkında konuşmanın değerli olduğunu bilin.
10. Son olarak; daha fazla tartışma için kapıyı açık bırakın.
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