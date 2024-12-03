Cinselliği Dilediğimiz Gibi Açıkça Konuşabilmek Neden Zor? Bunu Aşabilmenin 10 Yolu

Aklınıza gelen her cinsel düşünceyi paylaşmak zorunda olmadığınızı unutmayın. Hangi fantezilerinizi kendinize saklamak isteyebileceğinizi ve hangilerini partnerinizle paylaşmak isteyebileceğinizi düşünmek önemlidir. Örneğin, belki eski sevgilinizle çılgın bir gecenin hayalini kurmaktan ya da bir ünlüyle ya da bir partide tanıştığınız biriyle hayal ettiğiniz cinsel ilişkiden hoşlanmışsınızdır. İlişkinizden genel olarak memnunsanız, böyle bir fanteziye sahip olmak mutlaka o kişiyle birlikte olmak istediğiniz veya başka insanlardan cinsel olarak etkilendiğiniz için ilişkinizin tehlikede olduğu anlamına gelmez.