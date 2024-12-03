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Cinselliği Dilediğimiz Gibi Açıkça Konuşabilmek Neden Zor? Bunu Aşabilmenin 10 Yolu

etiket Cinselliği Dilediğimiz Gibi Açıkça Konuşabilmek Neden Zor? Bunu Aşabilmenin 10 Yolu

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
03.12.2024 - 23:46

Öncelikle baştan söyleyelim, seks hakkında konuşmak her zaman kolay değildir. Ancak bir partnerin isteklerinize ve fantezilerinize katılmasına izin vermek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Dirty talk veya herhangi başka bir fantezi eğer aranızdaki bağın kuvvetlenmesini sağlayacak cinselliği konuşmaktan kesinlikle çekinmeyin deriz! :)

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'Harika seksin' neye benzediğine dair fikirlerle dolup taşıyoruz.

Birbirleriyle tamamen uyum içinde olan, asla ne istediklerini tartışmaya ihtiyaç duymayan, birbirlerinin cinsel ipuçlarını asla yanlış okumayan, asla kafa karıştırmayan veya tuhaf davranmayan çiftlerin yer aldığı sayısız romantik film izliyoruz. Sevgi dolu bir kucaklaşmayla zahmetsizce yatağa düşüyorlar ve ardından kameraya gülümseyip sıcak bir cinsel ışıltının tadını çıkardıkları sahneye geçiyorlar.

Ancak bir ilişki içinde olan herkesin çok iyi bildiği gibi, romantik filmler ve pornografik videolar, insanların bir başkasıyla cinsel aktiviteye giriştiklerinde tipik olarak deneyimledikleri deneyimlerden çok farklıdır.

Peki bu konularda rahatça konuşabilmek için neler yapılabilir?

1. Arzularınızı keşfetmeye zaman ayırın.

Partnerinizle konuşmaya başlamadan önce, cinsel arzularınızı ve fantezilerinizi dikkatlice düşünmeye ve merak etmeye zaman ayırın. Pek çok insan, sosyal normlara ve cinsiyet rollerine dayalı olarak istemeleri gerektiğini düşündükleri kalıplara giriyor. Örneğin, çoğu kişiye kadınların romantik, samimi seks istemesi gerektiği öğretilirken, erkekler çoğunlukla fiziksel rahatlama ve cinsel zevk arıyor.

2. Cinselliğinizi yargılamayı bırakın.

Ne arzuladığınızı bildikten sonra bile, istek ve ihtiyaçlarınız hakkında ne hissettiğinizi paylaşmadan önce biraz zaman ayırmanız gerekebilir.

3. Cinsel düşüncelerinizin altında yatan anlam(lar)ı düşünün.

Arzularınızı tanıyıp tanımlayabildiğinizde şunu düşünmek önemlidir: Temel çekicilik nedir?

Bir arzunun veya fantezinin neden çekici olduğuna dair bir cevaba sahip olmak (veya en azından bir önsezi), partnerinizle ne tür bir konuşma yapacağınızı belirleyebilir. İncelemek için zaman ayırmadığınız sürece, gerçekte istediğiniz şeyle uyuşmayan görünürdeki bir arzuyu ifade edebilirsiniz.

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4. Bazı fantezilerin sadece size göre olduğunu kabul edin.

Aklınıza gelen her cinsel düşünceyi paylaşmak zorunda olmadığınızı unutmayın. Hangi fantezilerinizi kendinize saklamak isteyebileceğinizi ve hangilerini partnerinizle paylaşmak isteyebileceğinizi düşünmek önemlidir. Örneğin, belki eski sevgilinizle çılgın bir gecenin hayalini kurmaktan ya da bir ünlüyle ya da bir partide tanıştığınız biriyle hayal ettiğiniz cinsel ilişkiden hoşlanmışsınızdır. İlişkinizden genel olarak memnunsanız, böyle bir fanteziye sahip olmak mutlaka o kişiyle birlikte olmak istediğiniz veya başka insanlardan cinsel olarak etkilendiğiniz için ilişkinizin tehlikede olduğu anlamına gelmez.

5. Her seferinde bir adım atın.

Hangi arzuları ve fantezileri paylaşmak istediğinizi bildiğinizde, küçük başlayın ve mümkünse ilişkinizde zaten işe yarayan şeyleri geliştirmeye çalışın. Örneğin, sekste bir miktar kopukluk hissi veriyorsa ve bağlantı duygunuzu artırmak için daha derin öpüşmeyi arzuluyorsanız, ilişkinizin daha önceki zamanlarında, uzun süre sevişmekten gerçekten keyif aldığınız anılarınızı paylaşmak ve ona öneride bulunmak yararlı olabilir.

6. Bir oyun yapmayı deneyin.

Arzular hakkında konuşmak ciddi ve yoğun bir deneyim olmak zorunda değildir. Konuşmaya daha kaygısız bir şekilde yaklaşmak istiyorsanız, bunu bir oyun haline getirmeyi düşünün.

7. Monolog değil, sohbete hazırlanın.

Partnerinizin bakış açısını göz önünde bulundurun ve paylaşmaya karar verdiğiniz şeyi işleme koyması için ona zaman tanıyın. Açılmayı ve onları cinsel iç dünyanıza sokmayı seçtiğiniz için heyecanlanmış ve memnun olabilirler.

8. Daha fazla tartışma için kapıyı açık bırakın.

Cinsel arzularla ilgili konuşmanız iyi gidiyorsa bu harika; tadını çıkarın! Ancak işler umduğunuz gibi gitmezse (örneğin partnerinizin söyleyecek hiçbir şeyi yoksa, konuşma başarısız olursa veya partneriniz üzülür ve onunla paylaştıklarınızı beğenmezse), orada durmanız gerekir. Bu konuşmanın sizin için değerli olduğunu ona söyleyebilir ve başka bir zamanda, kendilerini hazır hissettiklerinde bu sohbeti tekrar edebileceğinizi ona anlatabilirsiniz.

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9. Seks hakkında konuşmanın değerli olduğunu bilin.

Cinsel arzuları ve fantezileri gündeme getirmek çoğumuz için uzun vadeli ilişkilerde bile zorlayıcı olabilir. Ancak cinsel iletişim cinsel tatmini bulmak için önemlidir.

10. Son olarak; daha fazla tartışma için kapıyı açık bırakın.

İlk konuşmadan memnun kalmadıysanız konuyu daha sonra tekrar ele almak istediğinizi belirtin ve partnerinize onun sizin için ne kadar önemli olduğunu hatırlatın. Cinselliğin ilişkilerle birlikte geliştiğini unutmayın ve ileride daha fazla konuşma olacağını tahmin edin.

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Selluka
Selluka
Onedio Üyesi
Sorgulama yetisini fazlaca kullanan bir dünyalı.
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