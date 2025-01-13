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Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Ema
Ema - Onedio Üyesi
13.01.2025 - 23:46

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında ne kadar bilgilisin? Testimizi çöz, birlikte görelim.

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1. Hangisi yaygın görülen cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan biri değildir?

2. Genital siğillerin bilimsel adı nedir?

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

4. HIV enfeksiyonunun neden olduğu hastalığa ne ad verilir?

5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

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6. Hangisi uzun süre tedavi edilmediğinde görme kaybına neden olabilir?

7. HIV enfeksiyonu aşağıdaki yollardan hangisiyle aktarılmaz?

8. Hangisi cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunma yöntemlerinden biri değildir?

9. Son olarak, HPV'nin açılımı nedir?

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Ema
Ema
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