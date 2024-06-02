Cinsel Terapist Nedir? Cinsel Terapi ile Çözüme Kavuşturabileceğiniz 10 Durum

Cinsellik hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmamak hem kaygıya hem de bu bilgilerin eksik olmasından kaynaklı başka önemli problemlere yol açabiliyor. Cinsellikten kaçma da psikolojik problemlere neden oluyor ve bu da cinsel terapi ihtiyacını çoğaltan bir durumla sizi baş başa bırakabilir.