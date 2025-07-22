Ciltteki Leke Görünümüne Karşı Yaz Aylarında Alabileceğiniz Önlemler
Yaz güneşi ne kadar keyifli olsa da, cildimiz üzerinde bıraktığı izler bazen can sıkıcı olabiliyor. Özellikle de yazdan sonra aynaya baktığınızda beliren o ton farkları ya da düzensiz görünümler… İşte tam da bu yüzden, yaz boyunca cildinizi sevgiyle ve bilinçli şekilde korumanız çok önemli! 💛
Hazırsanız, işte ciltteki leke görünümünü azaltmaya yardımcı olacak birkaç minik ama etkili öneri 👇
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Güneşin tepede olduğu saatlerde kendinizi koruyun.
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Koruyucu ürünler günlük rutininizin vazgeçilmezi olsun.
Su içmek güzelliğe atılan en doğal imza...
Hafif ve cildinle uyumlu bakım ürünlerini tercih et.
Renkli tabaklar, ışıldayan bir cilt demek!
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Peeling: Haftada bir minik arınma ritüeli.
Yaz sonrası rutininizi bozmayın.
Asitler mi dediniz?
Unutma, cilt bakımında mucize bir çözümden çok düzenli alışkanlıklar fark yaratır.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
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