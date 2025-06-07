Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Ürünü Sana Göre?
Kimisinin cildi kolay yağlanıyor, kimi ise gün boyu nem arıyor. Güneş koruyucu seçerken bu farkları dikkate almak önemli. Her cilt tipi için aynı ürün kullanılmamalı, bu yüzden cilt tipini seçtiğinde cildine uygun bir güneş ürünü önermek istiyoruz!
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Cilt tipin nedir?
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Mat bitişli ve su bazlı bir güneş kremi şart!
Nemlendirici ve besleyici güneş kremi kullanmalısın!
Hafif formüllü bir güneş losyonu muhakkak işini görecek!
Mineral filtreli ve parfümsüz bir güneş losyonunu çantandan eksik etmemelisin!
Günlük kullanıma uygun bir güneş kremi bulmak çok kolay. Yani işin de kolay!
Onarıcı etkili olsun da jel mi losyon mu krem mi hiç fark etmez!
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