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Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Ürünü Sana Göre?

etiket Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Ürünü Sana Göre?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 18:02

Kimisinin cildi kolay yağlanıyor, kimi ise gün boyu nem arıyor. Güneş koruyucu seçerken bu farkları dikkate almak önemli. Her cilt tipi için aynı ürün kullanılmamalı, bu yüzden cilt tipini seçtiğinde cildine uygun bir güneş ürünü önermek istiyoruz!

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Cilt tipin nedir?

Mat bitişli ve su bazlı bir güneş kremi şart!

Senin cildin kendi kendine yeterince parlaklık veriyor zaten… Güneş kreminin üstüne bir de cam gibi görünmeye gerek yok. Yağsız, su bazlı ve mat bitişli bir güneş koruyucu sana çok iyi gelir. Gözenekleri tıkamaz, cilt nefes alır ve böylelikle sivilce riskini de azaltır. Ayrıca gün içinde parlama yapmadığı için aynaya her baktığında “Aydınlatıcı sürmüş müydüm acaba?” diye düşünmezsin.

Nemlendirici ve besleyici güneş kremi kullanmalısın!

Cildin kuru olduğu için gün içinde su içsen bile hiç nemlenmiyordur. Bu yüzden senin güneş koruyucun mutlaka nemlendirici özellikli olmalı. Hatta içinde hyalüronik asit gibi nem tutan içerikler varsa tadından yenmez. Krem formunda, yoğun ama cildi boğmayan ürünler kuruluk hissini azaltır. Ayrıca makyaj altında da pul pul durmaz. Yani güneşten korurken aynı anda bakım yapmış olursun. Bir taşla iki kuş!

Hafif formüllü bir güneş losyonu muhakkak işini görecek!

Karma cilt tipinin en büyük problemlerinden biri de T bölgesinin hep yağlı olmasıdır. Bazen yanaklar bile kupkuru olabiliyor. Yani neme ihtiyacı olduğunu buradan bile anlayabiliriz. Bu dengesizliğe en iyi çözüm ise hafif yapılı ama nem dengesini bozmayan bir güneş losyonu. Ne yağlı his bırakmalı ne de cildi kurutmalı. Jel ya da losyon formundaki güneş kremleri genelde karma ciltlerle iyi anlaşır.

Mineral filtreli ve parfümsüz bir güneş losyonunu çantandan eksik etmemelisin!

Cildin biraz alıngan gibi desek abartmış olmayız. Hemen kızarıyor, geriliyor ve kullandığın bazı ürünlere anında tepki veriyor. Bu yüzden mineral filtreli güneş koruyucular senin için en güvenli alan. Ciltte bariyer oluşturur ama içeriği sade olduğu için hassasiyeti tetiklemez. Parfümsüz, alkol içermeyen ve mümkünse hipoalerjenik ürünlere yönelmekte fayda var.

Günlük kullanıma uygun bir güneş kremi bulmak çok kolay. Yani işin de kolay!

Normal bir cildin olduğu için nee çok yağlanıyor ne kuruyor, naz yapmadan takılıyor. Böyle cilt bulmuşken onu üzmeyelim. Sana uygun güneş ürünü cildin doğal dengesini bozmayan, gündelik hayatın temposuna ayak uydurabilen bir ürün olmalı. Ne çok ağır, ne de fazla hafif. Jel, krem ya da losyon formu inan hiç fark etmez. Önemli olan ciltle uyumlu ve rahat hissettiren bir yapıda olması.

Onarıcı etkili olsun da jel mi losyon mu krem mi hiç fark etmez!

Onarıcı etkili olsun da jel mi losyon mu krem mi hiç fark etmez!

Bazı günler yağlı, bazı günler kupkuru, bir bakmışsın sivilce çıkmış ve sonra cilt kabuk kabuk olmuş… Yani net bir kategoriye sığmıyor. Düzensiz cildin de cilvesi bu olsa gerek. Böyle durumlarda güneş koruyucun hem yüksek koruma sağlamalı hem de cilt bariyerini güçlendiren içerikler içermeli. Probiyotik destekli, niasinamid ya da centella asiatica gibi sakinleştirici maddeler içeren ürünler bu dalgalı durumu dengelemeye yardımcı olur.

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Ma Belle
Ma Belle
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