Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Ürünü Sana Göre?

Normal bir cildin olduğu için nee çok yağlanıyor ne kuruyor, naz yapmadan takılıyor. Böyle cilt bulmuşken onu üzmeyelim. Sana uygun güneş ürünü cildin doğal dengesini bozmayan, gündelik hayatın temposuna ayak uydurabilen bir ürün olmalı. Ne çok ağır, ne de fazla hafif. Jel, krem ya da losyon formu inan hiç fark etmez. Önemli olan ciltle uyumlu ve rahat hissettiren bir yapıda olması.