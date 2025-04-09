Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Kremi Sana Uygun?

Yağlı ciltlerin en büyük derdi parlama ve fazla sebum üretimi. Bunun için en uygun güneş kremi, su bazlı, hafif yapılı ve yağsız formüller. Cildine yağlanma karşıtı bakım yapar. Çinko oksit ya da niasinamid gibi yağ dengesini sağlayıcı içerikler içeren ürünler, hem cildini korur hem de yağı kontrol altına alır. Güneş kremi seçiminde dikkat etmen gereken en önemli şey, gözenek tıkayıcı olmayan bir formül kullanmak. Böylece hem güneşten korunur hem de düzensiz cildine iyi gelir.