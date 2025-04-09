Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Kremi Sana Uygun?
Cilt Tipine Göre Hangi Güneş Kremi Sana Uygun?
Güneş kremi seçmek bazen şampuan seçmekten bile zor olabilir. 'Yağlı cildim için mat bitişli mi almalıyım? Kuru cilt için hangisi daha iyi nemlendirir? SPF 30 mu, 50 mi?' derken konu iyice karmaşık bir hal alıyor.
Ama merak etme. Cilt tipine en uygun güneş kremini bulmana yardımcı olacağız!
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Cilt tipin nedir?
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Matlaştırıcı ve yağsız bir güneş kremi şart.
Nemlendirici ve besleyici güneş kremi kullanmalısın.
Güneş kremi kullanacağın zaman hafif yapıda olmasına dikkat et.
Ferahlatıcı güneş kremlerini tercih etmelisin.
Güneş kreminin hafif olması yeterli.
Hafif yapıdaki güneş kremlerini asla eksik etme!
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