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Cilt Problemlerinin Altında Yatan Gerçek Nedir?

etiket Cilt Problemlerinin Altında Yatan Gerçek Nedir?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.06.2025 - 19:38

Cildinde bir türlü çözüm bulamadığın sorunlar mı var? Sivilceler, siyah noktalar, kuruluk, hassasiyet… Peki tüm bunlara neyin sebep olduğunu hiç düşündün mü? Bu testle, cilt problemlerinin ardındaki asıl nedeni keşfediyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇

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1. Gün içinde yüzüne dokunuyor musun?

2. Geceleri nasıl bir cilt bakım rutinin var?

3. Peki beslenme düzeninde hangisinin yeri daha fazla?

4. Cildin için su da çok önemli. Peki sen ne kadar su içiyorsun?

5. Söyle bakalım ne kadar streslisin?

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6. Bir de uyku düzenini öğrenelim o zaman. 👇

7. Senin için cilt bakım rutinindeki en önemli ürün hangisi?

8. Peki cildinle ilgili yaşadığın en büyük pişmanlığın hangisi?

Hijyene dikkat etmemek ve stres, cildine iyi gelmiyor!

Cildinin başlıca düşmanı stresin! Stresli olduğun için de elin sürekli yüzünde oluyor. Gün içinde sık sık yüzüne dokunmak, bakterileri cildine taşıyor ve sivilce oluşumunu tetikliyor. Vücut kortizol salgılayarak cildini daha yağlı ve hassas hale getiriyor. Ellerini sık sık yıka, yüzüne dokunmamaya çalış ve en önemlisi kendini rahatlatacak aktivitelerle stresi hayatından uzak tutmaya çalış! Küçük değişiklikler bile kısa sürede cildine iyi gelecek!

Yetersiz nem ve düzensiz beslenme!

Tatlılar, abur cuburlar, fastfood derken beslenme şeklin cildine hiç de iyi gelmiyor. Bunların üzerine düzensiz nemlendirme, cildini hassaslaştırıyor ve kurutuyor olabilir. Özellikle şeker cildin kolajenini yıpratır, nemsizlikle birleşince de cilt bariyeri zarar görür. Ama çözüm bulmak için hiç de geç değil! Hafif ama etkili nemlendiriciler kullanmalı, şeker tüketimini azaltmalı ve su içmeyi artırmalısın. İçten dışa bakımın önemini hatırla ve beslenmenin cilt üzerindeki etkisini sakın küçümseme!

Yetersiz bakım ve uyku düzensizliği cildin için büyük tehlike!

Sen cildin için bir şeyler yapmak istiyorsun ama yeterince özen göstermiyorsun. Dengeli beslenip yeteri kadar su içiyor olman iyi bir başlangıç ancak cildin detaylı bakım ve kaliteli uyku da istiyor. İyi bir serum, haftalık maske/peeling ve düzenli uyku cildinin canlılığını geri kazandırır! Kendine biraz daha vakit ayırırsan bu hem sana hem de cildine çok iyi gelecek! O zaman üşenme ve harekete geç!

Doğal yaşlanma ve çevresel etkenler!

Sen zaten kendine bakma konusunda oldukça disiplinli ve sağlıklı birisin! Senin cilt sorunlarının çoğu dış faktörlerden kaynaklanıyor. Güneş, hava kirliliği ve zamanın etkisi cildini yıpratıyor. Ama üzülme, her şey gibi bunun da çözümü var! Güçlü bir anti-aging rutin, antioksidan serumlar ve UV koruması ile bu etkenlere karşı koyabilirsin. Yaşlanmak doğal bir süreç ama etkilerini yavaşlatmak senin elinde!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
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