Cilt Problemlerinin Altında Yatan Gerçek Nedir?
Cildinde bir türlü çözüm bulamadığın sorunlar mı var? Sivilceler, siyah noktalar, kuruluk, hassasiyet… Peki tüm bunlara neyin sebep olduğunu hiç düşündün mü? Bu testle, cilt problemlerinin ardındaki asıl nedeni keşfediyoruz. Hazırsan başlayalım! 👇
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1. Gün içinde yüzüne dokunuyor musun?
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2. Geceleri nasıl bir cilt bakım rutinin var?
3. Peki beslenme düzeninde hangisinin yeri daha fazla?
4. Cildin için su da çok önemli. Peki sen ne kadar su içiyorsun?
5. Söyle bakalım ne kadar streslisin?
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6. Bir de uyku düzenini öğrenelim o zaman. 👇
7. Senin için cilt bakım rutinindeki en önemli ürün hangisi?
8. Peki cildinle ilgili yaşadığın en büyük pişmanlığın hangisi?
Hijyene dikkat etmemek ve stres, cildine iyi gelmiyor!
Yetersiz nem ve düzensiz beslenme!
Yetersiz bakım ve uyku düzensizliği cildin için büyük tehlike!
Doğal yaşlanma ve çevresel etkenler!
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