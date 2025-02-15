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Cilt Bakım Rutinin Evinin Ne Kadar Temiz Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

etiket Cilt Bakım Rutinin Evinin Ne Kadar Temiz Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 11:31

Cilt bakım rutinin aslında yaşadığın ortamın ne kadar temiz olduğu hakkında ipuçları veriyor olabilir! Peki, senin cilt bakım alışkanlıkların evin hakkında ne söylüyor? Sonucu öğrenmek için testi çöz! 👀✨

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1. Cilt bakım ürünlerini nerede saklıyorsun?

2. Aynaya yaklaş ve dürüst ol… Yüzüne dokunmadan önce ellerini yıkıyor musun?

3. Makyaj fırçaların şu an ne durumda?

4. Cilt bakım ürünlerin arasında en çok kullanılan şey ne?

5. Gece yatmadan önce cilt bakımını tamamladın… Peki, yastık kılıfın?

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6. Cilt bakım ürünlerini sürerken hangi yöntemi kullanıyorsun?

7. Evin bir insan olsaydı, sana nasıl bir cilt bakım tavsiyesi verir?

8. Duş alırken şampuan şişelerinin kapağını kapatıyor musun?

Sen tam anlamıyla bir temizlik ve bakım gurususun!

Cildine gösterdiğin özen, yaşadığın ortama da yansıyor. Misafirlerin eve girdiğinde içeri şöyle bir koklayıp 'Burası SPA gibi kokuyor!' diyorsa, işte o senin başarın! 🌿

Cilt bakım ürünlerin düzenli, banyonda hiçbir ürün açık kalmıyor, fırçaların tertemiz ve havluların mis gibi kokuyor! Senin için hijyen bir zorunluluk değil, bir yaşam biçimi. Muhtemelen telefon ekranın bile parmak izi barındırmayan ender ekranlardan biri. 🤭

Sen aslında temizliği ve bakımı önemsiyorsun, ama bazen hayatın koşturmacasında her şey istediğin kadar düzenli kalamıyor.

Yani evin mis gibi kokuyor ama köşelerde birkaç toz zerresi olabilir. Cildin sağlıklı görünüyor ama bazen bakım rutinini atlayabiliyorsun. 🤷‍♀️

Havluların genelde temiz, ama bazen değiştirmeyi unutuyorsun. Cilt bakım fırçalarını yıkıyorsun ama '1 hafta daha idare eder' dediğin de oluyor. Ocağı silmeyi planlıyorsun ama sonra 'Nasıl olsa yarın yine yemek yapacağım' diyerek erteliyorsun. Tanıdık geldi mi? 😆

Senin için hayat hızlı akıyor ve hijyen bazen arka planda kalabiliyor!

Cilt bakım ürünlerin banyoda dağılmış olabilir, makyaj fırçaların en son ne zaman yıkandığını hatırlamıyor olabilirsin ve yastık kılıfın… Hmm, en son ne zaman değişti acaba? 😂

Ama üzülme! Sen temizlik yapmayı sevmiyor değilsin, sadece hayatın içinde kayboluyor ve erteleyebiliyorsun. Üstelik senin için temizlik bir zorunluluktan çok, ruh haline bağlı bir aktivite. Eğer modun yoksa, fırça yıkamak da, evi toparlamak da sonsuza kadar bekleyebilir!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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