Cildine En İyi Yatırımı Yapacağın O İçerik Ne?
Cildine En İyi Yatırımı Yapacağın O İçerik Ne?
Cildin için ihtiyacın olan şey ne? Sen bize cilt bakım rutinini ve cildini, günlük alışkanlıklarını anlat biz de cildin için yatırım yapabileceğin içeriği söyleyelim. Hazırsan hadi teste, bakalım cildinin ihtiyacı olan şey hangisi öğrenelim!
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1. Cildini nasıl tanımlarsın?
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2. Asla vazgeçemediğin o cilt bakım ürünü hangisi?
3. Cildinle ilgili en büyük endişen ne?
4. Arkadaşında 1 gece kalacaksın, cilt bakım ürünlerini götürür müsün?
5. Geceleri uyku düzenin nasıl?
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6. Her gün güneş kremi kullanıyor musun?
7. Ne sıklıkla makyaj yapıyorsun?
8. Cilt bakım rutininde serum kullanıyor musun?
Kesinlikle Hyaluronik Asit & Seramidler
Kesinlikle Salisilik Asit & Kil
Kesinlikle C Vitamini & Niasinamid
Kesinlikle Retinol & Peptidler
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