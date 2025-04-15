Cildin Ne Kadar Genç?
'Aynaya bakınca zaten görüyorum' diyebilirsin ama işin aslı öyle değil. Cildimiz sandığımızdan daha fazla şey anlatıyor: Uyku düzenimiz, beslenme alışkanlıklarımız, stres seviyemiz… Hepsi yüzümüzden okunuyor! Ama merak etme çünkü burada kimseye “Yaşından büyük gösteriyorsun” falan demeyeceğiz.
Sadece cildinin ne kadar genç hissettiğini anlamaya çalışacağız. Belki minik ipuçları bile verebiliriz!
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Sabah aynaya baktığında cildini kontrol ediyorsun diyelim. Ne düşünüyorsun?
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Cilt bakımını yüzeysel bir şekilde öğrenebilir miyiz?
Devam edelim! Güneş kremiyle aran nasıl?
Şimdi uyku düzenini soralım. Ne alemde?
Daha önce profesyonel bir cilt bakım uzmanına gittin mi?
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Stresle nasıl başa çıktığını öğrenebilir miyiz?
Şekerli ve işlenmiş gıdalarla aran nasıl?
Son sorudayız! Cildinle ilgili en büyük şikayetin ne olurdu?
Cildin senden çok daha genç!
Cildin seninle aynı yaşta. Biraz dikkat edebilirsin!
Cildin biraz mat görünüyor...
Cildin senden daha yaşlı gibi duruyor!
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