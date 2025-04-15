Cildin Ne Kadar Genç?

'Aynaya bakınca zaten görüyorum' diyebilirsin ama işin aslı öyle değil. Cildimiz sandığımızdan daha fazla şey anlatıyor: Uyku düzenimiz, beslenme alışkanlıklarımız, stres seviyemiz… Hepsi yüzümüzden okunuyor! Ama merak etme çünkü burada kimseye “Yaşından büyük gösteriyorsun” falan demeyeceğiz.

Sadece cildinin ne kadar genç hissettiğini anlamaya çalışacağız. Belki minik ipuçları bile verebiliriz!