Cildin Işıldasın! Nemlendirici Seçerken Dikkat Etmen Gerekenler
Cildin Işıldasın! Nemlendirici Seçerken Dikkat Etmen Gerekenler
Nemlendirici seçmek, gerçekten büyük ustalık isteyen işlerden biri ve bunu söylerken oldukça ciddiyiz. Nemlendirici seçerken sandığınızdan bile daha çok dikkat edilmesi gereken şey var! Ama endişelenme, sana bu içerikte rehberlik edeceğiz. Haydi, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cilt tipini bilmeden nemlendirici kullanma.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünlerin içerik listesine göz atmayı alışkanlık haline getir...
Her mevsim ayrı bir nemlendiricin olmalı.
Nemlendiricin SPF içeriyor mu, onu da bir kontrol et bakalım.
Küçük detaylar olsa bile oldukça önemli...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her zaman aynı nemlendiriciyi almak zorunda değilsin!
Hiçbir zaman cildini görmezden gelme...
Daha fazla ürün, daha fazla nem demek değildir!
Cildinin iyice temizlendiğinden emin ol.
Gece kremi ile tanışmanın vakti geldi de geçiyor bile...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın