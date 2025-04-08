Cildin Işıldasın! Nemlendirici Seçerken Dikkat Etmen Gerekenler

Kışın cildimiz sanki çölün ortasında kalmışız gibi kuru oluyor ve daha yoğun nemlendiricilere ihtiyaç duyuyoruz. Ama yazın hiç öyle değil! Cildimiz zaten sürekli nemli oluyor. Yazın su bazlı, hafif nemlendiriciler ile idare edebilirsin. Her mevsim, cildin başka bir nemlendiriciye ihtiyaç duyar.