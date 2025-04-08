onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cildin Işıldasın! Nemlendirici Seçerken Dikkat Etmen Gerekenler

etiket Cildin Işıldasın! Nemlendirici Seçerken Dikkat Etmen Gerekenler

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
08.04.2025 - 15:01

Nemlendirici seçmek, gerçekten büyük ustalık isteyen işlerden biri ve bunu söylerken oldukça ciddiyiz. Nemlendirici seçerken sandığınızdan bile daha çok dikkat edilmesi gereken şey var! Ama endişelenme, sana bu içerikte rehberlik edeceğiz. Haydi, başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cilt tipini bilmeden nemlendirici kullanma.

Cilt tipi, nemlendirici seçiminde en büyük etkenlerden biri. Eğer cildin kuruysa yoğun nemlendiricili bir ürüne, eğer cildin yağlı ise de su bazlı nemlendiricilere ihtiyacın var. 'Bir arkadaşım önerdi, ben de aldım.' diyerek nemlendirici seçiyorsan, büyük bir hata yaptığını baştan söyleyelim!

Ürünlerin içerik listesine göz atmayı alışkanlık haline getir...

Nemlendirici seçerken, içerik listesini mutlaka kontrol etmelisin. Cildimizin de sorunlarına göre ihtiyaçları var. Mesela hyaluronik asit ve gliserin cildi derinlemesine nemlendirir.

Her mevsim ayrı bir nemlendiricin olmalı.

Kışın cildimiz sanki çölün ortasında kalmışız gibi kuru oluyor ve daha yoğun nemlendiricilere ihtiyaç duyuyoruz. Ama yazın hiç öyle değil! Cildimiz zaten sürekli nemli oluyor. Yazın su bazlı, hafif nemlendiriciler ile idare edebilirsin. Her mevsim, cildin başka bir nemlendiriciye ihtiyaç duyar.

Nemlendiricin SPF içeriyor mu, onu da bir kontrol et bakalım.

Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için her daim SPF kontrolü yapmak zorundayız. Bu cildimiz için verdiğimiz savaşlardan bir tanesi. Eğer SPF içeren bir nemlendiricin varsa hem cildin nemlenir, hem de güneşin zararlı ışınlarından kurtulmuş olursun... Bir taşla iki kuş!

Küçük detaylar olsa bile oldukça önemli...

Nemlendiriciyi bütün yüzüne süreceğin için kokusuna da dikkat etmek lazım. Eğer ağır bir kokusu varsa yüzünde olmasından rahatsızlık duyabilirsin. Hafif, ferah kokular seni gün boyu mutlu eder. Nemlendirici seçerken kokusu da dikkat etmen gereken şeylerden biri olsun.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her zaman aynı nemlendiriciyi almak zorunda değilsin!

Nemlendiricin ile aranda duygusal bir bağ oluşmuş gibi duruyor ama emin ol daha iyisini bulabilirsin. Nemlendiricin bitince hemen koşturarak aynısından alma. Diğer nemlendiricilere de bir şans ver bakalım. Birkaç farklı marka deneyerek cildine en uygun olanı bulmak çok daha iyi bir fikir.

Hiçbir zaman cildini görmezden gelme...

Cildin bazen isyan edip birden fazla sivilce çıkartabilir. Kızmak yerine cildinin neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalış. Sadece nemlendirici sürmek, doğru bir bakım değil. Serumlar, peelingler, maskeler hepsi cildini daha iyi bir noktaya ulaştırmak için varlar.

Daha fazla ürün, daha fazla nem demek değildir!

Evet, cildin nemli kalmalı ama bu bulduğun her an nemlendiricini yüzüne boca etmen gerektiği anlamına gelmez! 'Biraz daha sürersem, daha çok nemlenir.' mantığı doğru değil. Fazla ürün, cildini bunaltır. Sabah ve akşam nemlendirme için gayet yeterlidir.

Cildinin iyice temizlendiğinden emin ol.

Cildi nemlendirmeden önceki ilk kural, temiz bir cilttir. Cildini temizlemeden asla nemlendirici sürme çünkü bu hiçbir işe yaramaz. Cildini köpürte köpürte kirden arındırdıktan sonra, gönül rahatlığı ile nemlendiricini sürebilirsin.

Gece kremi ile tanışmanın vakti geldi de geçiyor bile...

Gece kremleri, gece cildinin kendine gelmesi ve onarılması için resmen bir nimet! Gece kremi, cildinin ihtiyacı olan tüm nemi yoğun bir veriyor. Yani, gece kremi sür, sabah cildin sana teşekkür etsin...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın