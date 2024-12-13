Çiftleşebilmek İçin 3 Okyanusu Aşan Kambur Balina Goygoycuların Diline Düştü

Independent Türkçe'nin haberine göre Bir kambur balina çiftleşmek için üç okyanusu kapsayan rekor bir mesafe kat ederken tespit edildi. 13 bin kilometre yol kat eden balina gezegenin yaklaşık %70'ini dolaşmış oldu. Bu bilim insanları açısından bir canlının bu kadar mesafe geçmesini endişe verici buldu. Ancak sosyal medyada bu konuya değinilmedi. İş ilişkilere bağlandı.