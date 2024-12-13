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Goygoy
Çiftleşebilmek İçin 3 Okyanusu Aşan Kambur Balina Goygoycuların Diline Düştü

Çiftleşebilmek İçin 3 Okyanusu Aşan Kambur Balina Goygoycuların Diline Düştü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.12.2024 - 14:40

Independent Türkçe'nin haberine göre Bir kambur balina çiftleşmek için üç okyanusu kapsayan rekor bir mesafe kat ederken tespit edildi. 13 bin kilometre yol kat eden balina gezegenin yaklaşık %70'ini dolaşmış oldu. Bu bilim insanları açısından bir canlının bu kadar mesafe geçmesini endişe verici buldu. Ancak sosyal medyada bu konuya değinilmedi. İş ilişkilere bağlandı.

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Araştırmacılara göre bu 13 bin kilometrelik yolculuk türün beslenme kaynaklarının ve sayısının azaldığına işaret edebilir.

Araştırmacılara göre bu 13 bin kilometrelik yolculuk türün beslenme kaynaklarının ve sayısının azaldığına işaret edebilir.

Ancak timeline'da böyle endişeler oluşmadı.

Ancak timeline'da böyle endişeler oluşmadı.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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