Ciddi İlişkisi Olanlar Buraya: Bize Kendini Anlat Hangi Gelinlik Sana Uygun Söyleyelim!
Evlilik hayali kuranlar için en heyecan verici anlardan biri kesinlikle gelinlik seçimidir! Kendi tarzınızı, kişiliğinizi ve hayalinizi göz önünde bulundurarak gelinliğinizi seçebilirsiniz. Gelin, birlikte size uygun olan gelinlik tarzını bulalım!
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1. Şimdi gözlerinizi kapatın ve düğününüzü hayal etmeye başlayın. Nasıl bir ortamda olmasını istersiniz?
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2. Günlük tarzınızdan çok çıkmadan seçerseniz daha rahat olursunuz. Günlük tarzınızı tanımlar mısınız?
3. Peki, hangi aksesuarı tercih edersiniz?
4. Hayal etmeye devam ediyoruz! Makyajınız nasıl olmalı, hangi tonları kendinize yakıştırırsınız?
5. Duvak... Gelinliğin en önemli parçası! Sizce hangisi size yakışır?
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6. Saç modelinizi seçmeden olmaz! Hangisini yaptırmak istersiniz?
7. Son olarak! Düğün günü hep ayakta durup delice oynar mısınız?
Bohem gelinlik tam size göre!
Minimalist gelinlik tam size göre!
Prenses kesim gelinlik tam size göre!
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