Ciddi İlişkisi Olanlar Buraya: Bize Kendini Anlat Hangi Gelinlik Sana Uygun Söyleyelim!

Dantelli detaylar, salaş kesimler ve uçuş uçuş tüller! Açık hava düğünlerini tercih ediyorsunuz. Çiçekler, doğal taşlar tam size göre! Rahat bir yapınız var ve kendinizi rahat hissettiğiniz şeyleri yapmaya yöneldiğinizi görüyoruz. Renklerden korkmadığınız da belli! Bu yüzden renklerin dahil olduğu, kesimi sayesinde rahatça hareket edebileceğiniz bir gelinlik tam size göre olur. Ayrıca yine sizi rahatsız etmeyecek ama farklı hissettirecek duvaklar da tam size göre. Kısacası siz bohem gelinliklere bakmalısınız!