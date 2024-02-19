Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP’de Sürpriz Gelişme: İstanbul’daki Esenyurt ve Güngören Adayları Değişti

CHP’de Sürpriz Gelişme: İstanbul’daki Esenyurt ve Güngören Adayları Değişti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.02.2024 - 21:32

CHP'nin Esenyurt ve Güngören belediye başkan adayları değişti. Esenyurt'ta Prof. Dr. Ahmet Özer aday gösterilirken, Güngören'de ise Yüksel Yalçın aday oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor.

CHP'de daha önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Gökmen ve Güngören adayı Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

CHP'de daha önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Gökmen ve Güngören adayı Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır" denildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır" denildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
6
4
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?