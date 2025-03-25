CHP'de İBB'de Ekrem İmamoğlu Yerine Başkan Vekili Olarak Nuri Aslan Aday Gösterildi
CHP'de İBB'de Ekrem İmamoğlu Yerine Başkan Vekili Olarak Nuri Aslan Aday Gösterildi
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu yerine Belediye Başkanlığı koltuğuna bir vekil gelecek. İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi Belediye Meclisi yarın (26 Mart) belirleyecek.
Barış Yarkadaş, İBB'ye vekalet etmesi için CHP'nin Nuri Aslan'ı aday gösterdiğini iddia etti.
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CHP, Başkan Vekili olarak Nuri Aslan'ı aday gösterdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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