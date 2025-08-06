ChatGPT-5 Geliyor ve Bizi Neler Bekliyor?

“Beni test etti… Ve ben kendimi gereksiz hissettim.” bu sözler, Sam Altman’ın GPT-5’i ilk kez denediğinde hissettikleri… Biz bir araç yaptık ama şimdi o bizi şekillendiriyor.

2025 yılı itibarıyla, üretken yapay zekâ (GenAI), artık yalnızca bir “hype” yani reklam köpüğü değil; uygulama evresine geçen ve iş yapma biçimimizi, öğrenme tarzımızı, düşünce kalıplarımızı ve hatta kişiliklerimizi dönüştüren bir varlık. Bu yeni dönemin kapısını aralayacak en önemli anahtar ise: GPT-5.

OpenAI CEO’su Sam Altman bir kaç konuşmasında, “Yapay zeka AGI veya GPT-7 seviyesine çıktığında nakit paraya ihtiyacımız kalmayacak” anlamına gelen sözleri yalnızca bir girişimcinin iddiası değil, aynı zamanda yeni bir çağın ekonomik vizyonunun ilanıydı. Altman’ın Apple efsanesi Jony Ive ile olan iş birliği ise bu dönüşümün yalnızca yazılım değil, donanımda da devrimsel olacağını gösteriyor. İşte bu sürece doğru en önemli adımlardan biri GPT-5 olacak.

“Satoshi' rumurlu sızdırma bilgi, GPT-5'in “pasif bir araç değil, aktif bir 'ajan' olduğunu iddia ediyor. Bundan böyle “ajan” kelimesine aşina olalım.