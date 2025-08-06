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ChatGPT-5 Geliyor ve Bizi Neler Bekliyor?

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Zuhal Mansfield
Zuhal Mansfield - yazio
06.08.2025 - 13:31

“Beni test etti… Ve ben kendimi gereksiz hissettim.” bu sözler, Sam Altman’ın GPT-5’i ilk kez denediğinde hissettikleri… Biz bir araç yaptık ama şimdi o bizi şekillendiriyor. 

2025 yılı itibarıyla, üretken yapay zekâ (GenAI), artık yalnızca bir “hype” yani reklam köpüğü değil; uygulama evresine geçen ve iş yapma biçimimizi, öğrenme tarzımızı, düşünce kalıplarımızı ve hatta kişiliklerimizi dönüştüren bir varlık. Bu yeni dönemin kapısını aralayacak en önemli anahtar ise: GPT-5.

OpenAI CEO’su Sam Altman bir kaç konuşmasında, “Yapay zeka AGI veya GPT-7 seviyesine çıktığında nakit paraya ihtiyacımız kalmayacak” anlamına gelen sözleri yalnızca bir girişimcinin iddiası değil, aynı zamanda yeni bir çağın ekonomik vizyonunun ilanıydı. Altman’ın Apple efsanesi Jony Ive ile olan iş birliği ise bu dönüşümün yalnızca yazılım değil, donanımda da devrimsel olacağını gösteriyor. İşte bu sürece doğru en önemli adımlardan biri GPT-5 olacak. 

“Satoshi' rumurlu sızdırma bilgi, GPT-5'in “pasif bir araç değil, aktif bir 'ajan' olduğunu iddia ediyor. Bundan böyle “ajan” kelimesine aşina olalım.

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Zekâyı Yeniden Tanımlayalım

Zekâyı Yeniden Tanımlayalım

GPT-5, önceki tüm modellerin — GPT-4, GPT-4.1, GPT-4o, hatta mini sürümler — yeteneklerini “bütünleşik zekâ” çatısı altında toplamakla kalmayacak; aynı zamanda “akıl yürütme” (reasoning) yeteneğini “çoklu mod” (multimodal) kapasiteyle harmanlayacak.

OpenAI CPO’su Kevin Whale’in açıklamasına göre, GPT-5 artık sadece bir yönlendirme sistemi değil, tam donanımlı bir zekâ ajansı. Asistan da diyebilirsiniz de, bu sizi de yönlendirmeye başlayacağı için ajans, deniyor. 

Bu ajans; metni anlayacak, görüntüyü yorumlayacak, sesi analiz edecek ve tüm bunları senkronize şekilde kullanacak.

Bu, artık bir araç değil, bir dijital karakter, bir yardımcı kişilik anlamına geliyor.

Ekransız Ajanlar

OpenAI’nin Jony Ive ile birlikte geliştirdiği “ekransız yapay zekâ cihazı”, yapay zekânın yalnızca dijitalde değil, fiziksel dünyada da bir “beden” kazanması anlamına geliyor. Henüz adı açıklanmayan bu cihaz, ne cep telefonu ne de dizüstü bilgisayar. 

Sam Altman’ın vizyonu net: “Bu cihaz, üçüncü temel cihaz olacak.” Sesli iletişim, konum duyarlılığı, öğrenen ajan sistemi ve görsel tanıma ve bağlamsal müdahale özelliklerine sahip olacak. 

İlk hedef 2026 sonuna kadar 100 milyon cihaz satışı.

Bu cihaz başarılı olursa, yapay zekâ artık “ekosistem” değil, ekosfer hâline gelecek. İnsan yaşamının her katmanına nüfuz eden bir zihin ortaklığı.

Teknolojik Evrim mi, Psikolojik Devrim mi?

GPT-5’in yalnızca teknik başarıları değil, insan zihni üzerindeki etkileri de tartışılıyor. Sam Altman’ın bile “gereksiz hissettim” dediği bir zeka seviyesinden söz ediyoruz. Bu kullanıcıda duygusal bağlılık oluşturuyor, sosyal izolasyonu artırabiliyor, insan-yapay zekâ sınırını bulanıklaştırıyor…

Aman dikkat!.. ChatGPT ile yoğun etkileşime giren yatırımcı Jeff Lewis’in ruhsal kriz yaşaması, bu teknolojinin psikolojik sınırlarını da zorladığını gösteriyor. Diğer taraftan Psikolog Dr. Elena Marsh ise, '2025'te YZ kaynaklı anksiyete vakalarında %40 artış bekliyoruz' diyor (Journal of Digital Psychology, 2024)

Yeni Rakipler de Yarışta

Yarış artık tek bir at arasında geçmiyor. 

GPT-5, yalnızca OpenAI için değil, küresel bir rekabetin odak noktası durumunda. Elon Musk, OpenAI’dan hızlı hareket edip Grok 4’ü hizmete soktu ve sosyal medya entegrasyonu, hızlı iterasyon ile avantaj sağlamaya çalışıyor. 

Claude uygulaması ile Anthropic, Amazon desteği ile yapay zekaya anlam derinliği kazandırıyor. 

Çinli DeepSeek de -Re ile ucuz, güçlü ve demokratik yapay zekâ ortamı oluşturuyor.  Özellikle DeepSeek gibi Çin merkezli modellerin düşük maliyetli yapısı, “yapay zekânın demokratikleşmesi” tartışmalarını alevlendiriyor.

Ekonomide Dönüşüm

en sarsıcı gerçek ise ekonomiyle ilgili. Korkumuz neydi? 'Yapay zeka işimi elimden alacak.' MIT ekonomisti David Autor, bize asıl tehlikenin bu olmadığını söylüyor. Asıl tehlike, 'Mad Max' senaryosu. Yani, kitlesel işsizlik değil, sahip olduğumuz değerli becerilerin metalaşması ve değer kaybetmesi.

Bir an düşünün. Yıllarınızı verdiğiniz bir uzmanlık... Bir grafik tasarımcı, bir avukat, bir mühendis... Artık yapay zeka destekli bir asistanla, daha az deneyimli biri sizin işinizi daha ucuza yapabiliyor. Bu, sizin işinizi kaybetmeniz anlamına gelmeyebilir. Ama emeğinizin karşılığını alamamanız anlamına gelebilir. Ücretlerin düşmesi, uzmanlığın sıradanlaşması demek.

Ve veriler bu 'dijital uçurumu' şimdiden gösteriyor. Yapay zekayı en çok kimler kullanıyor biliyor musunuz? İş hayatının baskısını hisseden Y kuşağı. Ve yüksek gelirli çalışanlar. Yani, zaten avantajlı olanlar, bu araçlarla arayı daha da açıyor. Bu, hepimizi ilgilendiren bir adalet ve eşitlik sorunu.. 

Çünkü GPT-5: Matematik Olimpiyat seviyesinde çözümleme yapıyor, kod yazma, araştırma, satış analizi gibi alanlarda uzman düzeyde performans sergiliyor ve Turing testini başarıyla geçiyor.

Yani “insan gibi değil, bazen insandan daha iyi” yanıtlar veriyor.

Nakitsiz Toplum Rüyası Mümkün mü?

Altman'ın girişte bahsettiğim nakitsiz senaryosunun ilk işaretlerini GPT-5'in finansal alandaki potansiyelinde hissedebiliriz: 

  • İşlemleri milisaniyede analiz edip anormal davranışları tanımlayabilme.  

  • Gelir-gider dengesi, yatırım stratejileri, vergi optimizasyonu için bireysel çözümler.  

  • G7 ülkelerinde düzenleme eksikliği ve 'risk toleranssızlığı'. Çözüm? Gelişmekte olan ülkeler (Türkiye, Hindistan, Brezilya) doğrudan YZ tabanlı sistemlere atlayabilir.  

  • Dünya Bankası'na göre, 2030'da nakit dışı işlemlerin küresel payı %85'e çıkacak. GPT-5 bu süreci hızlandırabilir.

Yeni Bir Cihaza İhtiyacımız Var mı?

Yeni Bir Cihaza İhtiyacımız Var mı?

Bu noktada şu soruları sormak şart:

  • GPT-5 tabanlı cihaz, akıllı telefona alternatif olabilir mi?

  • Yapay zekâ, günlük hayatın yerleşik alışkanlıklarını dönüştürebilir mi?

  • Yeni teknolojiler gerçekten ihtiyaç mı, yoksa statü göstergesi mi?

Yapay zeka artık sadece ekranlarımızdaki bir yazılım değil. Tenimize dokunmak istiyor.

Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive'ın, OpenAI ile birlikte gizemli bir cihaz üzerinde çalıştığını duyduk. Ekransız, sesle çalışan, sezgisel bir yardımcı... 

Kulağa harika geliyor. Ama unutmayalım, teknoloji mezarlığı, büyük vaatlerle çıkıp kaybolan cihazlarla dolu. Humane AI Pin... Rabbit R1... Neden başarısız oldular? Çünkü 'Uygulama Çağı'nın en acımasız testini geçemediler: Güvenilirlik ve gerçek dünya değeri.

Bir şirket yöneticisi için bugün en büyük sorun, yapay zekanın 'halüsinasyon' görmesi, yani yanlış bilgi uydurması. Yatırımının geri dönüşünü kanıtlayamaması. İşte Jony Ive'ın tasarlayacağı o sihirli cihaz, ancak bu iki sorunu çözdüğünde başarılı olabilir. Sadece 'havalı' olmak artık yetmiyor.

İnsan 2.0 

GPT-5 sadece bir yazılım güncellemesi değil; insan-YZ etkileşiminin yeniden tanımlandığı bir eşik olup, İnsan 2.0’a hazırlık gibi düşünülebilir. 

GPT-5 yalnızca bir model değil; yeni bir zihin, yeni bir platform ve yeni bir yaşam asistanı. Eğer başarılı olursa: “Akıllı telefonun yaptığı dönüşümü, zekâ cihazı bir kez daha tekrarlayabilir.”

Ama bunun için zekânın tasarımla uyum içinde olması, gizliliğin temel ilke olması, toplumsal ve etik reflekslerin geliştirilmesi gerekiyor.

Sam Altman ve Jony Ive’ın iş birliği, Apple’ın ilk günlerindeki “garaj ruhunu” yeniden çağırıyor. Fakat bu kez ortaya çıkacak olan, sadece bir ürün değil; bir çağ olabilir.

Peki... Tüm bu gerçekler ışığında, biz nerede duruyoruz? O parlak teknoloji katedralinin kapısında, elimizde bir biletle beklemiyoruz. Biz, o katedralin hem mimarları hem de sakinleriyiz.

Ya Sonrası?

Sorulması gereken soru artık 'Bir sonraki model ne kadar akıllı olacak?' değil. Asıl soru şu: 'Biz bu zekayı, hepimiz için, adil, güvenilir ve erişilebilir kılmak için ne yapacağız?'

Bu yeni şafakta, üç rolümüz var: Eleştirel birer kullanıcı olmak. Her parlayan şeye aldanmamak.

Daha adil bir dağılım talep eden vatandaşlar olmak. Ve bu teknolojiyi insanlığın faydasına şekillendiren sorumlu yaratıcılar olmak.

Çünkü yapay zekanın en büyük vaadi, daha akıllı makineler yaratmak değil. Daha bilge insanlar olmamıza yardım etmesidir.

Eğer GPT-5 başarılı olursa, yapay zekâ artık dışımızda bir yardımcı değil; içimizde bir ses, yanımızda bir reflekstir. Yeni dünyaya hoşgeldiniz!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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