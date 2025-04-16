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Çeyiz Haftası Başladı! Sofra Ürünlerinden Küçük Ev Aletlerine Yeni Ev İhtiyaçlarınız İndirimde

etiket Çeyiz Haftası Başladı! Sofra Ürünlerinden Küçük Ev Aletlerine Yeni Ev İhtiyaçlarınız İndirimde

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
16.04.2025 - 19:53

Yeni ev kuranlara, hayatını birleştiren çiftlere, çeyizini özenle hazırlayanlara kocaman bir müjdeyle geldik! Çeyiz haftası indirimleri başladı! Trend sofra setlerinden kullanışlı küçük ev aletlerine, pratik mutfak paketlerinden dekoratif dokunuşlara kadar ihtiyacınız olan her şeyde bolca indirim, destek ve şıklık var. Yeni hayatınıza keyifli bir başlangıç yapın, biz de bu tatlı telaşta yanınızda olalım!

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Bu içerik 16.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Karaca Hatır Plus 2 in 1 Türk Kahvesi ve Filtre Kahve Makinesi

Karaca Hatır Plus 2 in 1 Türk Kahvesi ve Filtre Kahve Makinesi

Türk kahvesi mi, filtre kahve mi? Neden ikisinden birini seçesin ki? Bu makinayla sabah uyanınca filtre, akşam keyfine Türk kahvesi yap; hepsi tek tuşla! Yeni evlerin kahve köşesinin yıldızı olmaya aday!

Karaca Hatır Plus Türk Kahvesi ve Filtre Kahve Makinesi

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

Kahveye sadece 'sabah rutini' demek haksızlık olur! 20 farklı sıcak ve soğuk içecek seçeneğiyle her anına lezzet katacak bu makine, tam bir kahve deneyimi sunuyor. Hızlıca hazırlanır, sessizce çalışır, her yudumda mutluluk verir. Yeni evin kahve köşesinin yıldızı!

Philips 5500 Serisi LatteGo Tam Otomatik Espresso Makinesi

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Jumbo Bright Platin 12 Kişilik 60 Parça Yemek Takımı

Jumbo Bright Platin 12 Kişilik 60 Parça Yemek Takımı

Sofraya bir “vay be” etkisi bırakmak isteyenlere birebir! Platin ışıltısıyla göz kamaştırıp, kalabalık sofralarda tam kadro şıklık sunuyor. Yeni evin en havalı köşesi artık masa!

Jumbo Bright Platin 12 Kişilik 60 Parça Yemek Takımı

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Tefal Ingenio Ultimate Titanyum 3X Büyük Set 12 Parça

Tefal Ingenio Ultimate Titanyum 3X Büyük Set 12 Parça

Bu set tam bir mutfak sihirbazı! Sapını tak, çıkar, fırına at, dolaba koy... Hem yer kazandırıyor hem şıklık katıyor. Yeni evin mutfağında “iyi ki almışım” dedirtenlerden.

Tefal Ingenio Ultimate Titanyum 3X Büyük Set 12 Parça

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Mudo Concept Ephesus White Pasta Tabağı Seti

Mudo Concept Ephesus White Pasta Tabağı Seti

Her tatlı bir övgüyü hak eder, o yüzden bu zarif tabağa yer aç! Bembeyaz zarafetiyle pasta servislerini taçlandırıp, her öğünü özel kılıyor. Bu set, misafirlerini büyüleyecek!

Mudo Concept Ephesus White Pasta Tabağı Seti 6'Lı 20 cm

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Zwilling Flow Tencere Seti 5 Parça Paslanmaz Çelik

Zwilling Flow Tencere Seti 5 Parça Paslanmaz Çelik

Mutfakta şıklık ve performans bir arada! Gümüş rengiyle her mutfağa yakışan bu tencere seti, hem pratik hem de dayanıklı. Yavaş yavaş pişir, lezzeti katla! Yeni evin en sağlam, en zarif dostu.

Zwilling Flow Tencere Seti 5 Parça

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Smeg Su Isıtıcısı

Smeg Su Isıtıcısı

Krem rengi zarafetiyle her mutfağa şıklık katan bu su ısıtıcısı, sadece işlevsel değil, tam bir tasarım harikası. Mutfak keyfinin yeni yıldızı, her zaman yanında!

Smeg KLF03CREU su ısıtıcısı

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Jumbo Lizbon Midi Çaydanlık

Jumbo Lizbon Midi Çaydanlık

Çay saatlerinin vazgeçilmezi! Zarif tasarımıyla her mutfakta yerini alacak bu çaydanlık, şık görünümünün yanı sıra mükemmel demleme gücüyle de seni büyülüyor. Küçük ama etkili, tam da istediğin gibi bir çaydanlık!

Jumbo Lizbon Midi Çaydanlık

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Russell Hobbs One Temperature Buharlı Ütü

Russell Hobbs One Temperature Buharlı Ütü

'Acaba yanar mı?' derdi tarih oldu! Tek ısı ayarıyla her kumaşa uyum sağlar, kırışıklıkları anında siliyor. Buharı bol, stresi yok! Yeni evin tertemiz ve pürüzsüz başlangıçları için birebir!

Russell Hobbs One Temperature Buharlı Ütü

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge

Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge

Adı gibi, tozu resmen içine çeken bir vantuz! Güçlü motoru, şık tasarımı ve pratik kullanımıyla yeni evin temizlik işlerini keyfe dönüştürüyor. Hem hafif, hem etkili… Süpürgeyle barış imzalama zamanı!

Karaca Vantuz High Force F2 Elektrikli Süpürge

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Avonni Eskitme Kaplama Lambader

Avonni Eskitme Kaplama Lambader

Okuma köşene ya da koltuk yanına koy, sıcak ışığıyla ortamı yumuşatsın. Ne çok gösterişli ne sıradan, tam kararında şıklık! Eskitme detaylarıyla nostaljik ama bir o kadar da modern. Yeni evin havası bir anda değişecek.

Avonni Eskitme Kaplama Lambader

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Taç Tiffany Desenli %100 Pamuk Aile Seti

Taç Tiffany Desenli %100 Pamuk Aile Seti

Yeni ev, yeni başlangıçlar… Birlikte uyanılan sabahlar, sıcacık pamuklu dokunuşlarla daha da güzel! Hem desenleri zarif, hem kumaşı yumuşacık. Bu set tam bir “evimiz oldu” hissi veriyor.

Taç Tiffany Desenli %100 Pamuk Aile Seti

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Mudo Concept Lone Halı

Mudo Concept Lone Halı

Odanın havasını bir anda değiştiren o parça var ya… İşte o bu halı! Ne çok iddialı ne sade, tam kararında şıklık. Yumuşacık dokusuyla ayaklarını mutlu ediyor, tarzıyla göz dolduruyor. Yeni evin ruhu bu halı ile değişiyor!

Mudo Concept Lone Halı 120x180

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Samsung 65QN800D Neo QLED 8K Smart TV

Samsung 65QN800D Neo QLED 8K Smart TV

Büyük ekran, net görüntü, üstün performans… Bu TV, evde sinema keyfini tam anlamıyla yaşatıyor! 8K çözünürlükle her detayda kaybolacak, 165 ekran büyüklüğüyle kendini ekranın içinde hissedeceksin. 100 Hz yenileme hızıyla hareketler pürüzsüz, izlemekse bir zevk! Yeni evin en göz alıcı parçası!

Samsung 65QN800D Neo QLED 8K Smart TV

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

Porland Limoges Platin Kahve Takımı 12 Parça

Porland Limoges Platin Kahve Takımı 12 Parça

Kahve keyfini şıklıkla taçlandır! Bu set, sadece kahve değil, her sohbeti de özel kılıyor. Misafirlerinize hem lezzet hem zarafet sunun!

Porland Limoges Platin Kahve Takımı 12 Parça

İndirimdeki tüm çeyiz haftası ürünlerine buradan ulaşabilirsin.

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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