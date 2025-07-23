Cemal Can Canseven Vücut Yapmaya, Çağla Şıkel Sıcaklara Taktı: 23 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Farah Zeynep Abdullah
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Çağla Şıkel
Şeyma Subaşı
Pelin Akil
Berrak Tüzünataç
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Cemal Can Canseven
Gamze Erçel
Kerimcan Durmaz
Hande Erçel
Seda Bakan
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Yasemin Tatlıses
Merve Boluğur
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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