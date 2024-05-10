Celal Şengör: “10 Milyon Yıl Sonra Türkiye Libya ile Birleşecek”

Yer Bilimci Celal Şengör, bu kez Türkiye'nin kaderinin ne olacağını değerlendirmelerde bulundu. Yapılan araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni süper kıtanın oluşumunu gösterdiğini aktaran Celal Şengör, dünyada devam eden değişimler sonucunda 10 milyon yıl sonra Türkiye'nin Libya ile birleşeceğini açıkladı.