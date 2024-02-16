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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
16.02.2024 - 18:16

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan dorukta! Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak. Bu maç hem Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasını sürdürme hem de Rizespor'un üst sıralara tırmanma mücadelesi açısından kritik bir öneme sahip.

Son dönemde istikrarlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, iki puan geriye düştüğü liderliği geri istiyor. Ancak deplasmanda oynamaları, işlerini biraz daha zorlaştırabilir. Öte yandan Çaykur Rizespor, bu sezon taraftarı önünde gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çekti ve ev sahibi avantajını en iyi şekilde kullanarak güçlü bir mücadele sergilemeye hazırlanıyor. İki takım arasındaki mücadelede, galibiyet için büyük bir istek ve motivasyonun olduğu kesin. 

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıntılar haberimizde!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 44. kez karşılaşacak

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 44. kez karşılaşacak
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe 44. kez karşılaşacak

Çaykur Rizespor, son sekiz Süper Lig maçında Fenerbahçe karşısında puan alamadı ve son üç maçında en az dört gol yiyerek mağlup oldu. Fenerbahçe ise son üç deplasman maçında Çaykur Rizespor'u yendi, ancak lig tarihinde rakibini üst üste dört kez deplasmanda yenme başarısını henüz elde edemedi.

En son oynanan maçta Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

En son oynanan maçta Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'nin son maçındaki etkileyici galibiyeti, taraftarlar arasında büyük bir sevinç ve coşku yarattı. Takım, ev sahibi avantajını en üst seviyede kullanarak Çaykur Rizespor'u karşı karşıya geldikleri mücadelede 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe sakatlar

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe sakatlar

Çaykur Rizespor'da J. Laine ve Azubuike, Fenerbahçe'de ise Fred, J. King, Luan Peres ve R. Becao sakatlık nedeniyle forma giyemeyecekler.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında hakem Cihan Aydın görev yapacak. Hakemin yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Erdem Bayık üstlenecek. 17 Şubat Cumartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Süper Lig tek maç satın al

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe Süper Lig tek maç satın al

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını izlemek istiyorsanız tek maç olarak satın alabilirsiniz. Maçı satın almak için linkler:

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