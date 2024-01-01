Cavit Özer: "Başkan Filmi Bazılarımız İçin Dönüm Noktası Olacak."

Öncelikle, bu tatlı röportaj için çok teşekkür ederim. İlk defa sahneye 2003 yılında çıkmıştım. O an yaşadığım heyecanla, yardımcı Ahmet’i canlandırmak bende aynı heyecanı yaşattı. Genelde dizi, sinema ve tiyatro oyunlarında hep heyecanlı olurum. İlk repliği atana kadar kalbim yerinden çıkacakmış gibi olur.

-Sizin için özel bir proje olan 'BAŞKAN' filminin galası 2 Ocak'ta yapılacak. Filminizin bu önemli galasına hazırlanırken neler hissediyorsunuz?

Yönetmenimiz Ulaş Bahadır ne zaman bir şeyler paylaşsa, kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissediyorum ve diyorum ki: 'Hocam, yapmayın böyle şeyler valla, filmi izlemeden heyecandan öleceğim.'