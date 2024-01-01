Cavit Özer: "Başkan Filmi Bazılarımız İçin Dönüm Noktası Olacak."
Cavit Özer: "Başkan Filmi Bazılarımız İçin Dönüm Noktası Olacak."
15 yıldır sahnelerin tozunu atan, son altı yılda dizi, sinema ve reklam projelerinde iz bırakan oyuncu, Cavit Özer ile buluştuk. Oyunculuğun yanı sıra klip ve tiyatro oyunları, senaryoları yazan, sinema ve diziye uyarlanabilir hikâyeler üreten sanatçımız, 2 Ocak'ta galası gerçekleşecek 'BAŞKAN' filmi ile 2024'e damgasını vuracak. İşte bu özel röportajda, sanatın farklı alanlarında başarıya ulaşan Cavit Özer keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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-15 yıldır tiyatro sahnelerinde ve son 6 yıldır dizi, sinema, reklam gibi projelerde başarılı performanslar sergileyen bir sanatçı olarak, 'BAŞKAN' filmindeki Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet karakterini canlandırmak nasıl bir deneyimdi?
-Ahmet karakteri, Belediye Başkanına olan sadakatiyle dikkat çekiyor. Bu karakteri nasıl hazırladınız ve setteki diğer oyuncularla olan etkileşiminiz nasıl geçti?
-2024'ün ilk filmlerinden biri olarak gösterilen 'BAŞKAN' filmiyle ilgili beklentileriniz neler? İzleyicilere mesajınız var mı?
-Senaryo yazma ve hikayeler üretme konusundaki yeteneklerinizle de biliniyorsunuz. Sinema ve diziye uyarlanabilir hikayeler yazma konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? Bu alandaki projelerinizden bahseder misiniz?
-Kendi yazdığınız senaryoları oynamak ister misiniz?
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-Sizi önümüzdeki sezon yeni bir dizide görebilecek miyiz, planlarınız neler?
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