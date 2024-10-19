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Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?

etiket Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?

luna
luna - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 19:31

'Aranızda fırın makarnayı sevmeyen var mı?' diye sormaya hiiiç gerek yok! Çünkü kimse o nefis sosuyla yumuşacık lezzetine hayır diyemez... Eğer daha önce denemediyseniz, yanına bir de mor lahana salatasıyla efsane oluyor! 🤤

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Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?

Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?

Fırın Makarna

Malzemeler

  • 1 paket fırın makarna

Sos için;

  • 1 paket krema

  • 1/2 SB süt

  • 1/2 TK tuz

  • 1/2 TK karabiber

  • Çok az muskat

Üzeri için;

  • Kaşar peyniri

Hazırlanışı

1. Fırın makarnayı haşlayın. Sos için gerekli malzemeleri karıştırın ve fırın makarnayı bu sos ile kaplayın. 

2. Airfryer güvecine fırın makarnayı döküp üzerine peynir serpin. Hamurişi ayarında üzeri kızarana kadar pişirin.

Pişmiş Mor Lahana Salatası

Malzemeler

  • 1/2 adet mor lahana

  • 2 YK zeytinyağı

  • 1/4 demet doğranmış maydanoz

  • 15-20 adet ceviz

  • 1 SB süzme yoğurt

  • 3 diş sarımsak

  • Karabiber, tuz

Hazırlanışı

1. Mor lahanayı doğrayın. Tuz, karabiber, sarımsak ve yağ ile mor lahanaları karıştırın. Airfryer haznesine döküp sebze ayarında pişirin. 

2. Daha sonra ilk sıcaklığı geçince yoğurt ile karıştırın ve ceviz ilse servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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