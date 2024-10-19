Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?
Canınızın Çekmesinden Biz Sorumlu Değiliz: Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?
'Aranızda fırın makarnayı sevmeyen var mı?' diye sormaya hiiiç gerek yok! Çünkü kimse o nefis sosuyla yumuşacık lezzetine hayır diyemez... Eğer daha önce denemediyseniz, yanına bir de mor lahana salatasıyla efsane oluyor! 🤤
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Peynirli Fırın Makarna ve Mor Lahana Salatası Nasıl Yapılır?
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