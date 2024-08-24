Canı Aynı Anda İki Farklı Yemeği Çekenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Yemek Tarifi
Canı Aynı Anda İki Farklı Yemeği Çekenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Yemek Tarifi
Daha önce hiç, canınız aynı anda iki farklı yemek çektiğinde birinden vazgeçip diğerini seçtiğiniz oldu mu? Peki ardından diğer tarifi deneyemediğiniz için üzüldüğünüz?
Neyse ki artık bu kararsızlık günleri geride kaldı. Çünkü sizin için aynı anda, hem de ekstra vakit harcamadan yapılacak muhteşem ikili öneriler bulduk. Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer kolaylığıyla! ✌️
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1. Çoban Turtası ve Ahududu Rulo
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2. Kuşkonmazlı Dondurulmuş Somon Fileto
3. Limonlu Tavuk ve Izgara Mısır
4. Tavuk ve Sebzeli Fajita
5. Tatlı Patates Kızartması ve Soğanlı Karides
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