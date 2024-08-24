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Canı Aynı Anda İki Farklı Yemeği Çekenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Yemek Tarifi

etiket Canı Aynı Anda İki Farklı Yemeği Çekenlere İlaç Gibi Gelecek 10 Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
24.08.2024 - 19:01

Daha önce hiç, canınız aynı anda iki farklı yemek çektiğinde birinden vazgeçip diğerini seçtiğiniz oldu mu? Peki ardından diğer tarifi deneyemediğiniz için üzüldüğünüz?

Neyse ki artık bu kararsızlık günleri geride kaldı. Çünkü sizin için aynı anda, hem de ekstra vakit harcamadan yapılacak muhteşem ikili öneriler bulduk. Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer kolaylığıyla! ✌️

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1. Çoban Turtası ve Ahududu Rulo

1. Çoban Turtası ve Ahududu Rulo

Canınız pratik bir yemek ve tatlı istediğinde zorlanmadan hazırlayabileceğiniz nefis bir önerimiz var. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı hem ana yemeği hem tatlıyı senkronize şekilde hazırlamanıza izin verir. 😉

Hazırlanma Süresi: 45 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170-180°C

Malzemeler:

  • 275 gram milföy

  • 25 gram ahududu

  • 40 gram yumuşatılmış tereyağı

  • 2 çay kaşığı pudra şekeri

  • 1 soğan

  • 1 havuç

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 gram yağsız dana kıyma

  • 100 gram dondurulmuş bezelye

  • 300 mililitre domates sosu

  • 2 çay kaşığı worcestershire sos

  • 400 gram pişmiş patates

  • 80 mililitre süt

  • 20 gram tereyağı

Yapılışı:

1. Milföyleri 8*25 cm'lik şeritler halinde bölün, ahududuları püre yapın ve süzgeçten geçirerek çekirdeklerinden ayırın. Ardından yumuşatılmış tereyağı ve toz şekerle birleştirin. Hamur şeritlerine bu karışımdan sürün ve hamurları sarıp rulo haline getirin. Bu şekilde muffin kaplarına alın.

2. Soğanı ince ince doğrayın. Havucu küp küp doğrayın. Bir tavada yağ kızdırın içine soğanları atıp pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kıyma ve havuçları ekleyip etlerin rengi dönene kadar soteleyin. Ardından bezelye, worchestershire sos, tuz ve karabiber ekleyip 5 dakika daha pişirin ve Philips Çift Hazneli Airfryer kabına alın.

3. Pişen patatesleri süt ve tereyağı ile birleştirip sebzeli kabın üzerine kapatın.

4. Sol hazneye muffin kaplarını koyup 20 dakika, 170 derece ayarı yapın. Sağa sebzeli patatesleri alıp 15 dakika 180 derece ayarı yapın.

5. Pişen turtayı tabaklara alın, muffinleri ise yemekten sonra tüketmek için üzerine toz şeker serpip bekletin.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde aynı anda senkronize işlem başlatma mutluluğu bu olsa gerek. Afiyet olsun. 🧁

2. Kuşkonmazlı Dondurulmuş Somon Fileto

2. Kuşkonmazlı Dondurulmuş Somon Fileto

Şöyle yaz hafifliğinde ve aşırı doyurucu bir menü hazırlamak istediğinizde, yapacağınız şey aslında bu kadar kolay olabilir:

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 2 dakika

Pişirme Derecesi: 180-200°C

Malzemeler:

  • 500 gram kuşkonmaz

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

  • 4 somon fileto, dondurulmuş

Yapılışı:

1. Kuşkonmazları yıkayıp sert kısımlarından ayırın ve zeytinyağı ve tuz ile harmanlayın.

2. Somon filetoları soğuk suyun altına tutup kağıt havluyla kurulayın ve tuzla tatlandırın.

3. Kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer'daki sol tarafa, balıkları sağa alın. Sol tarafı 12 dakika 200 derece, sağ tarafı 15 dakika 180 dereceye getirin.

Her hazne için ikili ayar yaparken cihazın dokunmatik ekranı ve kullanıcı dostu arayüzü size ekstra kolaylık sunacak. Böylece her iki taraf için en iyi ayarı seçebilecek ve aynı anda harika tatlar servis edebileceksiniz.

Afiyet olsun.🌟🍴

3. Limonlu Tavuk ve Izgara Mısır

3. Limonlu Tavuk ve Izgara Mısır

Öğle yemeğinde limon kokulu bir tavuk yeme fikri size nasıl gözüküyor? Peki yanında ızgara mısır olsa? İkisiyle ayrı ayrı kim uğraşacak diye düşünmenize gerek yok. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer bu sorunu sizin için çözmüş durumda.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 23 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 limon

  • 2 diş sarımsak

  • 400 gr tavuk budu fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 5 gram taze kekik

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam karabiber

  • 400 gram Russet patates

  • 2 mısır koçanı, pişirilmiş

  • 25 gram tereyağı

  • 1 tutam tütsü kırmızı biber

  • 1 tutam arnavut biberi

Yapılışı:

1. Limonu dilin, sarımsakları ince ince kıyın. Bu malzemeleri zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber ile karıştırın. Tavukları hazırladığınız marine sosuna batırın ve biraz bekletin. 

2. Patatesleri güzelce yıkayın ama kabuklarını soymayın. Kurulayıp çatalla birkaç yerinden delin.

3. Marine olan tavukları tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine koyun. İçine pişirme aksesuarı yerleştirip patatesleri de bu aksesuar üzerine yerleştirin. Pişirme ayarını 130 derece 18 dakika olarak belirleyin.

4. Mısırın üzerine tereyağı sürün ve tuz, karabiber, arnavut biberi, tütsü acı biber ile tatlandırın. Bu şekilde sol sepete alıp, 180 derece 5 dakika ayarını yapın.

İki sepeti de tek tuşla çalıştırma kolaylığından faydalanın ve süre sonunda tam kıvamında pişen yemeklerinizi birlikte afiyetle tüketin.

Elinize sağlık. 😍

4. Tavuk ve Sebzeli Fajita

4. Tavuk ve Sebzeli Fajita

Tavuğu yanında mevsim sebzelerinden yaptığınız bir fajita ile tüketmek istediğinizde de yapacaklarınız çok kolay. 

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 430 gram tavuk göğüs fileto

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı paprika tozu

  • 2 dolmalık biber

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı soğan

  • 150 gram şitake mantar

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı chili biber tozu

  • 4 tortilla ekmeği

Yapılışı:

1. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, paprika tozu, tuz ve biberi birleştirin. Bu sosla tavuk filetoları güzelce ovun.

2. Sebzeleri doğrayın. Bir kasede kalan zeytinyağı, limon suyu, biber tozu, tuz ve biberi karıştırıp sebzelerle birleştirin.

3. Tavuk filetoları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol tarafına alıp 25 dakika 200 derece, sebzeli karışımı sağ tarafına alıp 15 dakika 200 derece ayarı yapın.

Cihazın ikili sepeti sayesinde kokular ve tatlar birbirine karışmadan bütün tarifleriniz hazırlanmış olacak. Üstelik pişirme modu seçerken iki sepeti aynı anda bitecek şekilde ayarlama şansınız da bulunacak. 

4. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına tortilla ekmeği koyun ve afiyetle tüketin.

Elinize sağlık! 👏

5. Tatlı Patates Kızartması ve Soğanlı Karides

5. Tatlı Patates Kızartması ve Soğanlı Karides

Kızartma tabağında çıtır tatlı patatesleri ve sarımsaklı karidesleri servis etmek, sizi en becerikli ev sahibi yapabilir. O halde gelin, şık partiler ve arkadaş buluşmaları için harika olan bu önerilere bakalım.

Malzemeler:

  • 2 çay kaşığı doğranmış sarımsak

  • 400 gram soyulmuş karides

  • 1,5 yemek kaşığı limon suyu

  • 40 gram panko

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 700 gram dondurulmuş tatlı patates

Yapılışı:

1. Sarımsak, limon suyu, panko, zeytinyağı ve tuzu karıştırıp karideslerin üzerine dökün.

2. Soslanan karidesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol sepetine alarak 22 dakika, 200 derece ayarı yapın. Tatlı patatesleri de sağ sepete koyup 21 dakika, 180 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın RapidCombo Air teknolojisi sayesinde malzemelerin sadece dışları çıtır olmayacak. Aynı zamanda içleri de en iyi şekilde pişecek ve mümkün olan en iyi lezzette yemekler hazırlamanızı mümkün kılacak.

3. Pişen malzemeleri servis tabağına alın, yanına dilediğiniz soslarla birlikte servis edin.

Muhteşem görünüyor! 🍟

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6. Pirinçli Mercimek Güveç ve Hindistan Cevizli Turta

6. Pirinçli Mercimek Güveç ve Hindistan Cevizli Turta

Akşama şöyle sulu ve doyurucu bir güveç yemeği yaparken, hiç vakit kaybetmeden tatlıyı da hazırlamak kim istemez ki?

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 80 gram un

  • 40 gram şeker

  • 30 gram hindistan cevizi yağı

  • 1 yemek kaşığı soğuk su

  • 200 ml hindistan cevizi sütü

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

  • 25 gram mısır nişastası

  • 0,5 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 240 gram konserve mercimek, süzülmüş

  • 80 gram konserve mısır

  • 400 gram pişmiş esmer pirinç

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 250 ml domates sosu

  • 0,5 çay kaşığı tütsü kırmızı biber

  • 0,5 çay kaşığı chili biber tozu

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

Yapılışı:

1. Un, şekerin yarısı, hindistan cevizi yağı, suyu kasede karıştırıp hamur olana kadar yoğurun. Hindistan cevizi sütünü kalan şekerle ve limon suyu, limon kabuğu rendesi, mısır nişastası, vanilya ile birlikte sos tavasına alın. 5 dakika kavurup yoğunlaşana kadar pişirin. En baştaki hamuru 4 muffin kabına pay edin ve güzelce yayın. İçine limonlu karışımı ekleyin.

2. Pirinç ve mısırı Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine alın. Kalan malzemeleri ve tuz ile karabiberi ekleyin. 

3. Muffin kaplarını sola, mercimekli tepsiyi sağa alın. Sol tarafı 20 dakika, sağı 25 dakika 180 derecede başlatın.

Bu noktada cihazın kopyalama işlemlerini kullanarak aynı anda iki sepet için de aynı işlemi girebilirsiniz. Bu özellik sayesinde tek tuşla ve dokunmatik ekran kolaylığıyla dilediğiniz yemekler için şipşak ayarlar yapabilirsiniz.

4. Süre sonunda yemekleri dışarı alın ve servis edin.

Afiyet olsun!

7. Somon ve Akordiyon Kabak

7. Somon ve Akordiyon Kabak

Balıklı bir akşam yemeğinin yanına tam mevsiminde kabaklar ekleyerek, minim çabayla maksimum lezzet elde edebilirsiniz.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 10 gram tuz

  • 500 ml su

  • 2 somon balık

  • 2 kabak

  • 3 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Suyu ve tuzu bir kapta karıştırıp salamura sosunu hazırlayın. İçine somonları batırın ve yaklaşık 1 saat marine olması için bekletin.

2. Kabakların üzerine tamamen dilimlemen kesikler atın ve akordiyon şekli elde edin. 2 çay kaşığı zeytinyağını, yarım çay kaşığı sarımsak tozunu, tuzu karıştırıp bu karışımı kabaklara bulayın.

3. Salamura olan balıkları sostan çıkarın ve suyunu süzüp kurulayın. Ardından kalan zeytinyağı, sarımsak tozu ve karabiberle lezzetlendirin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine kabakları, sağ haznesine balıkları alın. Solu 20 dakika, sağı 12 dakika 200 derece ayarıyla çalıştırın.

Bu sırada kokuları ve tatları birbirine karıştırmayan aynı anda pişirme teknolojisi devreye girecek. Böylece size tek seferde tam menü yemekler hazırlama imkanı tanıyacak.

5. Pişen yemekleri servis tabağına alın.

Elinize sağlık! 😘💫

8. Tofu Kebap ve Edamame

8. Tofu Kebap ve Edamame

Bitkisel, bolca protein ve lezzet dolu bu öneri, vegan olmayanların da çok hoşuna gidecek.

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 250 gram tofu

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • 2 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı zencefil sarımsak salça

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 kabak

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 1 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gram edamame, dondurulmuş

Yapılışı:

1. Tofuyu 1,5*3 cm'lik parçalar halinde doğrayın. Bir kapta fıstık ezmesi, akçaağaç şurubu, salça, soya sosu ve limon suyunu karıştırıp, tofuları bu sosta 15 dakika marine edin.

2. Kabakları yarım yarım halka şeklinde, dolmalık biberi küp küp doğrayın. Soğanları 2 cm'lik parçalar olarak kesin.

3. Tofu, kabak, biber ve soğanları 6 şişe karıştırarak dizin. Üzerine yağ püskürtün.

4. Edamameyi Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol tarafına alıp 20 dakika, 200 derece ayarı yapın. Tofu şişleri de cihazın sağına alıp 14 dakika, 200 derece ayarı yapın.

5. Pişen kebapları tabağa alın, edamameyi de tuzla lezzetlendirip yanına koyun.

Geleneksel pişirme yöntemlerine kıyasla çok daha verimli olan Philips Çift Hazneli Airfryer, sadece yemeklerin lezzetini ve besin değerini artırmakla kalmayacak. Aynı zamanda faturalarda tasarrufa gitmenizi de sağlayacak.

Afiyet olsun. 💚

9. Falafel ve Havuç Kızartması

9. Falafel ve Havuç Kızartması

Yine bitki bazlı ve leziz mi leziz çiftli bir öneri daha!

Hazırlanma Süresi: 25 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Pişirme Derecesi: 170-190°C

Malzemeler:

  • 240 gram konserve nohut, süzülmüş

  • 1 diş sarımsak

  • 5 tutam maydanoz

  • 1 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 0,5 çay kaşığı kimyon

  • 0,5 çay kaşığı kişniş, öğütme

  • 450 gram havuç

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 1 yemek kaşığı badem, öğütülmüş

Yapılışı:

1. Nohutları ve maydanozları yıkayı, sarımsağın kabuğunu soyun. Bu şekilde mutfak robotuna alıp üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, kimyon, kişniş ve tuz ekleyin. Yoğun ve kum gibi bir hamur olana kadar çekip, ardından elde ettiğiniz hamuru 10 topa bölün.

2. Havuçları şerit şerit doğrayın ve mısır nişastası, badem, kalan zeytinyağı, tuz ile harmanlayın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer sepetlerini açın. Falafel toplarını sola, havuçları sağa alın. Sol için 20 dakika 190 derece, sağ için 17 dakika 170 derece ayarı yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın az yağla fit ve sağlıklı kızartma yapması için bekleyin. 

4. Pişen yemekleri servis tabağına alıp yanına dilediğiniz sosu koyun.

Elinize sağlık.

10. Bezelye Çorbası ve Soda Ekmeği

10. Bezelye Çorbası ve Soda Ekmeği

Evde kendi ekmeğinizi yapmayı denemek için bu ikiliden daha iyi bir fırsat olamaz. Çünkü yazın taptaze bezelyeleriyle yapılmış bir çorbanın yanına kendi yaptığınız ekmekleri eklemek, ancak şeflere yakışır.

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 170-190°C

Malzemeler:

  • 500 gram dondurulmuş bezelye

  • 600 ml sebze bulyon

  • 2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 200 gram un

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 0,5 çay kaşığı karbonat

  • 20 gram tereyağı

  • 150 ml yayık ayran

  • 100 gram krema

  • 2 tutam taze nane

Yapılışı:

1. Bezelyeleri suyun altına tutun ve sebze bulyon, sarımsak tozu, tuz ile birlikte Philips Çift Hazneli Airfryer tepsisine aktarın.

2. Un, şeker, karbonat, tuzu bir kasede birleştirin. İçine tereyağını ekleyip tekrar karıştırın. Yayık ayranını da koyun ve yoğurmaya devam edin. Pürüzsüz olan hamura somun ekmek formu verin ve üzerine kesikler atın.

3. Ekmeği sola alıp 35 dakika 170 derece, bezelye tepsisini sağa alıp 45 dakika 190 derece ayarı yapın.

4. Pişen bezelye karışımını mutfak robotuna alıp çekin. İçine krema, nane ve tuz ekleyin. 

5. Pürüzsüz kıvama gelen çorbanızı kaseye alın, yanında pişirdiğiniz ekmekle birlikte servis edin.

Cihazın aynı anda farklı yemekler denemenize izin veren ekranındaki otomatik programları kullanarak kızartmadan tekrar ısıtmaya kadar envai çeşit seçeneğe sahip olabilir, NutriU uygulama bağlantısıyla bütün adımları uzaktan kontrol edebilirsiniz.

İşte bu kadar basit ve leziz. Elinize sağlık! ☘️

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