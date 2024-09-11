Candan Kardeşlerin Sazan Sarmalı Davasındaki Telefon Mesajları Ortaya Çıktı

'Çetenin lideri eski polis Onur Apaydın’dı ve Nihal Candan diğer adıyla Gülnihal Çiçek ile sevgiliydi. Onur Apaydın, ‘Kaan Hamzaoğlu’ adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanıyordu. Çünkü bir sazan sarmalı vurgunu nedeniyle Küçükçekmece Savcılığı kararıyla aranıyordu. 2022 yılında hakkındaki arama kararına karşın İstanbul’un en lüks mekanlarında elini kolunu sallayarak geziyordu. TMSF’nin el koyduğu şirketlerdeki araçları ucuza satın aldığını söyleyerek yeni sazan sarmalını kurmuştu. Bu araçları piyasanın yüzde 30 altında fiyata sattığını anlatarak ağına yüzlerce kişiyi düşürmüştü. Önce araçları teslim etti. Yeterince güven verdikten sonra paraları toplayıp ortadan kaybolacaktı. Türkiye’nin dört bir yanından kişileri satış temsilcisi yapmak için İstanbul’a çağırıyor, Bebek ve Etiler’deki lüks mekanlarda ağırlıyordu. Burada kurulan masalarda Bahar ve Nihal Candan kardeşler de oturuyordu. Bu sayede sazan sarmalına çekilenlere güven veriliyordu'.