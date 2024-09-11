Candan Kardeşlerin Sazan Sarmalı Davasındaki Telefon Mesajları Ortaya Çıktı
Candan Kardeşlerin Sazan Sarmalı Davasındaki Telefon Mesajları Ortaya Çıktı
Sazan sarmalı kurmak ve kara para aklamak suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın telefon görüşmelerine dair bilirkişi raporu mahkemeye teslim edildi. Gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşler ile ilgili o yazışmaların detaylarını anlattı.
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Sazan sarmalı kurmak suçlamasıyla yargılanan Candan kardeşler, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Bugünkü duruşmadan önce gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşler'in bilirkişi raporlarına giren telefon görüşmelerini ifşa etti.
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Sazan sarmalını kuran ve Onur Apaydın sahte ismini kullanan emekli polis Kaan Hamzaoğlu ve sevgilisi Nihal Candan'ın konuşmalarının bilirkişi incelemesi tamamlandı. Timur Soykan, konuşmaların ayrıntılı incelemesini yaptığı yazısında, Candan kardeşlerin sazan sarmalına dahil olduklarına dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekti.
Birgün yazarı Timur Soykan, Candan kardeşler ile ilgili olan inceleme yazısında şunları anlattı:
Anneye gönderilen lüks eşyaların fotoğrafları...
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