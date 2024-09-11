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Candan Kardeşlerin Sazan Sarmalı Davasındaki Telefon Mesajları Ortaya Çıktı

Candan Kardeşlerin Sazan Sarmalı Davasındaki Telefon Mesajları Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
11.09.2024 - 12:16 Son Güncelleme: 11.09.2024 - 12:25

Sazan sarmalı kurmak ve kara para aklamak suçlamasıyla yargılanan Bahar Candan ve Nihal Candan'ın telefon görüşmelerine dair bilirkişi raporu mahkemeye teslim edildi. Gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşler ile ilgili o yazışmaların detaylarını anlattı.

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Sazan sarmalı kurmak suçlamasıyla yargılanan Candan kardeşler, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Bugünkü duruşmadan önce gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşler'in bilirkişi raporlarına giren telefon görüşmelerini ifşa etti.

Sazan sarmalı kurmak suçlamasıyla yargılanan Candan kardeşler, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Bugünkü duruşmadan önce gazeteci Timur Soykan, Candan kardeşler'in bilirkişi raporlarına giren telefon görüşmelerini ifşa etti.

Sazan sarmalını kuran ve Onur Apaydın sahte ismini kullanan emekli polis Kaan Hamzaoğlu ve sevgilisi Nihal Candan'ın konuşmalarının bilirkişi incelemesi tamamlandı. Timur Soykan, konuşmaların ayrıntılı incelemesini yaptığı yazısında, Candan kardeşlerin sazan sarmalına dahil olduklarına dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekti.

Sazan sarmalını kuran ve Onur Apaydın sahte ismini kullanan emekli polis Kaan Hamzaoğlu ve sevgilisi Nihal Candan'ın konuşmalarının bilirkişi incelemesi tamamlandı. Timur Soykan, konuşmaların ayrıntılı incelemesini yaptığı yazısında, Candan kardeşlerin sazan sarmalına dahil olduklarına dair net bir kanıt olmadığına dikkat çekti.

Birgün yazarı Timur Soykan, Candan kardeşler ile ilgili olan inceleme yazısında şunları anlattı:

Birgün yazarı Timur Soykan, Candan kardeşler ile ilgili olan inceleme yazısında şunları anlattı:

'Çetenin lideri eski polis Onur Apaydın’dı ve Nihal Candan diğer adıyla Gülnihal Çiçek ile sevgiliydi. Onur Apaydın, ‘Kaan Hamzaoğlu’ adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanıyordu. Çünkü bir sazan sarmalı vurgunu nedeniyle Küçükçekmece Savcılığı kararıyla aranıyordu. 2022 yılında hakkındaki arama kararına karşın İstanbul’un en lüks mekanlarında elini kolunu sallayarak geziyordu. TMSF’nin el koyduğu şirketlerdeki araçları ucuza satın aldığını söyleyerek yeni sazan sarmalını kurmuştu. Bu araçları piyasanın yüzde 30 altında fiyata sattığını anlatarak ağına yüzlerce kişiyi düşürmüştü. Önce araçları teslim etti. Yeterince güven verdikten sonra paraları toplayıp ortadan kaybolacaktı. Türkiye’nin dört bir yanından kişileri satış temsilcisi yapmak için İstanbul’a çağırıyor, Bebek ve Etiler’deki lüks mekanlarda ağırlıyordu. Burada kurulan masalarda Bahar ve Nihal Candan kardeşler de oturuyordu. Bu sayede sazan sarmalına çekilenlere güven veriliyordu'.

Anneye gönderilen lüks eşyaların fotoğrafları...

Anneye gönderilen lüks eşyaların fotoğrafları...

'Raporda Candan’ın özellikle annesi Umut Candan ile yazışmaları delil olarak gösterildi. Bir yazışmada Nihal Candan, telefonunda ‘Annecim’ diye kayıtlı Umut Candan’a Prada marka çanta, ayakkabı, pırlanta küpe ve cep telefonu kılıfının fotoğraflarını gönderiyor. Bir başka yazışmada ise Umut Candan, Onur Apaydın’dan Nihal Candan için özel araç istiyor. Onur Apaydın bu aracı gönderiyor.'

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