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Çamaşır Katlarken Overthink'in Dibine Vuranlar İçin Özenle Seçilmiş Şarkılar

etiket Çamaşır Katlarken Overthink'in Dibine Vuranlar İçin Özenle Seçilmiş Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 23:30

Olur olmadık yerlerde bir anda overthinke sürüklenenler için çalma listemiz hazır. Ne zaman geleceği belli olmasa da, geldiği an hepimizi yerden yere vuran bu duyguları en az hasarla atlatmanız dileğimizle...

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1. İstanbul'da Sonbahar

2. Kül

3. Yalan

4. Bil

5. Uykumun Boynunu Bükme

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6. Boş Gemiler

7. Düşler Sokağı

8. El Adamı

9. Ve Ev

10. Bırakma Kendini

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11. İstikrarlı Hayal Hakikattir

12. Sevmeden Geçer Zaman

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