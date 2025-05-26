Çamaşır Katlarken Overthink'in Dibine Vuranlar İçin Özenle Seçilmiş Şarkılar
Olur olmadık yerlerde bir anda overthinke sürüklenenler için çalma listemiz hazır. Ne zaman geleceği belli olmasa da, geldiği an hepimizi yerden yere vuran bu duyguları en az hasarla atlatmanız dileğimizle...
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1. İstanbul'da Sonbahar
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2. Kül
3. Yalan
4. Bil
5. Uykumun Boynunu Bükme
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6. Boş Gemiler
7. Düşler Sokağı
8. El Adamı
9. Ve Ev
10. Bırakma Kendini
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11. İstikrarlı Hayal Hakikattir
12. Sevmeden Geçer Zaman
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