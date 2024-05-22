Call of Duty: Modern Warfare 3 Yeni Sezon İle Birlikte Paris ve Tokyo Oyuna Ekleniyor
Call of Duty: Modern Warfare 3 Yeni Sezon İle Birlikte Paris ve Tokyo Oyuna Ekleniyor
Call of Duty: Modern Warfare 3 yeni sezonunda oyuncuları eğlenceli iki farklı harita ekliyor olacak. Tokyo sokakları ve Paris'in büyülü atmosferi oyuna ekleniyor.
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10 Kasım'da çıkmış ve oyuncular tarafından pek sevilmemişti.
Yeni sezon içerisinde Paris ve Tokyo sokaklarında aksiyon dönecek.
Eyfel Kulesi de oyunda yer alıyor.
Modern Warfare 3 yeni sezonu ne zaman gelecek?
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