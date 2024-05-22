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Call of Duty: Modern Warfare 3 Yeni Sezon İle Birlikte Paris ve Tokyo Oyuna Ekleniyor

Call of Duty: Modern Warfare 3 Yeni Sezon İle Birlikte Paris ve Tokyo Oyuna Ekleniyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 15:46

Call of Duty: Modern Warfare 3 yeni sezonunda oyuncuları eğlenceli iki farklı harita ekliyor olacak. Tokyo sokakları ve Paris'in büyülü atmosferi oyuna ekleniyor.

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10 Kasım'da çıkmış ve oyuncular tarafından pek sevilmemişti.

10 Kasım'da çıkmış ve oyuncular tarafından pek sevilmemişti.

Özellikle hikaye kısmı aynı çevrimiçi sunuculardaki görevlere benzeyen içeriklerle dolu olunca olumsuz inceleme yağmuruna tutulan Modern Warfare 3'e yeni sezon geliyor.

Yeni sezon içerisinde Paris ve Tokyo sokaklarında aksiyon dönecek.

Yeni sezon içerisinde Paris ve Tokyo sokaklarında aksiyon dönecek.

Modern Warfare 3'e gelecek yeni sezon ile birlikte oyuna 2 farklı harita dahil oluyor. 6v6 olarak oynayabileceğiniz bu haritaları tanıtmak için resmi bir fragman da yayınlanmış durumda.

Eyfel Kulesi de oyunda yer alıyor.

Modern Warfare 3 yeni sezonu ne zaman gelecek?

Modern Warfare 3 yeni sezonu ne zaman gelecek?

4. sezon olacak bu yeni güncelleme 29 Mart tarihinde tüm oyunculara sunulacak. Ayrıca Modern Warfare 3 dışında Warzone'a da gelen bu iki yeni haritayı dilediğiniz oyunda deneme şansına erişebileceksiniz.

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