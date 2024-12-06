Çalışma Ortamında Psikolojiyi Güçlendirme Rehberi: Ofiste Stresin Üstesinden Gelmenin 10 Etkili Yolu
Çalışma Ortamında Psikolojiyi Güçlendirme Rehberi: Ofiste Stresin Üstesinden Gelmenin 10 Etkili Yolu
Ofiste stres zaman zaman çok artabiliyor. Bunun üstesinden gelmek bazen çok zor olsa da birkaç küçük öneri ile bu stresi daha iyi yönetebilirsiniz. Ofisteki stresinizle nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize bir bakın deriz!
'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'
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1. Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder.
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2. Sürekli çalışmaya kimse dayanamaz.
3. Gülmek, stresi yok etmenin en etkili yolu!
4. Ofiste kendinize bir motivasyon köşesi oluşturmayı deneyebilirsiniz.
5. Hareket ederek stresi azaltmak mümkün!
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6. Nefes egzersizleri stresi azaltmaya yardımcı.
7. Kendinize küçük kaçamaklar yapabilirsiniz.
8. "Hayır" demeyi öğrenmek gerek!
9. Her başarı kutlanmaya değer.
10. Her zaman bir B planınız olmalı.
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