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Çalışma Ortamında Psikolojiyi Güçlendirme Rehberi: Ofiste Stresin Üstesinden Gelmenin 10 Etkili Yolu

etiket Çalışma Ortamında Psikolojiyi Güçlendirme Rehberi: Ofiste Stresin Üstesinden Gelmenin 10 Etkili Yolu

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 18:01

Ofiste stres zaman zaman çok artabiliyor. Bunun üstesinden gelmek bazen çok zor olsa da birkaç küçük öneri ile bu stresi daha iyi yönetebilirsiniz. Ofisteki stresinizle nasıl başa çıkacağınızı bilmiyorsanız önerilerimize bir bakın deriz!

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.'

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1. Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder.

Sabah mutsuz uyandığınızda gününüz genelde öyle mutsuz geçer. O yüzden güne daha pozitif başlamanın bir yolunu bulmanız gerek. Sevdiğiniz bir müziği dinleyerek ya da kahve içerek güne başladığınızda gününüzün çok daha iyi geçeceğinden emin olabilirsiniz. Yani enerjiniz nasıl yükseliyorsa sabahları kendinize böyle bir rutin oluşturabilirsiniz. Bu sayede sabah ofise çok daha pozitif gidebilirsiniz.

2. Sürekli çalışmaya kimse dayanamaz.

Saatlerce iş başında kimse duramaz. O yüzden ofiste çalışırken stresi azaltmanın yolu aralıklı çalışmak. Bir işe oturup 3 saat üzerinde çalışmak kimseye fayda sağlamaz. Bunun yerine kendinize uygun verimli çalışma yöntemleri bulabilirsiniz. Pomodoro bu tekniklerden biri. 25 dakika çalışıp 5 dakikalık ara verdiren bu yöntem sayesinde az ama sık çalışacaksınız. Bu da ofiste daha verimli çalışmanıza yardımcı olacak ve stresinizi azaltacak.

3. Gülmek, stresi yok etmenin en etkili yolu!

Gülerek stresle mi baş edilir diye düşünmeyin. Gerçekten de gülerek stresle baş edebilirsiniz. Gün içinde çok sıkıldığınızda ya da işler stres olmanıza neden olduysa üstesinden gelmek için sevdiğiniz komik videoları izleyebilirsiniz. Ya da sevdiğiniz bir diziyi izleyerek rahatlayabilir, ofis arkadaşlarınızdan biriyle sohbet edebilirsiniz. Bütün bunlar sizi rahatlatacak ve stresinizi yönetmenize yardımcı olacaktır.

4. Ofiste kendinize bir motivasyon köşesi oluşturmayı deneyebilirsiniz.

Çok zorlandığınız anlarda motivasyonunuzu yükseltecek bir köşe oluşturmayı düşünebilirsiniz. İlham verici sözler yazabileceğiniz bu köşeye sevdiğiniz birinin fotoğrafını da koyabilirsiniz. Bunları görmek gün içinde sizin stres seviyenizi düşürebilir. Çok zor bir gün geçirirken motivasyon köşenize bakarak biraz rahatlayabilirsiniz.

5. Hareket ederek stresi azaltmak mümkün!

Ofiste sürekli oturmak da stresi artırabiliyor. Bunu engellemenin yolu da arada bir hareket etmek. Öyle saatler süren bir egzersizden bahsetmiyoruz tabii ki. Şöyle ayağa kalkıp bir iki esneme hareketi bile sizi kendinize getirecek ve stresten uzaklaşmanızı sağlayacak. Hatta imkan varsa küçük bir tur yürüyebilirsiniz. Temiz hava stresi azaltmak için daha da iyi olabilir.

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6. Nefes egzersizleri stresi azaltmaya yardımcı.

Nefes almayı bilmek hayatın her alanında yardımcı. Ama özellikle ofiste stres olduğunuz günlerde nefes egzersizleri size çok yardımcı olacaktır. Derin ve yavaş nefes alarak vücudunuza oksijen akışını hızlandırabilir ve gerginliğinizi azaltabilirsiniz. Bu nefes teknikleri aynı zamanda zihninizi boşaltmanıza da yardımcı oluyor.

7. Kendinize küçük kaçamaklar yapabilirsiniz.

Sürekli ofiste kalmak da stresi arttırıyor elbette. Bunun için ara ara ofisten çıkmanız gerekiyor. Mesela öğle yemeklerinizi ofiste yemek yerine dışarıda yiyebilirsiniz. Bu sayede hem temiz hava alacak hem de ofis dışında bir yerde vakit geçirebileceksiniz. Ya da mola verdiğinizde sevdiğiniz kahveciye giderek hem kahve alabilir hem de ofisten biraz uzaklaşmış olabilirsiniz.

8. "Hayır" demeyi öğrenmek gerek!

Ofiste işleriniz arttıkça stresiniz de artar. Bu sebeple kendi işiniz dışında yüklenen görevlere hayır demeyi bilmeniz gerekiyor. Eğer hayır diyemiyorsanız tüm işler üzerinize kalabiliyor. Bu da stres seviyenizi arşa çıkarıyor elbette. O yüzden iş tanımınızı doğru yapmak ve sizin işiniz olmayan görevleri üstlenmemeniz gerekiyor.

9. Her başarı kutlanmaya değer.

Sadece büyük başarılar kutlanacak diye bir şey yok. En küçük başarı bile kutlanmaya değerdir. Bu yüzden ofiste küçücük bile bir şey başarsanız bunu hemen kutlayın, hatta kendinize küçük bir ödül bile verebilirsiniz. Ödül dediysek öyle pahalı şeyler düşünmeyin, bir çikolata bile ödülünüz olabilir.

10. Her zaman bir B planınız olmalı.

Bazı günler hiç istediğiniz gibi gitmeyebilir. Böyle zamanlar için kendinize  bir yedek plan yapabilirsiniz. Mesela ofisinizdeki çekmecelerden birine sizi mutlu edecek abur cuburlardan koyabilirsiniz. Bu sayede kötü hissettiğiniz anlarda sizi biraz da olsun mutlu edecek bir şeyiniz olmuş oluyor.

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buffythevampireslayer
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