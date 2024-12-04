Çalışma Ortamın Psikolojini Nasıl Etkiliyor?
Çalışma Ortamın Psikolojini Nasıl Etkiliyor?
Çalışma ortamı psikolojiyi yakından etkiliyor elbette. Senin de çalışma alanın psikolojini nasıl etkiliyor merak ediyorsan haydi teste!
'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah işe başlarken masan nasıl gözüküyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Çalışırken en çok seni ne rahatsız ediyor?
3. Doğal ışık mı masa lambası mı tercih edersin?
4. Çalışma ortamındaki müzik tercihini de öğrenelim mi?
5. Çalışma masanda ne olmazsa olmaz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Peki renk tercihini de öğrenelim...
7. Bir işe başladın diyelim, bitirmeden ara verir misin?
8. Çok yoğun bir çalışma günündesin ve işler bir türlü bitmiyor. Ne yaparak kendini motive edersin?
Senin masan adeta bir düzen örneği!
Senin masan kaostan besleniyor!
Senin pratik kişiliğini masada görmek mümkün!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın