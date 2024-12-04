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Çalışma Ortamın Psikolojini Nasıl Etkiliyor?

etiket Çalışma Ortamın Psikolojini Nasıl Etkiliyor?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.12.2024 - 18:01

Çalışma ortamı psikolojiyi yakından etkiliyor elbette. Senin de çalışma alanın psikolojini nasıl etkiliyor merak ediyorsan haydi teste!

'İçeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız.”

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1. Sabah işe başlarken masan nasıl gözüküyor?

2. Çalışırken en çok seni ne rahatsız ediyor?

3. Doğal ışık mı masa lambası mı tercih edersin?

4. Çalışma ortamındaki müzik tercihini de öğrenelim mi?

5. Çalışma masanda ne olmazsa olmaz?

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6. Peki renk tercihini de öğrenelim...

7. Bir işe başladın diyelim, bitirmeden ara verir misin?

8. Çok yoğun bir çalışma günündesin ve işler bir türlü bitmiyor. Ne yaparak kendini motive edersin?

Senin masan adeta bir düzen örneği!

Senin masan düzensiz olamaz. Çünkü sen ancak düzenli ve kusursuz bir masada çalışabiliyorsun. Hayatında düzensiz hiçbir şeye yer yok. Çalışma ortamındaki en küçük bir dağınıklık bile senin zihnini bulandırıyor ve çalışmanı engelliyor. Çalıştığın yerdeki düzen sana huzur veriyor ve çalışmanın verimli olmasını sağlıyor. Masanda çok eşya bile olsa hepsinin düzeni ve yeri hep belli. Bunların yerlerinin değişmesine tahammülün asla yok! Senin bu düzenli masan stres seviyeni düşürüyor ve sana enerji veriyor. Doğal ışık alan, birkaç küçük bitkinin olduğu düzenli bir masa ile senin yapamayacağın iş yok!

Senin masan kaostan besleniyor!

Sen asla düzenli bir masada çalışamazsın. Senin çalışma ortamın başkalarının asla çalışamayacağı bir dağınıklıkta. Ama sen bundan ilham alıyorsun. Yani düzenli bir masan olsan sen bu kadar verimli olamazsın. Her tarafında post-it'lerin yapıştırıldığı, üzerinde birçok objenin olduğu ve dosyaların karmakarışık olduğu bir masa ile sen çok iyi çalışıyorsun. Böyle bir ortamda kendini de çok rahat ve huzurlu hissediyorsun. Senin bu kaotik yanın aslında en güçlü yanın diyebiliriz. Sen dengesizlikte düzen sağlayanlardansın, çalışma ortamın da senin aynan gibi!

Senin pratik kişiliğini masada görmek mümkün!

Senin masan hayatta her şeyde olduğu gibi hedef odaklı. Senin çalışma ortamın iş odaklı ve maksimum verimliliği hedefliyor. Yani ne tam düzenli ne tamamen dağınık. En verimli şekilde nasıl çalışabileceksen o kadar düzenli ve o kadar dağınık. Çalışma ortamındaki en önemli detay, gereksiz hiçbir şeyin yer almaması. Yani masanda bir tane bile fazla dosya görmek mümkün değil. Sadece masana değil, rahat çalışabilmen için sandalyene de çok önem veriyorsun. Az eşyalı bir masa senin ruhunu arındırıyor ve enerjini artırıyor. Senin hayatında pratiklik her şey, bunu da çalışma ortamında görmek mümkün.

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buffythevampireslayer
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