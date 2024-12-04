Çalışma Ortamın Psikolojini Nasıl Etkiliyor?

Sen asla düzenli bir masada çalışamazsın. Senin çalışma ortamın başkalarının asla çalışamayacağı bir dağınıklıkta. Ama sen bundan ilham alıyorsun. Yani düzenli bir masan olsan sen bu kadar verimli olamazsın. Her tarafında post-it'lerin yapıştırıldığı, üzerinde birçok objenin olduğu ve dosyaların karmakarışık olduğu bir masa ile sen çok iyi çalışıyorsun. Böyle bir ortamda kendini de çok rahat ve huzurlu hissediyorsun. Senin bu kaotik yanın aslında en güçlü yanın diyebiliriz. Sen dengesizlikte düzen sağlayanlardansın, çalışma ortamın da senin aynan gibi!