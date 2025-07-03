Çağla Altunkaya'nın Pastasından Alina Boz'un 5 Valizli Tatiline 3 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Cemal Can Canseven
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Özge Yağız
Mehmet Ali Erbil
Acun Ilıcalı
Ferit Kaya
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İrem Derici
Alina Boz
Seda Sayan
Zeynep Bastık
Su Burcu Yazgı Coşkun
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Simge Sağın
Ceren Monay
Hande Doğandemir
Ali Sunal
Alizade
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Melek Mosso
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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