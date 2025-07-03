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Çağla Altunkaya'nın Pastasından Alina Boz'un 5 Valizli Tatiline 3 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Çağla Altunkaya'nın Pastasından Alina Boz'un 5 Valizli Tatiline 3 Temmuz'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.07.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Özge Yağız

Özge Yağız

Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Ferit Kaya

Ferit Kaya
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İrem Derici

İrem Derici

Alina Boz

Alina Boz

Seda Sayan

Seda Sayan

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Su Burcu Yazgı Coşkun

Su Burcu Yazgı Coşkun
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Simge Sağın

Simge Sağın

Ceren Monay

Ceren Monay

Hande Doğandemir

Hande Doğandemir

Ali Sunal

Ali Sunal

Alizade

Alizade
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Melek Mosso

Melek Mosso
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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