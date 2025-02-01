Buz Gibi Havada Evde Kalmanın Tadını Çıkaracağınız Sıcak Atıştırmalık Fikirleri
Buz Gibi Havada Evde Kalmanın Tadını Çıkaracağınız Sıcak Atıştırmalık Fikirleri
Havalar iyice soğudu... Bu havalarda dışarı çıkmak yerine evde durmayı tercih ediyoruz. Evde ise tatlı ve hoş bir ortam oluşturmak çok kolay! Bir dizi ya da film açarak ve yanına sıcacık bir atıştırmalık yaparak güzel vakit geçirebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu ortamı hazırlamak çok kolay... Yorulmadan, pratik bir şekilde atıştırmalıklarınız hazır olur. Yapabileceğiniz atıştırmalıklara bakalım!
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1. Patates Kroket
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2. Mozzarella Çubukları ve Karışık Sebzeler
3. Baharatlı Tavuk Kanatları
4. Tatlı Elma Dilimleri ve Sebzeli Börek
5. Kabak Mücveri
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6. Mantar Dolması ve Elma Cipsi
7. Kumpir
8. Müsli Bar ve Zeytinli Ekmek Çubukları
9. Tavuklu Quesadilla
10. Kremalı Karnabahar
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