onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Buz Gibi Havada Evde Kalmanın Tadını Çıkaracağınız Sıcak Atıştırmalık Fikirleri

etiket Buz Gibi Havada Evde Kalmanın Tadını Çıkaracağınız Sıcak Atıştırmalık Fikirleri

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
01.02.2025 - 21:01

Havalar iyice soğudu... Bu havalarda dışarı çıkmak yerine evde durmayı tercih ediyoruz. Evde ise tatlı ve hoş bir ortam oluşturmak çok kolay! Bir dizi ya da film açarak ve yanına sıcacık bir atıştırmalık yaparak güzel vakit geçirebilirsiniz. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu ortamı hazırlamak çok kolay... Yorulmadan, pratik bir şekilde atıştırmalıklarınız hazır olur. Yapabileceğiniz atıştırmalıklara bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Patates Kroket

1. Patates Kroket

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde lezzetli yemekleri daha sağlıklı bir şekilde yiyebilirsiniz! Daha az yağ ile çıtır çıtır patates kroket elde edebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1/2 çay bardağı süt

  • Tuz, karabiber

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

Yapılışı:

  • Patatesleri haşlayın, kabuklarını soyun ve püre haline getirin.

  • Üzerine tereyağını, sütü, rendelenmiş kaşar peynirini ve tuz ile karabiberi ekleyin.

  • Karışımı iyice yoğurun.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayın.

  • Bir tabağa yumurta kırın, diğerine ise galeta ununu dökün.

  • Kroketleri önce yumurtaya, sonra galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 200°C’de yaklaşık 10-12 dakika pişirin, üzeri altın rengi olana kadar.

Afiyet olsun!

2. Mozzarella Çubukları ve Karışık Sebzeler

2. Mozzarella Çubukları ve Karışık Sebzeler

Mozzarella çubukları

Malzemeler:

  • 200 gram mozzarella peyniri (uzun şeritler halinde kesilmiş)

  • 1/2 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı galeta unu

  • 1 adet yumurta

  • Tuz, karabiber

  • Kekik 

Yapılışı:

  • Mozzarella peynirini uzun şeritler halinde kesip, tuz, karabiber ve kekik ile tatlandırın.

  • Unu, galeta ununu ve yumurtayı ayrı tabaklara koyun.

  • Peynirleri önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesi yerleştirin ve 190°C’de yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

  • Peynirler altın rengini aldığında, çıkarıp sıcak servis yapın.

Karışık Sebzeler

Malzemeler:

  • 1 adet tatlı patates

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1/2 su bardağı brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri yıkayıp, dilimleyin.

  • Bir kaba zeytinyağını, kekik, tuz ve karabiberi ekleyin ve sebzelerle iyice karıştırın.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Sebzeler yumuşak ve altın rengini aldığında hazır olacak.

3. Baharatlı Tavuk Kanatları

3. Baharatlı Tavuk Kanatları

Philips Çift Hazneli Airfryer akıllı yapısı ile işinizi kolaylaştırın! Hangi derecede kaç dakikada neyin piştiğini dokunmatik ekranında bulabilirsiniz. Lezzetli ve tam olarak pişmiş yemekler sizinle olur!

Malzemeler:

  • 8-10 adet tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını yıkayıp, fazla suyunu süzün.

  • Bir kaba zeytinyağını, kırmızı biberi, tuzu, karabiberi ve kekikleri ekleyip karıştırın.

  • Tavuk kanatlarını bu karışıma bulayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 200°C’de 15-20 dakika pişirin.

  • Kanatlar altın rengini alıp, dışı çıtır, içi yumuşak olduğunda servise hazır.

4. Tatlı Elma Dilimleri ve Sebzeli Börek

4. Tatlı Elma Dilimleri ve Sebzeli Börek

Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem tatlı hem de tuzlu atıştırmalığınızı aynı anda yapabilirisiniz! Kokuları birbirine karışmaz, birbirine yakışan iki lezzetli atıştırmalık elde etmiş olursunuz.

Tatlı elma dilimleri

Malzemeler:

  • 1 adet tatlı patates

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kırmızı biber

  • 1/2 su bardağı brokoli

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri yıkayıp, dilimleyin.

  • Bir kaba zeytinyağını, kekik, tuz ve karabiberi ekleyin ve sebzelerle iyice karıştırın.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Sebzeler yumuşak ve altın rengini aldığında hazır olacak.

Sebzeli börek

Malzemeler:

  • 4 yufka

  • 1 su bardağı ıspanak

  • 1 adet havuç

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir

  • 1/2 çay bardağı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Ispanakları yıkayıp doğrayın, havucu rendeleyin.

  • Peynir, ıspanak ve havucu karıştırın, tuz ve karabiberle tatlandırın.

  • Yufkaları serip üzerine zeytinyağı sürün.

  • İç harcı yufkaların üzerine koyun ve sararak rulo yapın.

  • Yufkaları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180°C’de yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

5. Kabak Mücveri

5. Kabak Mücveri

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı beyaz peynir

  • 1/4 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Kabakları rendeleyip suyunu sıkın.

  • Yumurtayı çırpın, ardından beyaz peynir, un, tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp, yuvarlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mantar Dolması ve Elma Cipsi

6. Mantar Dolması ve Elma Cipsi

Mantar dolması

Malzemeler:

  • 10 adet mantar

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı ince doğranmış yeşil soğan

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Mantarları temizleyin ve saplarını çıkarın.

  • Mantarların iç kısmına zeytinyağını sürün.

  • Kaşar peyniri, yeşil soğan, tuz ve karabiberi karıştırıp mantarların içine doldurun.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de yaklaşık 10 dakika pişirin.

Elma cipsi

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1/2 tatlı kaşığı karanfil

Yapılışı:

  • Elmaları ince dilimler halinde kesin.

  • Tarçın ve karanfili üzerine serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

7. Kumpir

7. Kumpir

Malzemeler:

  • 4 adet patates

  • 1/2 su bardağı yoğurt

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri iyice yıkayın ve alüminyum folyo ile sarın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirip 200°C’de 30-35 dakika pişirin.

  • Patateslerin içine yoğurt, peynir, tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın ve sıcak servis yapın.

8. Müsli Bar ve Zeytinli Ekmek Çubukları

8. Müsli Bar ve Zeytinli Ekmek Çubukları

Müsli Bar

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf

  • 1/4 su bardağı bal

  • 1/4 su bardağı süt

  • 1/2 su bardağı kuru üzüm

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

Yapılışı:

  • Yulaf, kuru üzüm ve vanilyayı bir kaba koyun.

  • Bal ve sütü ekleyip karıştırın.

  • Karışımı bir tepsiye dökün ve Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine  yerleştirin.

  • 160°C’de yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Zeytinli ekmek çubukları

Malzemeler:

  • 1 paket hazır ekmek hamuru

  • 1/2 su bardağı zeytin

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Ekmek hamurunu açıp içerisine doğranmış zeytinleri yerleştirin.

  • Hamuru rulo yapıp, dilimlere ayırın.

  • Zeytinyağını sürüp kekik serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

9. Tavuklu Quesadilla

9. Tavuklu Quesadilla

Malzemeler:

  • 2 adet tortilla ekmeği

  • 1 adet haşlanmış tavuk göğsü

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/4 su bardağı salsa sos

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü doğrayın ve salsa sosla karıştırın.

  • Tortilla ekmeğini yerleştirip üzerine tavuklu karışımı ve peynir serpin.

  • Üzerine başka bir tortilla ekmeği koyup, zeytinyağı ile yağlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de yaklaşık 5-7 dakika pişirin.

10. Kremalı Karnabahar

10. Kremalı Karnabahar

Malzemeler:

  • 1/2 adet karnabahar

  • 1/2 su bardağı krema

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş peynir

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Karnabaharı çiçeklerine ayırıp, haşlayın.

  • Kremayı, peynir ve baharatları karıştırın.

  • Karnabaharları karışıma batırıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın