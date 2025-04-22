Küçüklerden Büyüklere Tavsiyeler: Her Kuşağın Hayatını Daha Güzel Kılmak İçin Yapabilecekleriniz

Merhaba değerli büyüğüm, benim adım Sare! 8 yaşındayım. 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu içeriği beraber hazırladık. Umarım beğenirsin. Ben size dilim döndüğünce bazı tavsiyeler vereceğim. Belki çok küçük olabilirim ama büyüklere çok önemli şeyler anlatabileceğimi düşünüyorum. Hep birlikte daha mutlu, daha güzel bir dünya için neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü bazen küçüklerin de söyleyecek çok şeyi olur!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.