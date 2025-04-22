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Küçüklerden Büyüklere Tavsiyeler: Her Kuşağın Hayatını Daha Güzel Kılmak İçin Yapabilecekleriniz

Küçüklerden Büyüklere Tavsiyeler: Her Kuşağın Hayatını Daha Güzel Kılmak İçin Yapabilecekleriniz

Zeynep Sare
Zeynep Sare - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:14

Merhaba değerli büyüğüm, benim adım Sare! 8 yaşındayım. 23 Nisan olduğu için teyzemin editör koltuğuna oturdum. Bu içeriği beraber hazırladık. Umarım beğenirsin. Ben size dilim döndüğünce bazı tavsiyeler vereceğim. Belki çok küçük olabilirim ama büyüklere çok önemli şeyler anlatabileceğimi düşünüyorum. Hep birlikte daha mutlu, daha güzel bir dünya için neler yapabileceğimizi konuşalım. Çünkü bazen küçüklerin de söyleyecek çok şeyi olur!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Bu bayramı bize hediye eden Atatürk'e teşekkür ederim. Onu çok seviyorum ve saygıyla anıyorum.

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Çevreyi kirletmeyelim!

Bence önce biz kirletmeyeceğiz. Yani çöpümüzü yere atmak yok! Gerekirse elimizde taşıyacağız ama yine de yere atmayacağız. Çünkü biz temiz bir çevrede yaşayınca daha mutlu oluyoruz. Bunu hem okulda öğrendik, hem de büyüklerimiz bize örnek oldu. Doğayı sevmek sadece ağaçlara bakmakla olmuyor, ona iyi davranmakla oluyor. Siz de bize yardım ederseniz dünya daha güzel bir yer olur bence!

2. Sadece kendi çöpümüzü değil başkalarınınkini de toplamalıyız!

2. Sadece kendi çöpümüzü değil başkalarınınkini de toplamalıyız!

Tamam, yere çöp atmadık, aferin bize! Ama görev bitti mi? Bitmedi, daha yeni başlıyor! Çünkü başkaları yere çöp atmaya devam ediyor, işte o zaman biz devreye giriyoruz. Teyzem ve kardeşim Emir ile birlikte gittiğimiz her sahilde çöp topluyoruz. Deniz kenarında yürürken plastik, poşet, şişe ne varsa topluyoruz. Siz de yapabilirsiniz! Çünkü bu dünya hepimizin. Denizler, balıklar, kuşlar, ağaçlar... Hepsi bize emanet. Küçük büyük demeden herkes bir şey yaparsa dünya çok daha güzel olacak.

3. "Seni seviyorum" demek çok güzel bir şey!

Büyüdükçe sevdiğinizi söylemek ya da sarılmak size zor geliyor galiba. Oysa bu o kadar güzel bir şey ki… Biz çocuklar sevdiğimizi hemen söyleriz, sarılırız, öperiz. Çünkü sevgi içimizde tutmak için değil, paylaşmak için. Büyükler de birbirine kolayca “seni seviyorum” desin, tıpkı çocuklar gibi… Sevgi saklanmaz, söylenince çoğalır.

4. Telefona değil, bize bakın!

Bize hep diyorsunuz ya “Sürekli telefona bakmayın, bilgisayar oyunu oynamayın!” diye… Haklısınız da biraz. Ama biz de size bir şey söylemek istiyoruz: Siz de bizden çok farklı değilsiniz aslında. Siz de hep telefona bakıyorsunuz, bazen konuşurken bile gözünüz ekranda oluyor. Oysa biz sizinle oyun oynamayı çok isteriz. Saklambaç, sessiz sinema, kart oyunu, fark etmez! Beraber vakit geçirsek çok mutlu oluruz. Çünkü en güzel eğlence, birlikte olduğumuz anlar bence!

5. Karşınızdaki herkesi gerçekten dinleyin!

Bazen anlatmak istediğimiz şeyler oluyor ama siz hemen “he he” deyip başka işe geçiyorsunuz. Oysa biz de bir şey anlatırken ciddiye alınmak isteriz. Belki küçük olabiliriz ama hislerimiz büyük. Bir şey üzüyorsa, sevindiriyorsa, şaşırtıyorsa bunu paylaşmak isteriz. Lütfen bizi dinleyin… Çünkü bizi dinleyen büyükleri biz hiç unutmuyoruz.

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6. Bazen biz de öğretici olabiliriz. :)

Siz bize hep bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz ama bazen biz de size bir şey gösterebiliriz. Mesela yeni bir oyun, yeni bir şarkı ya da daha  önce görmediğiniz teknolojik bir özellik… Bize de şans verin, sizin de bizden öğreneceğiniz şeyler olabilir. Kocaman gözlüklerimiz olmasa da, bazen çok net görebiliyoruz bazı şeyleri. 🙂

7. Küçük şeylerle mutlu olmayı unuttunuz!

Siz de çocukken küçük şeylerle mutlu olmayı bilirdiniz, tıpkı bizim gibi. Hadi, yine deneyin! Bize büyük hediyeler almanıza gerek yok. Bazen sadece birlikte yürüyüşe çıkmak, parkta salıncağımızı itmeniz ya da mutfakta birlikte kek yapmak bile bize yetiyor. Çünkü biz en çok, birlikte yaptığımız şeyleri hatırlıyoruz. Küçük gibi görünen anlar, bizim için kocaman mutluluklara dönüşüyor!

8. Gülelim, kahkaha seslerimiz doldursun dünyayı!

Bazı büyükler çok ciddi olmayı “büyümek” sanıyor. Ama gülmek, şarkı söylemek, dans etmek her yaşta güzel. Birlikte kahkaha atmak, şakalaşmak, saçma sapan bir şarkıyla oynamak sadece çocuklara ait değil. Gülmeyi unutmazsak, kuşaklar hiç uzak kalmaz birbirine.

9. Hayvanların da duyguları var...

Bize hep “Başkalarını anlamaya çalışın” diyorlar ya, bu sadece insanlar için değil, hayvanlar için de geçerli. Kediler, köpekler, kuşlar… Onların da korkuları, mutlulukları ve hüzünleri var. Onlara sevgiyle yaklaşmalıyız, çünkü onlar da bizim gibi duygusal varlıklar.

10. Son olarak...

Bulunduğumuz toprakları sevelim, çalışkan olalım, Atatürk’ün fikirlerini anlatalım, onu yaşatalım. Çünkü o, bizlere özgür ve mutlu bir ülke bırakmak istedi. Biz de bunu hep birlikte yaşatarak ona saygı gösterebiliriz! 

Onu çok özledim, hem de hiç görmeden...

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Zeynep Sare
Zeynep Sare
Onedio Üyesi
Ben Zeynep Sare 8 yaşındayım, 3.sınıfa gidiyorum. Gofret adında bir kedim var, geceleri bile beraber uyuyoruz. Dans etmeyi, yüzmeyi çok seviyorum. Büyüğünce de buz pateni öğretmeni olacağım.
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