Bütçenize En Uygun Kurutma Makinesi Hangisi? Her Bütçe İçin İnceledik!
Kurutma makinesi fiyatları arasında neden binlerce lira fark var, senin bütçene hangisi düşüyor? Vestel'in 10 ısı pompalı kurutma makinesini fiyatına, kapasitesine ve enerji tüketimine göre üç bütçe grubuna ayırdık.
Son Güncelleme: 15 Ekim 2026
Vestel'de kurutma makinesi fiyatları 36.999 TL ile 46.999 TL arasında değişiyor ve aradaki 10.000 TL'lik farkı üç şey belirliyor: kapasite, motor tipi ve renk. Bütçen kısıtlıysa 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI (36.999 TL) ya da 9 kg'lık KM 97402 WIFI (39.999 TL) iş görüyor. Orta bütçede 10 kg'lık KM 107402 WIFI (41.999 TL) ile inverter motorlu KMI 98402 WIFI (43.999 TL) arasında seçim yapabilirsin. Kg başına en düşük fiyat 12 kg'lık KM 127402 WIFI'de (yaklaşık 3.833 TL/kg). En ucuz model de ısı pompası, Wi-Fi, 15 program ve 3 yıl garantiyle geliyor; yani fazladan ödediğin para temel özelliklere değil, daha büyük tambura, daha düşük enerji tüketimine ya da renge gidiyor. Vestel üyelerine her modelde 4.000 TL daha düşük fiyat gösteriliyor.
Kurutma makinesi fiyatları neden farklı? Vestel'de 36.999 TL ile 46.999 TL arasındaki farkı kapasite, inverter motor ve renk belirliyor
Bütçe kısıtlıysa 40.000 TL altında iki Vestel seçeneği var: 8 kg'lık KM 87402 WIFI ve 3.000 TL farkla 9 kg'lık KM 97402 WIFI
Orta bütçede ikilem: 41.999 TL'lik 10 kg KM 107402 WIFI mi, 43.999 TL'lik inverter motorlu 9 kg KMI 98402 WIFI mi?
Fiyat performansta kg başına en uygun model 12 kg'lık KM 127402 WIFI; aynı 45.999 TL'ye 10 kg'lık C sınıfı KMI 108402 WIFI de alınabiliyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Vestel üye fiyatı ne kadar avantaj sağlıyor?
Cevap: vestel.com.tr'de listelenen 10 Vestel kurutma makinesinin hepsinde Vestel üyelerine özel fiyat, liste fiyatından 4.000 TL daha düşük. Örneğin Vestel KM 87402 WIFI'nin liste fiyatı 36.999 TL, üye fiyatı 32.999 TL.
Soru: Vestel kurutma makinesini taksitle alabilir miyim?
Cevap: Evet. Örneğin Vestel KM 97402 WIFI'nin ürün sayfasında anlaşmalı bankalarla vade farksız 9 taksitte aylık 4.000 TL ödeme seçeneği listeleniyor; taksit tutarı tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden hesaplanıyor. Vestel mağazalarında ise anlaşmalı banka ve finansman şirketlerinin alışveriş kredisiyle 36 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
Soru: Ucuz Vestel kurutma makinesinde pahalı modele göre eksik özellik var mı?
Cevap: Temel donanımda yok. 36.999 TL'lik Vestel KM 87402 WIFI de 46.999 TL'lik KMI 108402 MS WIFI de ısı pompalı, Wi-Fi'lı ve 15 programlı; ses seviyeleri 64 dBA. Pahalı KMI modellerinde fark inverter motor, C enerji sınıfı ve Aktif İyon Teknolojisi.
Soru: Kurutma makinesinin fiyatına montaj ve garanti dahil mi?
Cevap: Vestel'in 10 kurutma makinesinin hepsinin teknik bilgilerinde 3 yıl ücretsiz garanti ve ücretsiz montaj yer alıyor. Yani etiket fiyatının üstüne kurulum için ayrıca ödeme yapman gerekmiyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Vestel'in kurutma makinesi serisi her bütçeye uymayabilir. vestel.com.tr'deki en uygun fiyatlı model olan KM 87402 WIFI'nin üye fiyatı 32.999 TL; bütçen bunun altındaysa bu kategoride sana uygun bir Vestel modeli yok. Ayrıca 4.000 TL'lik inverter farkının geri dönüşü kullanım sıklığına bağlı; makineyi seyrek çalıştıracaksan bu fark daha yavaş kapanır.
Sonuç: Hangi Bütçeye Hangi Vestel Kurutma Makinesi?
Bütçene göre kısa bir özet:
- 40.000 TL altı, dar alan ya da küçük hane: Vestel KM 87402 WIFI (8 kg, 36.999 TL)
- 40.000 TL altı, daha fazla kapasite: Vestel KM 97402 WIFI (9 kg, 39.999 TL)
- Orta bütçe, kapasite öncelikli: Vestel KM 107402 WIFI (10 kg, 41.999 TL)
- Orta bütçe, enerji öncelikli: Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg, C sınıfı, 43.999 TL)
- Üst bütçe, kalabalık aile: Vestel KM 127402 WIFI (12 kg, 45.999 TL)
- Üst bütçe, her gün kullanım: Vestel KMI 108402 WIFI (10 kg, C sınıfı, 45.999 TL)
- Üst bütçe, renkli tasarım: Vestel KMI 98402 G / S ve KMI 108402 G / MS (44.999–46.999 TL)
Kaynak: Model, fiyat ve teknik bilgi verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisi ve ürün sayfalarından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.
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