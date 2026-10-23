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Bütçenize En Uygun Kurutma Makinesi Hangisi? Her Bütçe İçin İnceledik!

Bütçenize En Uygun Kurutma Makinesi Hangisi? Her Bütçe İçin İnceledik!

Kai Hiwatari
Kai Hiwatari - Onedio Editörü
23.10.2026 - 09:01
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Kurutma makinesi fiyatları arasında neden binlerce lira fark var, senin bütçene hangisi düşüyor? Vestel'in 10 ısı pompalı kurutma makinesini fiyatına, kapasitesine ve enerji tüketimine göre üç bütçe grubuna ayırdık.

Son Güncelleme: 15 Ekim 2026

Vestel'de kurutma makinesi fiyatları 36.999 TL ile 46.999 TL arasında değişiyor ve aradaki 10.000 TL'lik farkı üç şey belirliyor: kapasite, motor tipi ve renk. Bütçen kısıtlıysa 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI (36.999 TL) ya da 9 kg'lık KM 97402 WIFI (39.999 TL) iş görüyor. Orta bütçede 10 kg'lık KM 107402 WIFI (41.999 TL) ile inverter motorlu KMI 98402 WIFI (43.999 TL) arasında seçim yapabilirsin. Kg başına en düşük fiyat 12 kg'lık KM 127402 WIFI'de (yaklaşık 3.833 TL/kg). En ucuz model de ısı pompası, Wi-Fi, 15 program ve 3 yıl garantiyle geliyor; yani fazladan ödediğin para temel özelliklere değil, daha büyük tambura, daha düşük enerji tüketimine ya da renge gidiyor. Vestel üyelerine her modelde 4.000 TL daha düşük fiyat gösteriliyor.

Kurutma makinesi fiyatları neden farklı? Vestel'de 36.999 TL ile 46.999 TL arasındaki farkı kapasite, inverter motor ve renk belirliyor

Kurutma makinesi fiyatları neden farklı? Vestel'de 36.999 TL ile 46.999 TL arasındaki farkı kapasite, inverter motor ve renk belirliyor

Kurutma Makinesi Fiyatları Neden Bu Kadar Farklı?

Kurutma makinesi fiyatları; kapasiteye, motor tipine ve renge göre değişiyor. Vestel'in kurutma makinesi serisinde en ucuz model ile en pahalı model arasında 10.000 TL (yaklaşık %27) fark var. Ama ilginç olan şu: 10 modelin hepsi ısı pompalı, Wi-Fi'lı, 15 programlı, nem sensörlü ve çift filtreli. Fiyatı yukarı taşıyan kalemler şöyle:

  • Kapasite: Vestel KM serisinde 8 kg'dan 9 kg'a geçmek 3.000 TL, 9 kg'dan 10 kg'a geçmek 2.000 TL, 10 kg'dan 12 kg'a geçmek 4.000 TL ekliyor.

  • Motor ve enerji sınıfı: Aynı kapasitede standart motorlu, E sınıfı KM modeli yerine inverter motorlu, C sınıfı KMI modelini seçmek 4.000 TL fark yaratıyor.

  • Renk: Vestel KMI serisinde gri (G), siyah (S) ve mat siyah (MS) modeller, aynı kapasitedeki beyaz KMI modelinden 1.000 TL daha pahalı. Teknik bilgiler beyaz modelle aynı.

İnverter Motor İçin Ödenen 4.000 TL Neye Karşılık Geliyor?

İnverter motor için ödenen 4.000 TL, daha düşük enerji tüketimine karşılık geliyor. Vestel KMI 98402 WIFI, KM 97402 WIFI'den yaklaşık %10 daha pahalı ama 100 kurutma döngüsünde 156 yerine 110 kWh harcıyor; yani %29,5 daha az. Aynı oran 10 kg'da da geçerli: KMI 108402 WIFI 117 kWh, KM 107402 WIFI 166 kWh tüketiyor. Bu farkın kaç yılda kendini çıkaracağı ise elektrik tarifene ve makineyi ne sıklıkla çalıştırdığına bağlı.

İyi Bir Kurutma Makinesine Ne Kadar Para Vermek Gerekir?

İyi bir kurutma makinesi için Vestel'de liste fiyatıyla 36.999 TL, Vestel üye fiyatıyla 32.999 TL yeterli. Bu fiyata Vestel KM 87402 WIFI; ısı pompası, Wi-Fi, 15 program, kırışık önleme, çocuk kilidi, 3 yıl garanti ve ücretsiz montajla geliyor. 40.000 TL'nin üzerine çıkmak ise ancak daha büyük kapasite, C enerji sınıfı ya da beyaz dışı bir renk istiyorsan anlamlı.

Vestel'in 10 kurutma makinesini bütçe gruplarına göre aşağıdaki tabloda görebilirsin.

Bütçe kısıtlıysa 40.000 TL altında iki Vestel seçeneği var: 8 kg'lık KM 87402 WIFI ve 3.000 TL farkla 9 kg'lık KM 97402 WIFI

Bütçe kısıtlıysa 40.000 TL altında iki Vestel seçeneği var: 8 kg'lık KM 87402 WIFI ve 3.000 TL farkla 9 kg'lık KM 97402 WIFI

Bütçem Kısıtlı, Hangi Kurutma Makinesini Almalıyım?

Bütçen kısıtlıysa Vestel'de 40.000 TL'nin altında iki seçeneğin var: 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI (36.999 TL, üye fiyatı 32.999 TL) ve 9 kg'lık Vestel KM 97402 WIFI (39.999 TL, üye fiyatı 35.999 TL). İkisi de ısı pompalı, standart motorlu ve E enerji sınıfında. Aralarındaki asıl fark tamburun büyüklüğü ve makinenin derinliği.

En Ucuz Kurutma Makinesini Almak Mantıklı mı?

En ucuz kurutma makinesini almak, makine evine sığıyor ve çamaşır yükün küçükse mantıklı. Vestel'in en uygun fiyatlı modeli KM 87402 WIFI, özellik olarak serinin geri kalanından eksik değil:

  • Aynı temel donanım: Isı pompası, Wi-Fi, 15 program, nem sensörü, çift filtre, kırışık önleme, çocuk kilidi ve iç aydınlatma var.

  • Ek programlar: Teknik bilgilerinde Alerji Uzmanı / Evcil Hayvan Özel, Spor ve Yünlü Havalandırma programları da listeleniyor.

  • Serinin en sığ modeli: 52,5 cm derinliğiyle diğer 9 ve 10 kg modellerden 8,4 cm daha kısa, bu da dar banyo ve balkonlarda işini kolaylaştırıyor.

  • En düşük enerji tüketimi: 100 döngüde 144 kWh ile E sınıfı modeller arasında en az enerjiyi harcayan model.

Mantıklı olmadığı durum ise kalabalık bir haneden çıkan çamaşır yükü. 91 litrelik tambur sana yetmeyecekse 3.000 TL fazlasıyla KM 97402 WIFI'ye geçmek uzun vadede daha rahat ettirir, çünkü daha az seferde kurutma yaparsın.

Orta bütçede ikilem: 41.999 TL'lik 10 kg KM 107402 WIFI mi, 43.999 TL'lik inverter motorlu 9 kg KMI 98402 WIFI mi?

Orta bütçede ikilem: 41.999 TL'lik 10 kg KM 107402 WIFI mi, 43.999 TL'lik inverter motorlu 9 kg KMI 98402 WIFI mi?

Orta Bütçeyle Hangi Kurutma Makinesini Alabilirim?

Orta bütçeyle, yani 40.000 ile 44.000 TL arasında, Vestel'de iki model öne çıkıyor: 10 kg'lık Vestel KM 107402 WIFI (41.999 TL) ve 9 kg'lık, inverter motorlu Vestel KMI 98402 WIFI (43.999 TL). Seçim, kapasiteyi mi yoksa enerji tüketimini mi öncelediğine bağlı.

Kapasite İstiyorsan: Vestel KM 107402 WIFI

Vestel KM 107402 WIFI, KMI 98402 WIFI'den 2.000 TL daha ucuza 1 kg daha fazla kapasite sunuyor. Kg başına yaklaşık 4.200 TL ile 9-10 kg aralığındaki en düşük kg başına fiyat bu modelde. Çamaşır yükü fazla olan, makineyi haftada birkaç kez çalıştıran evler için mantıklı bir orta yol.

Enerji Tüketimi Önemliyse: Vestel KMI 98402 WIFI

Vestel KMI 98402 WIFI, 2.000 TL fazlasına 100 döngüde 56 kWh (yaklaşık %34) daha az enerji harcıyor, çünkü dijital kontrollü inverter motoru çalışma hızını ve gücünü kurutma ihtiyacına göre ayarlıyor. Makineyi neredeyse her gün çalıştıracaksan bu fark daha çok hissedilir. Bütçeyi 1.000 TL daha zorlayabiliyorsan aynı model gri (KMI 98402 G WIFI) ve siyah (KMI 98402 S WIFI) renkte de var.

Fiyat performansta kg başına en uygun model 12 kg'lık KM 127402 WIFI; aynı 45.999 TL'ye 10 kg'lık C sınıfı KMI 108402 WIFI de alınabiliyor

Fiyat performansta kg başına en uygun model 12 kg'lık KM 127402 WIFI; aynı 45.999 TL'ye 10 kg'lık C sınıfı KMI 108402 WIFI de alınabiliyor

Fiyat Performans Açısından En İyi Kurutma Makinesi Hangisi?

Fiyat performans, kapasite başına fiyata bakıyorsan Vestel KM 127402 WIFI'de en yüksek. 45.999 TL'lik liste fiyatı ve 12 kg kapasitesiyle kg başına yaklaşık 3.833 TL'ye geliyor; bu, serideki en düşük oran. Ama fiyat performansı tek bir sayıyla ölçmek doğru değil. Önceliğine göre tablo şöyle:

  • Kg başına en düşük fiyat: Vestel KM 127402 WIFI (12 kg, ≈ 3.833 TL/kg)

  • 9-10 kg aralığında kg başına en düşük fiyat: Vestel KM 107402 WIFI (10 kg, ≈ 4.200 TL/kg)

  • Giriş fiyatına en dolu donanım: Vestel KM 87402 WIFI (36.999 TL; ısı pompası, Wi-Fi, 15 program)

  • Enerji tüketimi ile fiyat dengesi: Vestel KMI 98402 WIFI (C sınıfı modeller içinde en uygun fiyatlı, 43.999 TL)

45.999 TL'ye 12 Kg mı, 10 Kg İnverter mı?

45.999 TL'ye Vestel'de iki farklı makine alabiliyorsun ve ikisi farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Vestel KM 127402 WIFI 12 kg kapasite ve 122 litre tamburla serinin en büyüğü; teknik bilgilerinde Hijyen programı da listeleniyor. Vestel KMI 108402 WIFI ise 10 kg kapasitede kalıyor ama 100 döngüde 187 yerine 117 kWh harcıyor, yani 70 kWh (%37,4) daha az. Kalabalık bir aileysen ve yorgan gibi büyük parçaları sık kurutuyorsan 12 kg; makineyi her gün çalıştıracaksan inverter motorlu 10 kg daha mantıklı. Bir not: KM 127402 WIFI 63,9 cm derinliğiyle serinin en derin modeli, yerini ölçmeyi unutma.

Üst Bütçede Renk Farkı Ne Kadar?

Üst bütçede renkli modeller için ödenen ek ücret 1.000 TL. Vestel KMI 108402 G WIFI (gri) ve KMI 108402 MS WIFI (mat siyah) 46.999 TL ile serinin en pahalı modelleri; teknik bilgileri beyaz KMI 108402 WIFI ile aynı. Yani bu modellerde ödediğin ek ücret performansa değil, tasarıma gidiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Vestel üye fiyatı ne kadar avantaj sağlıyor?

Cevap: vestel.com.tr'de listelenen 10 Vestel kurutma makinesinin hepsinde Vestel üyelerine özel fiyat, liste fiyatından 4.000 TL daha düşük. Örneğin Vestel KM 87402 WIFI'nin liste fiyatı 36.999 TL, üye fiyatı 32.999 TL.

Soru: Vestel kurutma makinesini taksitle alabilir miyim?

Cevap: Evet. Örneğin Vestel KM 97402 WIFI'nin ürün sayfasında anlaşmalı bankalarla vade farksız 9 taksitte aylık 4.000 TL ödeme seçeneği listeleniyor; taksit tutarı tavsiye edilen perakende fiyat üzerinden hesaplanıyor. Vestel mağazalarında ise anlaşmalı banka ve finansman şirketlerinin alışveriş kredisiyle 36 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

Soru: Ucuz Vestel kurutma makinesinde pahalı modele göre eksik özellik var mı?

Cevap: Temel donanımda yok. 36.999 TL'lik Vestel KM 87402 WIFI de 46.999 TL'lik KMI 108402 MS WIFI de ısı pompalı, Wi-Fi'lı ve 15 programlı; ses seviyeleri 64 dBA. Pahalı KMI modellerinde fark inverter motor, C enerji sınıfı ve Aktif İyon Teknolojisi.

Soru: Kurutma makinesinin fiyatına montaj ve garanti dahil mi?

Cevap: Vestel'in 10 kurutma makinesinin hepsinin teknik bilgilerinde 3 yıl ücretsiz garanti ve ücretsiz montaj yer alıyor. Yani etiket fiyatının üstüne kurulum için ayrıca ödeme yapman gerekmiyor.

Kimler İçin Uygun Değil?

Vestel'in kurutma makinesi serisi her bütçeye uymayabilir. vestel.com.tr'deki en uygun fiyatlı model olan KM 87402 WIFI'nin üye fiyatı 32.999 TL; bütçen bunun altındaysa bu kategoride sana uygun bir Vestel modeli yok. Ayrıca 4.000 TL'lik inverter farkının geri dönüşü kullanım sıklığına bağlı; makineyi seyrek çalıştıracaksan bu fark daha yavaş kapanır.

Sonuç: Hangi Bütçeye Hangi Vestel Kurutma Makinesi?

Bütçene göre kısa bir özet:

  • 40.000 TL altı, dar alan ya da küçük hane: Vestel KM 87402 WIFI (8 kg, 36.999 TL)
  • 40.000 TL altı, daha fazla kapasite: Vestel KM 97402 WIFI (9 kg, 39.999 TL)
  • Orta bütçe, kapasite öncelikli: Vestel KM 107402 WIFI (10 kg, 41.999 TL)
  • Orta bütçe, enerji öncelikli: Vestel KMI 98402 WIFI (9 kg, C sınıfı, 43.999 TL)
  • Üst bütçe, kalabalık aile: Vestel KM 127402 WIFI (12 kg, 45.999 TL)
  • Üst bütçe, her gün kullanım: Vestel KMI 108402 WIFI (10 kg, C sınıfı, 45.999 TL)
  • Üst bütçe, renkli tasarım: Vestel KMI 98402 G / S ve KMI 108402 G / MS (44.999–46.999 TL)

Kaynak: Model, fiyat ve teknik bilgi verileri 15 Ekim 2026 tarihinde vestel.com.tr Kurutma Makineleri kategorisi ve ürün sayfalarından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.

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Kai Hiwatari
Kai Hiwatari
Onedio Editörü
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