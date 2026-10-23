Bütçenize En Uygun Kurutma Makinesi Hangisi? Her Bütçe İçin İnceledik!

Kurutma makinesi fiyatları arasında neden binlerce lira fark var, senin bütçene hangisi düşüyor? Vestel'in 10 ısı pompalı kurutma makinesini fiyatına, kapasitesine ve enerji tüketimine göre üç bütçe grubuna ayırdık.

Son Güncelleme: 15 Ekim 2026

Vestel'de kurutma makinesi fiyatları 36.999 TL ile 46.999 TL arasında değişiyor ve aradaki 10.000 TL'lik farkı üç şey belirliyor: kapasite, motor tipi ve renk. Bütçen kısıtlıysa 8 kg'lık Vestel KM 87402 WIFI (36.999 TL) ya da 9 kg'lık KM 97402 WIFI (39.999 TL) iş görüyor. Orta bütçede 10 kg'lık KM 107402 WIFI (41.999 TL) ile inverter motorlu KMI 98402 WIFI (43.999 TL) arasında seçim yapabilirsin. Kg başına en düşük fiyat 12 kg'lık KM 127402 WIFI'de (yaklaşık 3.833 TL/kg). En ucuz model de ısı pompası, Wi-Fi, 15 program ve 3 yıl garantiyle geliyor; yani fazladan ödediğin para temel özelliklere değil, daha büyük tambura, daha düşük enerji tüketimine ya da renge gidiyor. Vestel üyelerine her modelde 4.000 TL daha düşük fiyat gösteriliyor.