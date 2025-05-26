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Bursluluk Sınavı Açıklandı mı? Bursluluk Sonuçları Ne Zaman, Hangi Gün Açıklanacak 2025?

Bursluluk Sınavı Açıklandı mı? Bursluluk Sonuçları Ne Zaman, Hangi Gün Açıklanacak 2025?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 17:45

Binlerce öğrenci, öğrenim hayatlarını desteklemek için MEB'in düzenlemiş olduğu Bursluluk Sınavı'na girdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da yapıldı. Sınava 5,6,7,8 ve 9,10,11'inci sınıf öğrencileri girdi. Şimdilerde ise öğrencilerin gözü bursluluk sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler, bursluluk sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. MEB, bursluluk sınav sonuçları için tarihi açıkladı.

Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? 

İşte detaylar...

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Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı mı?

27 Nisan'da düzenlenen İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bursluluk sınav sonuçları henüz belli olmadı. Öğrenciler, sonuçlar açıklandıktan sonra burs kazanıp kazanmadıklarını MEB'in sistemi üzerinden öğrenebilecek. 

Bursluluk Sınav Sonuçları Ne Zaman, Hangi Gün Açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler, 30 Mayıs'tan itibaren bursluluk sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

Bursluluk Sınavı Sonuç Sorgulama Ekranı

Bursluluk Sınavı Sonuç Sorgulama Ekranı

Bursluluk sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sonuçlar, öğrencilerin hesaplarına giriş yapmasının ardından görülecek. 

Ayrıca sonuç belgeleri, öğrenci ve velinin talebi üzerine okul müdürlükleri tarafından mühür ve imza onayı ardından teslim edilebilecek.

2025 Ortaokul ve Lise Bursluluk Ne Kadar?

2025 Ortaokul ve Lise Bursluluk Ne Kadar?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirlenir. 2025 yılında İOKBS bursu da Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammıyla beraber artış gösterecek. Tahmini tutar ise 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

İOKBS İlk Burs Ne Zaman Yatar?

Ortaokul ve liselerin alacağı ilk burs, okula kayıt yapılan tarihi takip eden Ekim ayının başında yatar. Örneğin 6. sınıfta bursluluk sınavını kazanan bir öğrenci, ilk bursunu 7. sınıfın Ekim ayında alır.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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