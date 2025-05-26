Bursluluk Sınavı Açıklandı mı? Bursluluk Sonuçları Ne Zaman, Hangi Gün Açıklanacak 2025?
Binlerce öğrenci, öğrenim hayatlarını desteklemek için MEB'in düzenlemiş olduğu Bursluluk Sınavı'na girdi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan'da yapıldı. Sınava 5,6,7,8 ve 9,10,11'inci sınıf öğrencileri girdi. Şimdilerde ise öğrencilerin gözü bursluluk sınav sonuçlarına çevrildi. Öğrenciler, bursluluk sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. MEB, bursluluk sınav sonuçları için tarihi açıkladı.
Peki Bursluluk sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
İşte detaylar...
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Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı mı?
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Bursluluk Sınavı Sonuç Sorgulama Ekranı
2025 Ortaokul ve Lise Bursluluk Ne Kadar?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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