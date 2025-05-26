Bursluluk Sınavı Açıklandı mı? Bursluluk Sonuçları Ne Zaman, Hangi Gün Açıklanacak 2025?

Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirlenir. 2025 yılında İOKBS bursu da Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammıyla beraber artış gösterecek. Tahmini tutar ise 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.

İOKBS İlk Burs Ne Zaman Yatar?

Ortaokul ve liselerin alacağı ilk burs, okula kayıt yapılan tarihi takip eden Ekim ayının başında yatar. Örneğin 6. sınıfta bursluluk sınavını kazanan bir öğrenci, ilk bursunu 7. sınıfın Ekim ayında alır.