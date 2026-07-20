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Burcunu Söyle, Tam Şu An İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!

etiket Burcunu Söyle, Tam Şu An İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.07.2026 - 11:01
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Her karakterin kahve seçimi farklı olabilir. Peki sana şu an tam olarak hangi kahveye ihtiyacın olduğunu söyleyebiliriz desek... 🤔 O halde burcunu seç, içmen gereken kahveyi birlikte keşfedelim! 👇

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1. Burcunu seç ve cevabı birlikte öğrenelim! 👇

Senin şu an ihtiyacın olan kahve, double espresso!

Senin şu an ihtiyacın olan kahve, double espresso!

Ateş grubu burcu olarak senin enerjin zaten kolay kolay tükenmiyor. Ancak çoğu zaman bu enerjiyi doğru yönetebilmek güçlü bir başlangıca ihtiyacın oluyor. Senin içmen gereken kahve de kesinlikle double espresso! Çünkü senin; beklemeyi sevmeyen, hızlı karar alan ve hemen harekete geçmek isteyen yapın bu kahveyle birebir örtüşüyor. Sen kahve içerken uzun uzun keyif yapmak yerine etkisini anında hissetmeyi tercih ediyorsun. Seni motive edecek şey tam da bu küçük ama güçlü kahve molası.

Senin kahven, flat white!

Senin kahven, flat white!

Sen, toprak grubu burcu olarak huzuru ve dengeyi hayatının birçok alanında ön planda tutuyorsun. Bu yüzden sana iyi gelecek kahve kesinlikle flat white. Ne fazla sert ne de fazla tatlı, tıpkı senin sevdiğin gibi dengeli ve lezzetli. Son zamanlarda biraz fazla sorumluluk almış olabilirsin, bu yüzden kendine küçük bir mola vermenin tam zamanı. Elinde kahvenle sakin bir köşeye çekilip birkaç dakika bile olsa kafanı dinlemek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek.

Iced latte içmelisin!

Iced latte içmelisin!

Sen, hava grubu burcu olarak yerinde durmayı pek seven biri değilsin. Sürekli yeni fikirler üretmek, insanlarla iletişim kurmak ve farklı şeyler denemek tam sana göre! Devamlı aktif olmak istiyor, daima koşturuyorsun. İşte bu yüzden senin için bugünün kahvesi Iced Latte olmalı. Büyük ihtimalle bu kahveyi içerken yeni bir plan yapacak, bir arkadaşına mesaj atacak ya da aklına yepyeni bir fikir gelecek. Bugün senin ihtiyacın olan şey ferahlamak!

Şu an mocha içmelisin!

Şu an mocha içmelisin!

Sen, su grubu burcu olarak duygularını yoğun yaşayan, sezgilerine güvenen ve zaman zaman kendini herkesten çok yoran biri olabiliyorsun. Bugün sana en iyi gelecek kahve ise kesinlikle Mocha! Kahvenin yoğun aromasıyla çikolatanın yumuşak tadı tam da ihtiyacın olan o hissi verecek. Belki biraz dinlenmeye, belki sadece kendinle baş başa kalmaya ihtiyacın var. Sevdiğin bir müzik açıp mocha'nı yudumlarken günün tüm stresini geride bırakabilirsin. Bugün kendine küçük bir iyilik yapmanın tam zamanı!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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