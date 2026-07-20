Burcunu Söyle, Tam Şu An İçmen Gereken Kahveyi Söyleyelim!

Ateş grubu burcu olarak senin enerjin zaten kolay kolay tükenmiyor. Ancak çoğu zaman bu enerjiyi doğru yönetebilmek güçlü bir başlangıca ihtiyacın oluyor. Senin içmen gereken kahve de kesinlikle double espresso! Çünkü senin; beklemeyi sevmeyen, hızlı karar alan ve hemen harekete geçmek isteyen yapın bu kahveyle birebir örtüşüyor. Sen kahve içerken uzun uzun keyif yapmak yerine etkisini anında hissetmeyi tercih ediyorsun. Seni motive edecek şey tam da bu küçük ama güçlü kahve molası.