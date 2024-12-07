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Burcuna Göre 8 Aralık Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 8 Aralık Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 21:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 8 Aralık Pazar günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünlerde sizi kötü bir ayrılık süreci beklediğini üzülerek söylemeliyim. Başlarda üzülseniz de uzun vadede 'iyi ki' dediğiniz bir karar alıyorsunuz.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; birisine güvenmeniz neden bu kadar zor? Hayatınıza giren insanlara güvenmediğiniz için sağlam bir ilişki de kuramıyorsunuz. Öncelikle bu problemi çözmeyi denemelisiniz.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde her şeyin yolunda gittiğini görüyor ve sizin adınıza kocaman bir maşallah demek istiyorum! 

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugüne kadar flörtünüz, flörtleriniz olmuş ancak işler ciddiye bindiğinde hep kaçmışsınız. Neden bağlanmaktan bu kadar korkuyorsunuz? Bu problemi artık aşmanız gerekiyor.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; mutlu bir ilişkiniz olsa dahi zaman zaman geçmişe dönmekten kendinizi alamıyorsunuz. İçinizden acaba nasıl olurdu diye düşünüp duruyorsunuz. Lütfen emin olmadığınız bir konu varsa, ciddi adımlar atmayın.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bugün hayatınızın aşkıyla tanışabilirsiniz desem, ne hissederdiniz? Evet, en şanslı günlerinizden biri bugün!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bugün partneriniz sizi romantik bir sürprizle şaşırtacak. Sizi ne kadar sevdiğini bir kez daha göreceksiniz. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; son günlerde sizi durmadan stalklayan birisi var. Bugün, sizinle iletişime geçmek için bir adım atabilir.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; sevgilinizi, eşinizi çok özlemişsiniz. Ya birbirinizden uzaksınız ya da yeterince vakit geçiremiyorsunuz. Merak etmeyin, hasretiniz yakında bitecek.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; ciddi bir ilişkiden yeni çıkmış, dolayısıyla başka ciddi bir şeyler istemiyorsunuz. Size hak veriyorum. Biraz rahat kafayla takılmak gibisi yok!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde daha mutlu olamam diye düşünüyorsunuz! Partnerinizle o kadar güzel bir dönemden geçiyorsunuz ki sizin adınıza ben de çok mutluyum.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; kafanıza neden bu kadar çok takıyorsunuz? Konuştuğunuz kişinin en ufak hareketini yanlış anlamaya meyillisiniz. Lütfen biraz daha rahat olun.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; siz biraz fazla fedakar olabilir misiniz? Şu anda halinizden şikayetçi olmasanız bile, ilerleyen günlerde kendinizden fazla verdiğinizi fark edecek ve bundan rahatsız olmaya başlayacaksınız.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; 'bildiğin sende kalsın, sen yalancı baharsın' Bugünlerde hayatına girecek olan kişiye bu sözleri söyleyeceğini görüyorum. Sana söylediği sözler, verdiği vaatler asla gerçekçi değil...

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; tam her şey yoluna girdi derken yine bir pürüz çıkıyor değil mi? Bence bu ilişkide bir şeyleri ciddi olarak sorgulamanın vakti geldi. 

İlişkisi olmayan aslanlar; söyle kaç bahar oldu? Penceremde gül soldu...Sahi şöyle gerçek bir aşkı hissetmeyeli kaç bahar geçti? Lütfen bir kış daha geçmesin artık. İlerleyen günlerde bu zinciri beraber kıracağız, sabret :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; sevgilinle harika bir döneme giriyorsun. Artık aranızdaki duvarlar yıkılıyor, ilişkiniz sağlam bir zemin üzerine inşa ediliyor. 

İlişkisi olmayan Başaklar; bugünlerde ciddi bir ilişkiye adım atmayı geçtim yanına bile yaklaşmak istemiyorsun. Sana hak verdiğimi bilmeni isterim. Biraz daha kafanı dinle bakalım :)

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; ben ne kadar dil döksem de bir işe yaramayacak, o kişi senin güvenini kırmış bir kere. Bazı geri dönüşü olmayan hatalar yapılmış...

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; son zamanlarda aklınıza yaşadığınız yaz aşkı düşmüş. Keşke bir kez daha yaşasam diyorsunuz. Bu hafta başlayacak olan 'kış aşkına' ne dersiniz?

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; hayatta her şey her zaman istediğimiz gibi gitmez. Bugün de planlarınızda biraz aksama yaşayabilirsiniz. Üzülmeyin, partneriniz sizin için telafi edecek.

İlişkisi olmayan Akrepler; bugüne kadar bazı kıskançlık krizleriniz yüzünden ilişkileriniz bitmiş. Acaba bir yenisine daha adım atmadan önce bu sorunu çözmeye ne dersiniz?

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; önünüzde merakla beklediğiniz bir süreç var. Hem partnerinizi hem sizi etkileyecek olan bu sürecin çok güzel bir şekilde sonuçlanacağını görüyorum. 

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugün bütün planlarınızı iptal edip evde oturmak isteseniz bile aşk sizi bir şekilde bulacak. Sosyal medyadan konuşmaya başlayacağınız kişi, sizde farklı etkiler bırakabilir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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