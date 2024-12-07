Burcuna Göre 8 Aralık Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünlerde sizi kötü bir ayrılık süreci beklediğini üzülerek söylemeliyim. Başlarda üzülseniz de uzun vadede 'iyi ki' dediğiniz bir karar alıyorsunuz.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; birisine güvenmeniz neden bu kadar zor? Hayatınıza giren insanlara güvenmediğiniz için sağlam bir ilişki de kuramıyorsunuz. Öncelikle bu problemi çözmeyi denemelisiniz.