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Burcuna Göre 6 Aralık Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 6 Aralık Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 20:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 6 Aralık Cuma günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugünlerde aklınızda kariyerinizle ilgili sıkıntılar var. Fakat bu sıkıntıları yanlış kişiye yansıtıyor, haliyle güzel giden ilişkinizin de bozulmasına sebep oluyorsunuz.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; yorucu bir haftanın ardından artık dinlenme zamanı geldi. Fakat hayat, dinlenmenize zaman tanımayacak ve heyecandan kalbinizi pır pıt attıracak birisini çıkartacak karşınıza!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; her şey yolunda giderken bazı ufak pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen sakin olun, bu problemi beraber aşmaya çalışın. Unutmayın, siz probleme karşı bir takımsınız aslında.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; retro biter bitmez hayatınızın aşkına kavuşacağınızı görüyorum. Fakat retroda da bazı geri dönüşler yaşanabilir...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bu aralar biraz kıskançlık damarınız ağır basıyor olabilir mi? Bana kalırsa siz biraz kafanızda kuruyorsunuz. Aslında oturup gerçekleri sorsanız, içiniz rahat edecek.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; çevrenizde mutlu taklidi yapan birçok insan var. Haliyle siz de zamane ilişkilerinin hep böyle olduğunu düşünüp böyle bir ilişkiye başlamaktan geri duruyorsunuz. Çok da haksız sayılmazsınız...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; bu aralar ilişkinize dair gereğinden fazla fikir beyan eden birisi var. Bence bu kişinin görüşlerine fazla aldırmayın. 'Tamam' deyip geçmek en sağlıklısı olacaktır. 

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; çevrenizde ismi 'M' ile başlayan birisi var mı? Eğer cevabınız evet ise yakında bu kişiyle ilişkinizin biraz daha farklı bir boyut kazanacağını görüyorum.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugünlerde ilişkinizde ciddi adımlar atmak üzereseniz. Fakat bazı tereddütleriniz var. Bu tereddütleri halletmeden yeni bir başlangıç yapmanızı önermem. 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugün haftanın yorgunluğunu atmak için yeni bir ortama giriyorsunuz. Bu ortamda gözlerini üzerinizden alamayan birisi olacak!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; ilişkinizde her şey yolunda olsa da malumunuz bir retro döneminden geçiyoruz. Bu dönemde bazı iletişim sorunları yaşayabilir, birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz. 

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bu retro döneminde bir gününüz bir gününüzü tutmuyor. Bana soracak olursanız hayatınızda işleri ilerletmek istediğiniz birisi varsa biraz daha bekleyin.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ciddi bir adım atmaya hazır mısınız? Eğer kalbiniz size onun doğru kişi olduğunu söylüyorsa bence başka hiçbir şeyin önemi yok! Sizin harika bir ikili olduğunuzu görüyorum.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; işte o gün geldi çattı! Bugünün en şanslı isimleri olarak sizi seçiyorum. Haftayı çok güzel bir şekilde kapatacak, hayatınızın en heyecanlı dakikalarını yaşayacaksınız.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; siz büyük jestleri, manevi hediyeleri seven bir insansınız. Bugün de partneriniz tam olarak size uygun bir hediye hazırlayacak. Sizi çok sevdiğini gözlerinden okuyabiliyorum :)

İlişkisi olmayan aslanlar; peki sizin karşınıza ne zaman böyle bir insan çıkacak? Bu haftasonu arkadaşlarınızla yaptığınız bir plan var mı? Eğer cevabınız 'evet' ise bu planda heyecanlı dakikalar yaşayacağınızdan şüphem yok.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bu sıralar biraz sağlık problemleri yaşıyorsunuz. İçerisinden geçtiğiniz bu kötü dönemde, partnerinizle olan bağlarınız da gittikçe güçleniyor. Bu kötü günler kısa sürede geçecek, geriye kalan saf sevgi ve güveniniz olacak!

İlişkisi olmayan Başaklar; hayatınızda sonsuz güveneceğiniz bir isme ihtiyacınız var değil mi? Bugün sosyal medyadan size bir sinyal gönderen kişiye dikkat edin derim.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorsun fakat önceden yaptığın hatalar nedeniyle kendini affetirmen biraz zor olabilir. Denemekten vazgeçme!

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; bugünlerde işine yoğunluk vermen gereken günlerden geçiyorsun. Bence yeni bir ilişkiye adım atmadan önce bu yoğunluğuna bir planlama yapman gerekiyor.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; ilişkinizi canlandıracak bir adım atmaya ne dersiniz? Bugün alacağınız bir karar veya yapacağınız bir sürprizle ilişkinizde yeni bir döneme başlayacaksınız.

İlişkisi olmayan Akrepler; yeni yıl bitmeden aşk müjdesi verdiğim isimler arasında siz de varsınız! Bugüne kadar yaşadığınız bütün ilişkileri unutun, artık sizi mutluluktan havalara uçacak bir kişi giriyor hayatınıza.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugün her şeyin gayet yolunda olduğunu görüyor ve sizler yerine tahtaya bir tıklatmak istiyorum. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; retronun etkileri üzerinizdeyken kendinizi eski aşkınıza mesaj atarken bulabilirsiniz. Bu kararı desteklediğimi bilmenizi isterim :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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