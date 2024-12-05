Burcuna Göre 6 Aralık Cuma Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; her şey yolunda giderken bazı ufak pürüzlerle karşılaşabilirsiniz. Lütfen sakin olun, bu problemi beraber aşmaya çalışın. Unutmayın, siz probleme karşı bir takımsınız aslında.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; retro biter bitmez hayatınızın aşkına kavuşacağınızı görüyorum. Fakat retroda da bazı geri dönüşler yaşanabilir...