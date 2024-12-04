Burcuna Göre 5 Aralık Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugün her şey gayet yolunda. Sonunda rahat bir nefes alabilirsiniz. Sizin adınıza ben bile çok sevinçliyim!

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bu aralar sözleriyle kafanızı karıştıran birisi var. Bu kişinin sizinle daha fazla oynamasına izin vermeyin lütfen. Bu sözlerin tek bir amacı var, sizi elde etmek. Maalesef uzun soluklu düşünceler yok bu güzel sözlerin içinde...