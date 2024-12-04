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Burcuna Göre 5 Aralık Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 5 Aralık Perşembe Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.12.2024 - 20:01

Geldik 2024'ün son ayına! Kimileri bu yılı kalbindeki insanla bitirecek, kimileri de yepyeni bir isimle, yepyeni bir duyguyla başlangıç yapacak yeni yıla. Maalesef bunların hiçbirini yapamayacak olan şanssız bir kesim de var.

Peki sen hangi gruptasın? Bugün aşkı bulabilecek misin?

Haydi gel, 5 Aralık Perşembe günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; bugün korkarım ki biraz gerginlik yaşayacaksınız. Biraz anlayışlı olmanız ve sakin kalmanız gerekiyor. Her şeyi yavaş yavaş çözeceksiniz.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Aralık ayı bitmeden önce yeni bir aşka kavuşmaya hazır mısınız? Yoksa eski bir aşk mı demeliydim? Bugünlerde şaşırmaya hazır olun...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugün her şey gayet yolunda. Sonunda rahat bir nefes alabilirsiniz. Sizin adınıza ben bile çok sevinçliyim!

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bu aralar sözleriyle kafanızı karıştıran birisi var. Bu kişinin sizinle daha fazla oynamasına izin vermeyin lütfen. Bu sözlerin tek bir amacı var, sizi elde etmek. Maalesef uzun soluklu düşünceler yok bu güzel sözlerin içinde...

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; her şey yolunda gidiyor. Bu aralar partnerinizle hiç kavga etmiyorsunuz. Aslında siz hiç kavga etmemişsiniz zaten. Acaba birbirinize biraz 'fazla' mı benziyorsunuz?

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; umarım keyfiniz yerindedir, çünkü birazdan vereceğim haberler pek de hoşunuza gitmeyecek. Bu aralar konuştuğunuz ve biraz da umut beslediğiniz kişiden hayatınızın en büyük ghostingini yiyebilirsiniz :(

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; size bu ilişkide çok değer veriliyor. Kimi zaman karşınızdaki bunu tam gösteremese de sizden başka bir şey düşünemiyor, sadece sizinle gelecek hayalleri kuruyor.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; siz oldukça planlı, temkinli bir insansınız. Önünüzü görmeden hareket etmezsiniz. Fakat söz konusu aşk olunca bence yelkenleri biraz suya indirmekte fayda var.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; sizin kalbiniz neden kırıldı bilmiyorum ama tamir etmesi biraz zor olacak gibi. Partneriniz ne kadar güzel sözler söylese de onun bu süslü sözlerine pek inanmak istemiyorsunuz. Bence bu süreçte kalbinizin sesini dinleyin...

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; bugün kendinizi hayatınızın en güzel anına hazırlayın. Tesadüfen ve çok da romantik bir şekilde tanışacağınız kişi, hayatınızın aşkı olabilir!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde çevresel faktörlerden dolayı ne kendinize ne de ilişkinize vakit ayıramıyorsunuz. Stresli günlerinizden kurtulmak için artık biraz nefes almanızı öneririm. Bugünü kendinize ve ilişkinize ayırın!

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; arkadaşlarınızın sizin için çok uygun olduğunu düşündüğü birisi var. Bu kişiye artık bir şans vermeye ne dersiniz? Eminim pişman olmayacaksınız.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; her şeyin gayet yolunda gittiğini görüyorum. Fakat sizi uyarmam gereken bir nokta var. Eğer ilişkinizde ciddi bir adım atmak istiyorsanız öncelikle hayattaki önceliklerinizi belirleyin. Eşiniz mi, aileniz mi?

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; maalesef bugün sizi güzel haberlerle karşılayamıyorum. Ne aşktan güzel bir haber var, ne de hayattan...Önümüzdeki günlere odaklanalım!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; her şeyin yolunda gittiği bugünde içinizi gıcıklayan bir his var sanki. Yoksa kafanızda mı kuruyorsunuz? Bence cevabı dürüstçe sormadan öğrenemeyeceksiniz.

İlişkisi olmayan aslanlar; geçmişten mesajlar aldığınız bugünlerde kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bence geçmişin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin. Önünüzde çok daha iyi seçeneklerinizin olduğunu göreceksiniz.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugünlerde nişan, evlilik, çocuk gibi kararlar almanın eşiğindesiniz. Normalde desteklerim fakat, şu anda doğru bir zamanda değiliz bu kararları almak için. Hele şu önümüzdeki günler geçsin, sonra yine düşünürüz.

İlişkisi olmayan Başaklar; bir köşe başında sizi aşkın beklediğini söylesem ne hissederdiniz? Evet, bugün sizi hiç ummadığınız bir anda aşk bulabilir!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; 'Aşk seni bulabilir de, uzakta durabilir de, Samimi oluyor derken, mesafe koyabilir de' bu sözler sana gelsin sevgili okurum. Bence ne demek istediğimi anladın!

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; 'çok seneler geçti, dönen yok seferinden' sen hala o gemiyi beklesen de üzülerek söylemeliyim ki o çoktan başka limanlara sığındı. Sen de artık kendi yoluna baksan iyi edersin...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; tam bir akrep burcu gibi hissetmeye hazır mısın? Bugün partnerinle tutku, şehvet, romantizm dolu anlar yaşayabilirsin.

İlişkisi olmayan Akrepler; maalesef aynı durum sizin için geçerli değil. Üzülerek söylüyorum ki bu aralar sizde yaprak kıpırdamıyor...Heyecan verici gelişmeler için takipte kal lütfen!

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; partnerinle hiç de hoşlanmadığın bir ayrılık içindesin. Mesafe olarak ayrı düşmüş veya ettiğiniz kavgadan sonra konuşmaz olmuşsunuz. Önümüzdeki birkaç gün daha sık dişini. Sonra her şey düzelecek, söz.

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünün en şanslı isimleri sizsiniz! Hayatınızın en romantik günlerinden birini yaşayabilir, ayaklarınızı yerden kesecek birisiyle tanışabilirsiniz. İpucu: İsmi 'B' ile başlıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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