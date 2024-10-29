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Burcuna Göre 30 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 30 Ekim Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.10.2024 - 20:22

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 30 Ekim Çarşamba aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Romantik konularda hedeflerin olduğunu görüyorum. Planlarını hayata geçirmek için can atıyorsun resmen. Fakat, aşkta ne gurura ne de stratejiye yer yoktur. Sadece kalbinin sesini dinleyerek aşkın peşinden gitmelisin!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Mars'ın enerjisiyle tutkulu olacağın ilişkilere adım atıyorsun. Sınırlarını aşmalı ve biraz cesaret örneği göstermelisin. Böylece sonsuz aşkın kapılarını ardına kadar açacaksın.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Son zamanlarda detaycı bir bakış açısına sahip olduğunu görüyorum. Önüne çıkan kişileri her açıdan inceliyor, onlara bir şans vermeden önce önyargılarına yenik düşüyorsun. Bence biraz daha açık fikirli olmalısın!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Partnerinle arandaki sorunları sonunda çözdüğünüzü görüyorum. Aslında birbirinize olan aşkınız çok fazla. Fakat bazen her çiftin olduğu gibi sizin de anlaşamadığınız konular oluyor. Birbirinize karşı biraz daha sabırlı olmayı öğrenmelisiniz.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Bugünlerde tüm burçlarımızda Akrep burçlarının tutkulu halinin etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yüzeysel ilişkilerden daha çok, derin bağlar kurabileceğin, sevdiğini ve sevildiğini hissettiğin ilişkiler peşindesin! Çok yakında ise isteklerine kavuşacaksın.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugünlerde, aşk hayatında geçmişi sorgulama dönemindesin. Partnerin varsa, onun geçmişinde neler olup bittiğini öğrenmek için büyük bir merak duyuyorsun. Bence ilişkilerde geçmişe takılı kalmak hiç de sağlıklı değil! Partnerinin artık sadece seninle beraber olduğunu unutma.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

Bugünlerde attığın adımlar sana mutluluk getirecek! Mutlu yarınlara başlangıç yapıyor, aşk konusunda çok şanslı günlerden geçiyorsun. Hatta yuva kurmak bile gündemine gelebilir :)

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Venüs ve Mars'ın Akrep burcundaki yolculuğunun sana aşkta cesaret getirdiğini görüyorum. Bana kalırsa çok da iyi oldu. Yoksa sen, beyaz atlı prensini/prensesini bekleyip duracaktın!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bugün mantığı bir kenara bıraktığını, kalbinin sesini dinlemeye başladığını görüyorum. Peki kalbin, gitmeni mi kalmanı mı söylüyor? Bence kendini aşka kapılmaya, duygusal günler yaşamaya hazırlasan iyi edersin!

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Aşk hayatında uzun vadeli planlara odaklanmayı denemelisin. İçinden bir ses, günlük heyecanlara da adım atmak istiyor fakat bence onu dinlememelisin. Aşkı bulmak için biraz daha vaktin var. Mutlu bir hayat için gerçek aşka odaklanmalısın.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugünlerde duygusal anlamda yoğun günlerden geçiyorsun. Kendini romantik anlamda kapatıyorsun resmen. Duygularını ve arzularını gizliyor, partnerine karşı mesafe koyuyorsun. İlişkide benimsediğin bu bakış açısı ise partnerini yorabilir. Bence biraz daha dengeli olmaya çalışmalısın.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Aman dikkat! Bugünlerde dolu dizgin yaşadığın aşkın bir anda ciddileşebilir, kendini nikah masasında 'evet' derken bulabilirsin. Bu aralar güçlü bir bağlanma duygusuyla dolusun. Bence ciddi adımlar atmadan önce biraz sakin olmalı, geleceği görmeye çalışmalısın.

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