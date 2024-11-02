Burcuna Göre 3 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Kova burçlarımı bugün biraz zor bir gün bekliyor. Partnerinle bir plan yaptığını ancak bu planın partnerin tarafından bozulduğunu görüyorum. Elbette çok sinir bozucu fakat bence biraz sabırlı olmalısın.

İlişkisi olmayan Kova burçlarımın ise gireceği yeni ortamda biriyle tanışacağını görüyorum. Orta boylu, kumral bu kişiyle sohbet kurmak eminim çok hoşunuza gidecek. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak?