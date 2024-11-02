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Burcuna Göre 3 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Burcuna Göre 3 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 3 Kasım Pazar günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım için müjdelerle geldim. Bugün, ilişkinde ciddi kararlar alabileceğiniz bir dönem. Karşılıklı güvenin, dostluğun, sevginin sizde sonsuz olduğunu görüyorum. Doğru yoldasınız!

İlişkisi olmayan Oğlaklarımı ise kötü haberler bekliyor. Bugün, bazı hayal kırıklıkları yaşanabilir. Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilir ve hayatınıza almak istediğiniz kişiyle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarımı bugün biraz zor bir gün bekliyor. Partnerinle bir plan yaptığını ancak bu planın partnerin tarafından bozulduğunu görüyorum. Elbette çok sinir bozucu fakat bence biraz sabırlı olmalısın.

İlişkisi olmayan Kova burçlarımın ise gireceği yeni ortamda biriyle tanışacağını görüyorum. Orta boylu, kumral bu kişiyle sohbet kurmak eminim çok hoşunuza gidecek. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak?

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarımın bu sıralar ciddi adımlar atmak üzerine düşündüğünü görüyorum. Bence doğru yoldasınız. Kimsenin fikrine gereğinden fazla önem verme, kalbinin sesini dinle yeter.

Öte yandan bekar Balık burçlarımın da kalplerinin sesini dinlediği takdirde aşkı bulacağını görüyorum. Aşk aslında yanı başında, sen fark etmesen de :)

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarımın bugünlerde bazı iletişim sorunları olduğunu görüyorum. Kendinizi partnerinize anlatmakta zorlanabilirsiniz. Trip atabilir, anlaşılmayı bekleyebilirsiniz. Fakat duygularınızın alnınızda açık açık yazmadığını unutmayın.

Bekar Koç burçlarımdan ise müjdemi isterim! Bugün gireceğiniz yeni bir ortamda, eskilerden biriyle karşılacaksınız. Fakat bu kişinin çok değiştiğini görecek ve biraz da heyecanlanacaksınız. Bakalım neler olacak...

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarımı bugün heyecanlı dakikalar bekliyor. Partnerin, senin için harika bir sürpriz hazırlamış. Haftanın stresini atacak, aşkla dolup taşacaksın.

Bu satırları okuayn bekar Boğa burçlarımın kıskandığını hissedebiliyorum. Üzülmeyin! Pek yakında sizler de gerçek aşkı bulacak, aşkın huzurlu kollarına kendinizi bırakacaksınız.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, bekar İkizler burcumu bir büyük sürpriz bekliyor. Eski defterlerin açıldığı bugün, kendini geçmiş ilişkilerini sorgularken bulabilirsin. Hatta içinden o kişiyle yeniden iletişim kurmak gelecek. Bence bu hisse kulak vermelisin.

İlişkisi olan İkizler burcunun ise günün durağan geçtiğini görüyorum. Emin ol, bazen böyle süreçler ilişkileri iyileştirir. Tıpkı hayat gibi!

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan ve olmayan Yengeçlere aynı haberi vereceğim. Nasıl mı? Yengeç burcumun yıldızlarını okuduğumda, yeni bir insan çıkıyor karşıma. Bu insanın sizin için doğru kişi olduğunu görüyorum. Hayatınızdaki insanın size değer vermediğini düşünüyorsanız, daha fazla vakit kaybetmemelisiniz. Bir yanlışın neresinden dönersenin dönün, kardasınız aslında.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Bugün sende bir yenilik enerjisi görüyorum Aslan. İlişkine yeni bir soluk getirmek istiyorsun. Bence bunun için geç olmadan adım atmalısın. Partnerinle oturup konuşmalı, ilişkinize yenilik getirmelisiniz.

Bekar Aslanlarımın ise kendilerini heyecanlı flörtler içinde bulacağını görüyorum. Yeni heyecanlar, yeni bir sen!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Bazı günler olur, ne kendini ne de o çok sevdiğin insanı görmek istersin. Bugünlerde sen de yalnız kalmak ve düşüncelerini toplamak istiyorsun. Sana son derece hak veriyorum. Fakat bu durumu partnerine güzel bir dille ifade etmelisin.

Eğer bir ilişkin yoksa, arkadaşlarının önerdiği kişiye bir şans vermelisin. Bu kişinin, senin düşüncelerinin çok ötesinde olduğunu göreceksin.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

Sana bugünlerde neler yaşayacağını en iyi bir şarkı sözüyle anlatabilirim. Kullandığın müzik uygulamasını açıp çıkan ilk şarkıyı dinler misin? Şarkıda geçen sözler, sana seni anlatacak!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugünlerde aklın başında değil sanki. Durmadan onu düşünüyor, doğru düzgün hayatına odaklanamıyorsun. Böyle acı çekmek yerine gidip konuşmaya ne dersin? Söz, her şey çok güzel olacak.

Partneri olan Akrep burçlarımın ise üçüncü kişiler yüzünden bazı sorunlarla yüzleşeceğini görüyorum. Can sıkıcı olaylar yaşansa da etkisi fazla uzun sürmeyecek.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

Bugün, ilişkine dair yeni bir bakış açısı kazanacaksın. Kötü bir olay yaşayabilirsiniz fakat bu olay, size büyük bir deneyim yaşatacak. Birbirinize olan güveninizi görecek, bu olaydan güçlenerek çıkacaksınız.

Bekar Yay burçlarım ise bu haftadan itibaren ciddi bir ilişkiye adım atabilir. Bu ilişkinin sonsuz mutluluk getireceğini görüyorum!

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